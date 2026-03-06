Μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα «έτρεχε» με 151 χλμ/ώρα στη Λεωφόρο Λαυρίου - Απείλησε αστυνομικούς

Αστυνομικοί της Τροχαίας προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης στη σύλληψη 42χρονου οδηγού στα Καλύβια, έπειτα από έλεγχο στη λεωφόρο Λαυρίου, όπου διαπιστώθηκε ότι κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας καταγράφηκε από ραντάρ να οδηγεί με 151 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 80 χλμ/ώρα. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκε να έχει ένδειξη αλκοόλ 0,63 mg/l.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ενημέρωση, ο 42χρονος φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε τους αστυνομικούς, ενώ διαπιστώθηκε ακόμη ότι δεν κατείχε άδεια οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, απειλή και εξύβριση. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα

