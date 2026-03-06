Κύπρος: Συνάντηση Χριστοδουλίδη με την επικεφαλής της MI6 – Τι συζητήθηκε

Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποίησε η επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου (MI6) Μπλεζ Μετρεγουέλι στον απόηχο των απειλών του Ιράν, αλλά και της επίθεσης με drone τη Δευτέρα στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι.

Η επικεφαλής της MI6 είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, όπου σύμφωνα με την ενημέρωση της κυπριακής κυβέρνησης έγινε επισκόπηση της κατάστασης ασφαλείας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, είπε ότι «έγινε μια ανταλλαγή θέσεων και πληροφοριών για την κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην περιοχή. Υπάρχει επικοινωνία του Προέδρου τόσο με τις Βρετανικές Βάσεις όσο και με τον Βρετανό Πρωθυπουργό».

Ο κ. Αντωνίου είπε ότι «ενδεχομένως η συνάντηση να ήταν προγραμματισμένη και να συνέπεσε με αυτό το γεγονός, αλλά θεωρώ πως υπάρχει μια συνάφεια γύρω από αυτή». Τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «είμαστε επαρκείς στον μέγιστο βαθμό από πλευράς αεράμυνας. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να δίνεται η εντύπωση ότι στην Κύπρο επικρατούν συνθήκες πολέμου. Βρισκόμαστε σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας».

