Η ευρωπαϊκή «ασπίδα» γύρω από την Κύπρο – 5 φρεγάτες, ένα αντιτορπιλικό και μαχητικά F-16V Viper

Οι ελληνικές φρεγάτες «Ψάρα» (αριστερά) και «Κίμων» πλέουν στα ανοικτά των ακτών της Λεμεσού, Κύπρος, Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026.

Η Γαλλία συμμετέχει με το αεροπλανοφόρο Charles De Gaulle και τη φρεγάτα Languedoc, ενώ η Βρετανία στέλνει το αντιτορπιλικό HMS Dragon εξοπλισμένο για αεράμυνα μεγάλης εμβέλειας.

Τα μαχητικά F

16V Viper της Ελλάδας προσφέρουν εναέρια κάλυψη με προηγμένα ραντάρ και πυραύλους για αποστολές αναχαίτισης και περιπολίας στη Μεσόγειο.

Ένα ναυτικό αμυντικό τείχος ύψωσαν η Ελλάδα και ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να προστατεύσουν την Κύπρο, που βρέθηκε στο στόχαστρο drones εν μέσω της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η Ελλάδα με τις φρεγάτες «Κίμωνα» και «Ψαρά». Συντονισμός υπάρχει με τις φρεγάτες που έστειλαν Γαλλία, Ισπανία και Ολλανδία, ενώ αναμένεται και το αντιτορπιλικό της Βρετανίας να φτάσει στην Κύπρο.

Επιπλέον ο Εμανουέλ Μακρόν είχε χθες τηλεφωνικές επικοινωνίες με την Ιταλίδα ομόλογό του, Τζόρτζια Μελόνι και τον Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου οι τρεις χώρες να συντονίσουν τις ενέργειες τους για την ευρωπαϊκή «ασπίδα» για την Κύπρο και την ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα ο Γάλλος πρόεδρος έχει ανακοινώσει την αποστολή του αεροπλανοφόρου Charles De Gaulle στην περιοχή. Αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο το Σάββατο.

Ο Κίμωνας

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος»,η φρεγάτα «Κίμων» (F601), τύπου FDI HN (Belharra class) του Hellenic Navy, αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες αντιαεροπορικές πλατφόρμες του ελληνικού στόλου. Διαθέτει 32 κελιά κάθετης εκτόξευσης για πυραύλους Aster 30, παρέχοντας αεράμυνα περιοχής μεγάλης εμβέλειας.

Είναι εξοπλισμένη με το προηγμένο ραντάρ Sea Fire radar τεχνολογίας AESA, που επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών εναέριων στόχων, καθώς και με το σύστημα μάχης SETIS combat management system.

Ο οπλισμός της περιλαμβάνει αντιαεροπορικά και ανθυποβρυχιακά συστήματα, καθώς και πυροβόλο 76 χιλιοστών, ενώ έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ως κόμβος αεράμυνας για ευρύτερη περιοχή επιχειρήσεων, ενισχύοντας την επιχειρησιακή παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Φρεγάτα «Ψαρά»

Η φρεγάτα «Ψαρά», κλάσης MEKO 200HN διαθέτει πυραύλους ESSM για αντιαεροπορική άμυνα μέσης εμβέλειας και το σύστημα εγγύς άμυνας Phalanx CIWS, καθώς και ολοκληρωμένα ραντάρ επιτήρησης.

Κομβικό ρόλο στις δυνατότητές της έχει το ελληνικής ανάπτυξης σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου «Κένταυρος», που έχει ενσωματωθεί σε μονάδες του στόλου.

Το σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, αποτελεί λύση «soft-kill» για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παρεμβάλλοντας τα σήματα επικοινωνίας και καθοδήγησής τους χωρίς χρήση πυρών.

Το «Κένταυρος» μπορεί να εντοπίζει και να παρεμβάλλει εχθρικά UAV, εξουδετερώνοντάς τα μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών. Σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον όπου οι επιθέσεις με drones αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων συγκρούσεων, η παρουσία του ενισχύει την επιχειρησιακή ασφάλεια των ναυτικών δυνάμεων, προσφέροντας άμεση και χαμηλού κόστους αντιμετώπιση απειλών μικρού ίχνους.

Η φρεγάτα «Κίμων» στη Κύπρο. Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Η ισπανική φρεγάτα «Χριστόφορος Κολόμβος»

Η φρεγάτα «Χιστόφορος Κολόβος» είναι η νεότερη φρεγάτα της κλάσης Álvaro de Bazán class του ισπανικού πολεμικού ναυτικού και τέθηκε σε υπηρεσία τον Οκτώβριο του 2012. Με εκτόπισμα 6.391 τόνων και μήκος περίπου 146 μέτρων, αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα πολεμικά πλοία του ισπανικού στόλου.

Η φρεγάτα είναι σχεδιασμένη για διεθνείς αποστολές, επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, ναυτικές περιπολίες και αποστολές προστασίας θαλάσσιας κυριαρχίας. Μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως 28 κόμβους και διαθέτει πλήρωμα περίπου 200 ατόμων.

Είναι εξοπλισμένη με το σύστημα μάχης Aegis Combat System και ραντάρ AN/SPY-1D(V) για ανίχνευση και αντιμετώπιση αεροπορικών, ναυτικών και πυραυλικών απειλών. Διαθέτει 48 κελιά κάθετης εκτόξευσης Mk 41 Vertical Launch System για πυραύλους SM-2 και ESSM, καθώς και οκτώ αντιπλοϊκούς πυραύλους Harpoon.

Ο οπλισμός της περιλαμβάνει πυροβόλο 127 χιλιοστών και δύο πυροβόλα 25 χιλιοστών για άμυνα εγγύτητας, ενώ μπορεί να μεταφέρει ένα ελικόπτερο Sikorsky SH-60 Seahawk ή NHIndustries NH90, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές της δυνατότητες στη θάλασσα και στον αέρα.

Η ισπανική φρεγάτα Cristobal Colon. Wiki

HMS Dragon

Το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon (D35), που ανήκει στην κλάση Type 45 destroyer του Royal Navy, χαρακτηρίζεται από υψηλή επιχειρησιακή ευελιξία και δυνατότητα ανάληψης πολλαπλών αποστολών.

Πέρα από τον βασικό του ρόλο στην αεράμυνα, μπορεί να συμμετέχει σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών στη θάλασσα. Το πλήρωμά του αριθμεί περίπου 190–200 άτομα, μεταξύ των οποίων ιπτάμενο προσωπικό, μηχανικοί οπλικών συστημάτων, τεχνικοί επικοινωνιών και εξειδικευμένοι ναυτικοί.

Το πλοίο διαθέτει εκτόπισμα περίπου 8.000 τόνων και είναι εξοπλισμένο με το αντιαεροπορικό σύστημα πυραύλων Sea Viper με πυραύλους Aster, καθώς και το προηγμένο ραντάρ SAMPSON radar για εντοπισμό απειλών σε μεγάλες αποστάσεις. Ειδικεύεται στην αντιμετώπιση αεροπορικών απειλών, όπως πύραυλοι, drones και αεροσκάφη, ενώ συχνά συνοδεύει αεροπλανοφόρα ή προστατεύει θαλάσσιες ζώνες στρατηγικής σημασίας.

To βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon (D35). Wiki

Η φρεγάτα Languedoc

Η FS Languedoc (D653) ανήκει στην κλάση Aquitaine class FREMM, που αποτελεί μέρος του γαλλοϊταλικού προγράμματος ανάπτυξης σύγχρονων φρεγατών πολλαπλών ρόλων.

Η φρεγάτα κατασκευάστηκε το 2011 και καθελκύστηκε το 2014. Πρόκειται για μονάδα ανθυποβρυχιακού πολέμου (ASW), εξοπλισμένη με προηγμένα ραντάρ, αντιαεροπορικά συστήματα και δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων cruise MdCN.

Το 2018, η FS Languedoc (D653) κατέγραψε την πρώτη επιχειρησιακή χρήση των πυραύλων MdCN από γαλλική φρεγάτα, πλήττοντας στόχους στη Συρία στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σημειώνεται ότι αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» διατάχθηκε να πλεύσει προς την Ανατολική Μεσόγειο για να συνδράμει στην προστασία των χωρών του Κόλπου.

Η ολλανδική HNLMS Evertsen

Η ολλανδική φρεγάτα HNLMS Evertsen (F805) επιχειρεί αυτή την περίοδο μαζί με το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle (R91), το οποίο μέχρι πρόσφατα είχε αναπτυχθεί στη βαλτική θάλασσα. Μπορεί να υπερασπιστεί έναν πλήρη σχηματισμό στόλου και μεταφέρει περίπου 200 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού προσωπικού.

Η HNLMS Evertsen (F805) είναι η τέταρτη και τελευταία φρεγάτα της κλάσης De Zeven Provinciën class του ολλανδικού ναυτικού και θεωρείται μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες του στόλου. Έχει εκτόπισμα περίπου 6.050 τόνων, μήκος 144 μέτρων και τέθηκε σε υπηρεσία τον Ιούνιο του 2005.

Το πλοίο είναι εξοπλισμένο με προηγμένα συστήματα αεράμυνας και ναυτικής άμυνας, καθώς και με το σύστημα μάχης Aegis Combat System. Διαθέτει 48 κελιά κάθετης εκτόξευσης Mk 41 Vertical Launch System για πυραύλους SM-2 και ESSM, καθώς και αντιπλοϊκούς πυραύλους Harpoon. Ο οπλισμός της συμπληρώνεται από πυροβόλο 127 χιλιοστών και πυροβόλα 25 χιλιοστών για άμυνα εγγύτητας.

Η ολλανδική φρεγάτα HNLMS Evertsen (F805). Wiki

Ο ρόλος των F-16 Viper

Τα μαχητικά F-16V Viper που έχουν αναπτυχθεί είναι διαμόρφωσης Block 72, την πιο σύγχρονη έκδοση του τύπου στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Είναι εξοπλισμένα με το ραντάρ AN/APG-83 SABR τεχνολογίας AESA, το οποίο προσφέρει αυξημένες δυνατότητες εντοπισμού και ταυτόχρονης παρακολούθησης πολλαπλών στόχων.

Τα αεροσκάφη μπορούν να χρησιμοποιούν πυραύλους AIM-120 AMRAAM και AIM-9 Sidewinder και είναι ικανά να εκτελούν αποστολές αναχαίτισης και εναέριας περιπολίας (Combat Air Patrol). Η παρουσία τους προσθέτει μια κινητή και ευέλικτη διάσταση στην αεράμυνα, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τις ναυτικές μονάδες και ενισχύοντας την εναέρια κάλυψη στην ευρύτερη περιοχή επιχειρήσεων.

Φωτογραφία αρχείου από απογείωση F-16 Viper της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας από την 115 Πτέρυγα Μάχης στο Ακρωτήρι Σούδας Eurokinissi

Τα ελικόπτερα Wildcat

Τα Agusta Westland AW159 Wildcat είναι σύγχρονα στρατιωτικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων, σχεδιασμένα κυρίως για ναυτικές επιχειρήσεις. Χρησιμοποιούνται από τον βρετανικό στρατό για αποστολές επιτήρησης, ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Φέρουν προηγμένα ραντάρ και αισθητήρες για εντοπισμό στόχων στη θάλασσα.

Παράλληλα, μπορεί να εξοπλιστεί με πυραύλους Martlet και Sea Venom για προσβολή μικρών σκαφών και ναυτικών στόχων. Τα Wildcat αποτελούν εξέλιξη της οικογένειας Westland Lynx και χαρακτηρίζονται από αυξημένες δυνατότητες επιτήρησης, ταχύτητα και ευελιξία, γεγονός που τα καθιστά σημαντικό μέσο υποστήριξης των σύγχρονων ναυτικών επιχειρήσεων.