Volvo: Αναβάθμιση λογισμικού σε 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα
Η Volvo προχωρά στη μεγαλύτερη ασύρματη ενημέρωση λογισμικού (over-the-air) στην ιστορία της, αναβαθμίζοντας περίπου 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε 85 χώρες.
Η διαδικασία ξεκινά άμεσα και αφορά μοντέλα που έχουν κατασκευαστεί από το 2020 και μετά, εφόσον διαθέτουν ενσωματωμένο Google.
