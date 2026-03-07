Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την ΑΕΛ.

Η «Ένωση» στοχεύει στην επιστροφή στις νίκες μετά το «στραβοπάτημα» στον Βόλο, παραμένοντας έτσι στην κορυφή. Η ΑΕΚ, σε περίπτωση νίκης, θα βρεθεί στο +3 από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και θα περιμένει το αποτέλεσμα του ντέρμπι της Κυριακής (08/03) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ΑΕΛ, από την άλλη, θα αγωνιστεί στην Allwyn Arena χωρίς άγχος κι έχοντας ως στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση. Οι «βυσσινί» έχουν πάρει ισοπαλία στη Λεωφόρο και στην έδρα τους με τον ΠΑΟΚ τον τελευταίο καιρό, ενώ δεν είχαν ηττηθεί από την ΑΕΚ στο ματς του πρώτου γύρου.

Το 1-0 του Μουκουντί

