Κρίση στη Μέση Ανατολή: Συνεχίζονται οι πτήσεις για επαναπατρισμούς Ελλήνων

Το υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση

Newsbomb

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
2'
Συνεχίζονται οι πτήσεις από την Μέση Ανατολή για τον επαναπατρισμό Ελλήνων που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Χθες Παρασκευή, 6 Μαρτίου, ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια τρεις ακόμη πτήσεις υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών και συγκεκριμένα:

  • 46 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.
  • 89 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της SKY express, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.
  • Επιπλέον, 142 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με δύο πτήσεις της Air Arabia.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Τα προηγούμενα 24ρα είχαν πραγματοποιηθεί και άλλοι επαναπατρισμοί Ελλήνων και μελών οικογενειών τους. Οι πτήσεις ξεκίνησαν από τις 3 Μαρτίου.

Στις 3 και 4 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν 162 επαναπατρισμοί και συγκεκριμένα:

  • 93 από Ομάν, Aegean Airlines
  • 42 από Βηθλεέμ οδικώς προς Αίγυπτο
  • 27 από ΗΑΕ αεροπορικώς προς Κων/πολη & οδικώς προς Θες/νίκη

Στις 5 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν 315 επαναπατρισμοί και συγκεριμένα:

  • 91 από Άμπου Ντάμπι, C-130 Π.Α.
  • 101 από Ντουμπάι, Aegean Airlines
  • 113 από Σάρζα, Air Arabia
  • 10 οδικώς από Ιερουσαλήμ προς Αίγυπτο

Στις 6 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν 277 επαναπατρισμοί και συγκεκριμένα:

  • 46 από Ομάν, Aegean Airlines
  • 89 από Ομάν, SKY express
  • 142 από Σάρζα, δύο πτήσεις Air Arabia

Σημειώνεται ότι παρά τις εξελίξεις αρκετοί Έλληνες που διαμένουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δηλώνουν ότι παραμένουν ψύχραιμοι και ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η εργασία και η εκπαίδευση συνεχίζονται κανονικά, ακόμη και με τηλεργασία.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, έχουν ενεργοποιηθεί συνολικά 12 τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης για την παροχή προξενικής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

