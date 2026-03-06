Τραμπ και Νετανιάχου επιλέγουν τον νέο ηγέτη του Ιράν - Ανάλυση Newsbomb

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στοχεύουν την ηγεσία του Ιράν μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, επιδιώκοντας αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Οι επιθέσεις της ισραηλινής και αμερικανικής αεροπορίας είναι στοχευμένες κυρίως κατά των Φρουρών της Επανάστασης και της ανώτατης ηγεσίας του Ιράν.

Το Ιράν λαμβάνει μέτρα κατά προσώπων που θεωρούνται συνεργάτες των επιτιθέμενων δυνάμεων, ενώ το καθεστώς παραμένει αποδυναμωμένο αλλά όχι ανίσχυρο.

Ο πόλεμος ενδέχεται να τερματιστεί μετά την ανάδειξη νέας ηγεσίας στην Τεχεράνη και την ανακοίνωση τερματισμού του πυραυλικού και πυρηνικού προγράμματος. Snapshot powered by AI

Από το «παραδοθείτε ή θα πεθάνετε όλοι» του Αμερικανού προέδρου ως το «οι πιθανοί ηγέτες που είχαμε κατά νου για το Ιράν σκοτώθηκαν στις επιθέσεις» αλλά και με βάση τις πληροφορίες ότι οι Ισραηλινοί πιλότοι που καταδίωκαν να εξοντώσουν μέλη της ανώτατης κάστας των προσώπων που διοικούσαν το Ιράν, είναι προφανές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό τους σχετικά με το ποιοι θα μπορούσαν να αναλάβουν την διακυβέρνηση στην Τεχεράνη μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ.

Είναι ο εγγονός του Χομεϊνί ή ο γιος του Χαμενεϊ, είναι ο Λαριτζανί ή ο Πεζεσκιάν, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ιδιότυπο κυνήγι κεφαλών της ηγεσίας του Ιράν. Πολλοί πιστεύουν ότι τα χτυπήματα, κυρίως, της ισραηλινής αεροπορίας και της US Air Force είναι τόσο χειρουργικά που όσα πρόσωπα από την ηγεσία του Ιράν έχουν επιβιώσει, είναι ελάχιστα πιθανό να ζουν από τύχη ή λόγω συμπτώσεων.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι προφανές ότι διαθέτουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να υλοποιήσουν την απόφασή τους για εξολόθρευση των προσώπων από την ηγεσία του Ιράν που έχουν αποφασίσει ότι δημιουργούν πρόβλημα στον σχεδιασμό του Τελ Αβίβ και της Ουάσιγκτον για αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Είναι επίσης προφανές ότι και το αποδυναμωμένο, ακέφαλο στην κορυφή, αλλά όχι ακόμη ανίσχυρο καθεστώς του Ιράν λαμβάνει μέτρα εναντίον των προσώπων για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι συνεργάζονται με τις επιτιθέμενες δυνάμεις.

Κι όλα αυτά τα δεδομένα, συνθέτουν ένα παζλ που είναι μάλλον δύσκολο να συμπληρωθεί προτού ο πρωτοφανής προληπτικός πόλεμος του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν σταματήσει. Θα υπάρξει τερματισμός των πολεμικών επιχειρήσεων όταν «εκλεγεί» η νέα ηγεσία της Τεχεράνης και ανακοινωθεί ο τερματισμός του πυραυλικού/ βαλλιστικού και πυρηνικού προγράμματος με την επίκληση της ανάγκης σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας του Ιράν από τον διάδοχο του Χαμενεϊ;

Θα σταματήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις όταν το Ισραήλ ανακοινώσει ότι έχουν καταστραφεί στο σύνολό τους οι εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν ή όταν οι διοικητές των πυραυλικών δυνάμεων της Τεχεράνης αναλώσουν το πολεμικό απόθεμα σε πυραύλους - ο αριθμός των οποίων είναι άγνωστος;

Όλα αυτά απομένει να διαπιστωθούν στην πράξη. Επειδή στον πόλεμο το πρώτο θύμα είναι πάντα η αλήθεια, αυτό που γίνεται αντιληπτό με όσα είναι δυνατόν να έχουν επαληθευτεί είναι ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις του IDF στοχεύουν κυρίως την ηγεσία, τις βάσεις και τα μέσα που διαθέτουν οι σκληροί Φρουροί της Επανάστασης και λιγότερο ο τυπικά επίσημος στρατός του Ιράν (με κάποιες εξαιρέσεις, όπως η βύθιση της ιρανικής φρεγάτας που επέστρεφε από Ινδία στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα από τορπίλη που εξαπέλυσε αμερικανικό υποβρύχιο).

Η ισχύς των Φρουρών της Επανάστασης πρέπει να μειωθεί δραστικά, ώστε να έχουν αποδυναμωθεί τόσο που να παραδώσουν την εξουσία σε άλλη θεσμό στο Ιράν, για παράδειγμα στον ιρανικό στρατό, αλλά να μην υπάρξει διάλυση των δομών του κράτους γιατί τότε θα ζήσουμε όσα συνέβησαν στο Ιράκ, τη Συρία και τη Λιβύη στο εκατονταπλάσιο. Γι' αυτό και οι Ισραηλινοί με τους Αμερικανούς βομβαρδίζουν κυρίως τους Φρουρούς της Επανάστασης. Αν καταρρεύσει το σύνολο των δομών στο Ιράν, τότε νομοτελειακά θα ισχύσει η αρχή «you break it, you own it» που μάλλον ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αντέξουν μακροπρόθεσμα για μια χώρα 93 εκατομμυρίων κατοίκων.

Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε σε όλο αυτό το μωσαϊκό ότι οι Φρουροί της Επανάστασης δεν ελέγχουν μόνο την επίσημη οικονομία του Ιράν αλλά και την λεγόμενη μαύρη, ή παραοικονομία, οπότε ο αγώνας που δίνουν απέναντι στους επιτιθέμενους δεν είναι μόνο ιδεολογικός αλλά κυριολεκτικά υπαρξιακός.

Βεβαίως, όσο κι αν αυτές οι σκέψεις μπορεί να «κουμπώνουν» με τις επιλογές Τραμπ και Νετανιάχου, κάθε στρατηγική έχει και τριβές, πολύ περισσότερο που στον συγκεκριμένο πόλεμο οι δρώντες είναι πολλοί και με διαφορετικές επιδιώξεις και στοχεύσεις. Μετρήστε χώρες που έχουν δεχθεί επιθέσεις από βαλλιστικούς πυραύλους ή από τα drone Shahed του Ιράν και των αντιπροσώπων του στην Μέση Ανατολή όπως η Χεζμπολάχ: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (όπου έχουν εκτοξευθεί πάνω από 800 πύραυλοι από το Ιράν την τελευταία εβδομάδα), Κατάρ (που έχει φιλικές σχέσεις και με τις ΗΠΑ και με το Ιράν του οποίου κατέρριψε δύο μαχητικά Su-24), Κουβέιτ (όπου καταγράφηκαν οι πρώτοι θάνατοι Αμερικανών στρατιωτικών από επιθέσεις του Ιράν), Μπαχρέιν (η βάση του αμερικανικού 5ου στόλου), Ομάν (επιχειρήθηκε χτύπημα στις αμερικανικές βάσεις στη χώρα παρ' ότι είχαν μεσολαβήσει για τις συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης), Σαουδική Αραβία (αναγκάστηκε να κλείσει το διυλιστήριο Ρας Τανούρα, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο), Λίβανος (το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει στόχους θέσεων της Χεζμπολάχ και αναπτύσσει δυνάμεις στα νότια της χώρας), Ιορδανία, Ιράκ, Αζερμπαϊτζάν και βέβαια η Κύπρος...

Μακάρι αυτός ο πόλεμος να τελειώσει σε μια-δυο εβδομάδες και οι άτυπες συνομιλίες που είναι βέβαιον ότι διεξάγονται μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών να τελειώσουν σε μια-δυο εβδομάδες γιατί αλλιώς τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν καθόλου καλά και προφανώς δεν αναφέρομαι στη βέβαια αύξηση στις τιμές των καυσίμων, των πετρελαιοειδών και σε είδη πρώτης ανάγκης ούτε και στην έκρηξη του πληθωρισμού που θα επιφέρει αύξηση επιτοκίων δηλαδή ύφεση...

Διαβάστε επίσης