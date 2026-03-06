Volvo: Αναβάθμιση λογισμικού σε 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα

Η Volvo προχωρά στη μεγαλύτερη ασύρματη ενημέρωση λογισμικού (over-the-air) στην ιστορία της, αναβαθμίζοντας περίπου 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε 85 χώρες.

Γιάννης Φιλιππάκος

Η διαδικασία ξεκινά άμεσα και αφορά μοντέλα που έχουν κατασκευαστεί από το 2020 και μετά, εφόσον διαθέτουν ενσωματωμένο Google.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

