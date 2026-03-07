Έκρηξη σε πολυκατοικία στα Εξάρχεια - Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα σημειώθηκε έκρηξη από αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό με γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας στα Εξάρχεια. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, κυρίως στην τζαμαρία και στα μάρμαρα της εισόδου, ενώ για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση από την αστυνομία.

Το συμβάν καταγράφηκε περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, σε πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Δεληγιάννη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστα άτομα τοποθέτησαν έναν ή και δύο εμπρηστικούς μηχανισμούς που αποτελούνταν από γκαζάκια στην είσοδο του κτιρίου.

Η έκρηξη που ακολούθησε προκάλεσε φθορές στην πρόσοψη της εισόδου, σπάζοντας την τζαμαρία και προκαλώντας ζημιές στα μάρμαρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.