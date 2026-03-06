Al Jazeera: Ο επόμενος ηγέτης του Ιράν ίσως έχει ήδη επιλεγεί αλλά δεν έχει ανακoινωθεί

Ο επόμενος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ μπορεί να έχει ήδη επιλεγεί, αλλά να μην έχει ανακηρυχθεί δημόσια. γράφει το Al Jazzera. Η Ζόχρεχ Χαράζμι, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, απέρριψε τις αναφορές ότι οκτώ μέλη της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων του Ιράν μποϊκοτάρουν τη διαδικασία επιλογής του επόμενου ανώτατου ηγέτη ως «φήμες».

Η Χαράζμι υπαινίχθηκε επίσης ότι ένας ανώτατος ηγέτης μπορεί να έχει ήδη επιλεγεί αλλά να μην έχει ακόμη ανακηρυχθεί δημόσια. «Είναι πολύ λογικό να διατηρηθεί η ζωή του επόμενου ηγέτη... είναι ένα πολύ λογικό πρωτόκολλο ασφαλείας», δήλωσε στο Al Jazeera από την Τεχεράνη.

Η καθηγήτρια είπε επίσης ότι οι Κούρδοι υποστηρίζουν το Ιράν, σε αντίθεση με τις αναφορές ότι ένοπλες ιρανικές κουρδικές ομάδες μπορεί να έχουν συμβουλευτεί τις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το εάν και πώς θα επιτεθούν στις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Οι ιρανικές δυνάμεις ξεκίνησαν χθες επίσης μια επιχείρηση που στοχεύει κουρδικές ομάδες στην ημιαυτόνομη περιοχή τους στο γειτονικό Ιράκ. «Νομίζω ότι αυτό είναι... πολιτική προπαγάνδα... Οι Ιρανοί θα τους καταστείλουν και δεν νομίζω ότι μπορούν να κάνουν κάτι αποτελεσματικό», δήλωσε η Χαράζμι. «Αυτό που βλέπω στην Τεχεράνη είναι μια υψηλή κοινωνική αλληλεγγύη και υποστήριξη προς την Ισλαμική Δημοκρατία».