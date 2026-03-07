Νέο CUPRA Born: Ηλεκτρική ανανέωση με αυτονομία 600 χλμ.
Στο εξωτερικό, το Born ξεχωρίζει με τη χαρακτηριστική «shark nose» μάσκα και τα νέα τριγωνικά φώτα Matrix LED, ενώ πίσω δεσπόζει η φωτεινή μπάρα LED με φωτιζόμενο λογότυπο.
Η CUPRA αποκαλύπτει την ανανεωμένη έκδοση του Born, του πρώτου πλήρως ηλεκτρικού μοντέλου της, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στη σχεδίαση, την τεχνολογία και την αυτονομία, συνδυάζοντας δυναμικό χαρακτήρα και σύγχρονη άνεση.
Το νέο Born υιοθετεί τη φρέσκια σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας, προσφέροντας μια πιο αιχμηρή και εντυπωσιακή εμφάνιση, ενώ βελτιώνει σημαντικά την εμπειρία οδήγησης και την πρακτικότητα.
