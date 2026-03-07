Super League: Για το +3 η ΑΕΚ πριν το ντέρμπι του Φαλήρου

Η 24η αγωνιστική της Super League, έχει δύο σπουδαίες αναμετρήσεις. Το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ που είναι «μάχη» δύο εκ των τριών ομάδων της κορυφής και το Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός που ίσως να κρίνει οριστικά την τελευταία θέση των πλέι οφ. Αμφότερα τα ματς θα διεξαχθούν Κυριακή.

Σήμερα, Σάββατο, η αυλαία ανοίγει με δύο ματς. Τα οποία έχουν ξεχωριστή σημασία. Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την ΑΕΛ. Θέλοντας πάση θυσία να επιστρέψει στις νίκες μετά το «στραβοπάτημα» στο Βόλο. Παράλληλα, η Ένωση ξέρει πως υπάρχει το ντέρμπι των δύο «συγκατοίκων», οπότε με νίκη η ΑΕΚ θα εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε αποτέλεσμα εκεί.

Η ΑΕΛ από την άλλη, χωρίς άγχος αλλά με στόχο θα αγωνιστεί στην έδρα των «κιτρινόμαυρων». Κυνηγώντας βαθμούς για να παραμείνει σε απόσταση από την επικίνδυνη ζώνη. Οι «βυσσινί» έχουν πάρει ισοπαλία στη Λεωφόρο και στην έδρα τους με τον ΠΑΟΚ τον τελευταίο καιρό. Ενώ δεν είχαν στον πρώτο γύρο από την ΑΕΚ.

Νωρίτερα, ο Άρης με πολλά αγωνιστικά προβλήματα θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο. Ένα ντέρμπι για τις θέσεις 5-8 με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι μόλις 1 βαθμός. Οπότε κι εκεί το αποτέλεσμα θα παίξει ρόλο, ειδικά για τους γηπεδούχους που «καίγονται» για βαθμούς καθώς θέλουν να κυνηγήσουν την 5η θέση και πιθανή έξοδο στην Ευρώπη.

SUPER LEAGUE – 24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 7 Μαρτίου

17:00 Άρης – Ατρόμητος Novasports 2

18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Cosmote Sport 1

Κυριακή 8 Μαρτίου

16:00 Asteras Aktor – Πανσερραϊκός Novasports Prime

17:00 Βόλος – ΟΦΗ Cosmote Sport 1

19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός Novasports Prime

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Cosmote Sport 1

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Π.Α.Ο.Κ. 53

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 53

3. Α.Ε.Κ. 53

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 42

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 39

6. Ο.Φ.Η. 28

7. ΑΡΗΣ 28

8. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 27

9. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 27

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 24

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 21

12. ΑΕΛ NOVIBET 21

13. ASTERAS AKTOR 16

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 12