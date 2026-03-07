Πάτρα: Στον ανακριτή τη Δευτέρα ο μαιευτήρας για την πορνογραφία ανηλίκων

Σοκάρουν τα φρικιαστικά ευρήματα – Ο γιατρός είχε βίντεο και φωτογραφίες ακόμα και από τα εγγόνια του

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Πάτρα: Στον ανακριτή τη Δευτέρα ο μαιευτήρας για την πορνογραφία ανηλίκων
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στον Ανακριτή Πατρών θα οδηγηθεί το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας (9/3), ο συνταξιούχος μαιευτήρας από την Πάτρα που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Τα χιλιάδες ευρήματα που εντόπισαν οι αστυνομικοί σε στους σκληρούς δίσκους που διατηρούσε ο 82χρονος στο σπίτι του προκαλούν ανατριχίλα. Τα αρχεία περιείχαν φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Ωστόσο αυτό που προκαλεί το μεγαλύτερο σοκ είναι ότι μεταξύ των αρχείων που είχε στη κατοχή του ο ηλικιωμένος -σύμφωνα με την ΕΛΑΣ- περιλαμβάνονται και συγγενικά του πρόσωπα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος 82χρονου ημεδαπού για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων, που περιήλθαν μέσω του οργανισμού NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Η.Π.Α., εντοπίστηκε χρήστης του διαδικτύου, ο οποίος μεταφόρτωσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Ακολούθησε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 82χρονου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του σε περιοχή της Αχαΐας.

Κατόπιν αυτού, πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα στην οικία του, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας.

Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευή κινητής τηλεφωνίας, εξωτερικός, καθώς και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα σε πειστήρια, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του 82χρονου στην υπόθεση, ενώ βρέθηκε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και πρωτογενώς παραχθέντα αρχεία, που απεικόνιζαν συγγενικά του, ανήλικα, πρόσωπα σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Με πληροφορίες από tempo24.news

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:50ΕΛΛΑΔΑ

Ορεστιάδα: Στην ΜΕΘ 10χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι – Έπεσε με πατίνι πάνω σε αυτοκίνητο

21:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης καθιστά την Ελλάδα μέρος του προβλήματος - Ισραήλ-ΗΠΑ αυτουργοί στο νέο τρομακτικό κεφάλαιο στη Μέση Ανατολή

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Εφιάλτης στην παραλιακή – Σεσημασμένος ακολουθούσε γυναίκα μέσα στη νύχτα

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Στην δημοσιότητα οι φωτογραφίες των 168 παιδιών που σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό του σχολείου

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Φόβος και τρόμος από αγέλη σκυλιών στην Αλικαρνασσό

21:16ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: «100άρα» ο Άρης, επέστρεψε από το -11 το Περιστέρι | Η βαθμολογία

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον ανακριτή τη Δευτέρα ο μαιευτήρας για την πορνογραφία ανηλίκων

20:55WHAT THE FACT

Επαναπροσδιορίζεται η Ιστορία: Η γραφή ίσως είναι 40.000 χρόνια παλαιότερη από όσο πιστεύαμε

20:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Τα highlights του ΑΕΚ – ΑΕΛ

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Συνεχίζονται οι πτήσεις για επαναπατρισμούς Ελλήνων

20:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, κινδυνεύει για τα play offs Άρης

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Συντρίμμια από ιρανικό βλήμα έπεσαν σε ουρανοξύστη στη Μαρίνα του Ντουμπάι - Εκκενώθηκαν κτίρια

20:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Άρπαξαν άνδρα, τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία, τον χτύπησαν και τον λήστεψαν

20:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0: Έκανε τη δουλειά της κι έπιασε ξανά κορυφή!

20:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0: Μόνη στην κορυφή και περιμένει το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | Δείτε το γκολ

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική πρωτιά για τη NASA: Ανθρώπινο κατασκεύασμα άλλαξε την τροχιά ουράνιου σώματος

19:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Η Ελλάδα οφείλει να προστατεύει πάντα τη χώρα και κυρίως τους πολίτες της

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στο μυστήριο του φονικού στο Άργος: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες έπειτα από 8 χρόνια

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Τύρναβο: Νεκρός από ηλεκτροπληξία 33χρονος

19:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Ατρόμητος 0-0: Δεν τα κατάφερε ούτε από την άσπρη βούλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:25ΚΟΣΜΟΣ

Συντρίμμια από ιρανικό βλήμα έπεσαν σε ουρανοξύστη στη Μαρίνα του Ντουμπάι - Εκκενώθηκαν κτίρια

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρελάθηκαν οι Τούρκοι με τον χάρτη του Κουρδιστάν στο CNN - Τι παιχνίδι παίζεται

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη - θάνατος αστυνομικού: Ο σύζυγός της και τα παιδιά ήταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινοί κομάντο προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτα - Ακολούθησαν μάχες με τη Χεζμπολάχ

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα 4 τρόφιμα που περιέχουν μεγάλες ποσότητες μικροπλαστικών και κανείς δεν το περίμενε

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια σε διεθνή ύδατα

18:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη κομπίνα με «χρυσές» λίρες στη Λάρισα: Οικογενειακή συμμορία άρπαξε πάνω από 1 εκατ. ευρώ

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Μόρνου: Καλύφθηκαν με νερό τα ερειπωμένα σπίτια του Κάλλιου

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλυπτικές νέες εικόνες από τις σοβαρές ζημιές σε αμερικανικές βάσεις

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Οι Ιρανοί σταματούν τις επιθέσεις στα γειτονικά κράτη με... συγγνώμη Πεζεσκιάν

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Απόρρητη έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών: Απίθανη η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν ακόμη και με ευρείας κλίμακας επίθεση

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στο μυστήριο του φονικού στο Άργος: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες έπειτα από 8 χρόνια

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Μητσοτάκη: «Ντροπή, fake news» η απάντησή της για την επιστροφή της κόρης της από το Ντουμπάι

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Στην δημοσιότητα οι φωτογραφίες των 168 παιδιών που σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό του σχολείου

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας θάφτηκε όρθιος στο χιόνι και η σύζυγός του τον εντόπισε μέσω του «Find My iPhone» 4 ώρες μετά

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Οι Financial Times αποθεώνουν τον εφοπλιστή Προκοπίου

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η «υποεποχική» πρόβλεψη Κολυδά - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα του ECMWF για τις επόμενες εβδομάδες

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Στη φυλακή ο 17χρονος για τη δολοφονία του Αλεξ – Εκτός νοσοκομείου ο 19χρονος τραυματίας

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Εφιάλτης στην παραλιακή – Σεσημασμένος ακολουθούσε γυναίκα μέσα στη νύχτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ