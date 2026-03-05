Λάρισα: Στο αντίθετο ρεύμα οδηγούσε ο 95χρονος που σκοτώθηκε σε δυστύχημα - «Τον είδα σαν θηρίο»

Στο αντίθετο ρεύμα κινούνταν ο 95χρονος οδηγός που έχασε τη ζωή τους στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στον δρόμο από τη Νίκαια προς τις Νέες Καρυές, έξω από τη Λάρισα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του onlarissa το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο από τη Νίκαια προς τις Νέες Καρυές, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 95χρονος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Αρχικά συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε φορτηγάκι, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση που αποδείχθηκε μοιραία για τον ηλικιωμένο οδηγό.

Ένας από τους δύο οδηγούς που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, 78 ετών περιέγραψε τη σκηνή λέγοντας: «Εγώ δεν άλλαξα λωρίδα, πήγαινα κανονικά, τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου. Πρώτα χτύπησε εμένα και μετά πήγε και έπεσε πάνω στο φορτηγό, σε ημιφορτηγό 3,5 τόνων, και δεν άφησε τίποτα στην πρόσοψη. 95 ετών και σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμά του. Δεν ήταν που ήταν 95χρονος, έτρεχε κιόλας. Εγώ πήγαινα τη γυναίκα μου να κάνει εγχείρηση στην κλινική. Εμείς δεν πάθαμε τίποτα, δεν χτύπησα, άνοιξε ο αερόσακος. Απλώς δεν άνοιγε η πόρτα και δεν μπορούσα να βγω, ήρθε κάποιος και με βοήθησε».

Ο 95χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατος προήλθε από παθολογικά αίτια πριν από το τροχαίο ή συνεπεία της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από την Καλαμαριά με προορισμό τη Χαλκίδα.

