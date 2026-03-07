Οι Financial Times αποθεώνουν τον εφοπλιστή Προκοπίου

Ο Έλληνας «Κροίσος» αψηφά τους ιρανικούς πύραυλους στα Στενά του Ορμούζ - «Αν δεν ρισκάρεις, δεν έχεις θέση στη ναυτιλία»

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Το δεξαμενόπλοιο Boris Sokolov της Dynacom Tankers

Την ώρα που οι ιρανικοί πύραυλοι πάνω από τα Στενά του Ορμούζ ανάγκασαν την παγκόσμια ναυτιλία σε σχεδόν πλήρη παράλυση, ένας Έλληνας δισεκατομμυριούχος επέλεξε την αντίθετη κατεύθυνση. Ο 79χρονος Γιώργος Προκοπίου, ιδιοκτήτης της Dynacom Tankers, οδηγεί τον στόλο του απευθείας στη ζώνη των συγκρούσεων, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ένας από τους ελάχιστους «ριψοκίνδυνους» παίκτες της αγοράς.

Υψηλά ρίσκα, μυθικές απολαβές

Από το ξέσπασμα των εχθροπραξιών το περασμένο Σάββατο, τουλάχιστον πέντε δεξαμενόπλοια της Dynacom διέσχισαν το στενό πέρασμα του Κόλπου. «Οι περισσότεροι πλοιοκτήτες έχουν σταματήσει τις διελεύσεις μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα», αναφέρει ναυλομεσίτης στους Financial Times. «Υπάρχουν όμως και λίγοι "κουρσάροι" που είναι πρόθυμοι να πάρουν το ρίσκο».

Το δέλεαρ είναι οικονομικά τεράστιο, καθώς τα ναύλα για τα δεξαμενόπλοια που αναχωρούν από τον Κόλπο έχουν υπερδιπλασιαστεί από την Παρασκευή. Την ίδια ώρα, ένα σούπερ-τάνκερ (VLCC) που μεταφέρει πετρέλαιο στην Κίνα μπορεί να αποφέρει έσοδα έως και 500.000 δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με την υπηρεσία Argus.

Επιχείρηση «σκοτάδι» στα Στενά

Για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους, τα πλοία της Dynacom, όπως το δεξαμενόπλοιο Athina, πλέουν με απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες. Παρά τις απειλές του Ιράν ότι θα «πυρπολήσει» όποιο πλοίο επιχειρήσει τη διέλευση —έχοντας ήδη πλήξει εννέα σκάφη με θύματα ναυτικούς— ο Προκοπίου συνεχίζει την επιχειρησιακή του δράση.

Ο «βασιλιάς του Real Estate»

Ο Γιώργος Προκοπίου, γόνος εύπορης αθηναϊκής οικογένειας, δεν θυμίζει σε τίποτα την τυπική εικόνα της ελίτ. Κυκλοφορεί χωρίς προσωπική ασφάλεια, οδηγεί ένα παλιό SUV της Mercedes και σπάνια αποχωρίζεται το σήμα-κατατεθέν του, ένα αθλητικό καπέλο, τύπου τζόκεϊ. Παρά την απλότητά του, ο «βασιλιάς του real estate» —όπως τον αποκαλούν στην Ελλάδα— διαθέτει ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, στο οποίο περιλαμβάνεται μερίδιο στον Αστέρα Βουλιαγμένης και τη μαρίνα του.

«Αν δεν ρισκάρεις, δεν είσαι στη ναυτιλία»

Η στρατηγική του Προκοπίου δεν είναι καινούργια. Έχει χτίσει τη φήμη του εκμεταλλευόμενος ευκαιρίες σε περιόδους κρίσεων, όπως έκανε και με τη μεταφορά ρωσικού αργού πετρελαίου μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Παρά τις επικρίσεις και την πρόσκαιρη συμπερίληψη της εταιρείας του στη λίστα των «διεθνών χορηγών πολέμου» από το Κίεβο (από την οποία αφαιρέθηκε αργότερα), ο ίδιος παραμένει πιστός στη φιλοσοφία του.

Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά το 2014: «Αν δεν είσαι ριψοκίνδυνος, δεν έχεις θέση στη ναυτιλία. Αν δεν θέλεις το ρίσκο, αγόρασε αμερικανικά ομόλογα».

Αναλυτές της αγοράς συγκρίνουν την τόλμη του με εκείνη ιστορικών μορφών όπως ο Αριστοτέλης Ωνάσης ή ο Γιάννης Αγγελικούσης, σημειώνοντας ότι σε τέτοιες περιόδους κρίσης οι πραγματικά κορυφαίοι εφοπλιστές καταφέρνουν να ξεχωρίσουν.

*Με πληροφορίες από Financial Times

