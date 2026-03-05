WSJ: Μαχητικό αεροσκάφος του Κουβέιτ κατέρριψε κατά λάθος τα τρία F-15 των ΗΠΑ

Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ατύχημα ή λάθος αναγνώρισης στόχου κατά τη διάρκεια στρατιωτικής δραστηριότητας.

Μίλτος Τσεκούρας

WSJ: Μαχητικό αεροσκάφος του Κουβέιτ κατέρριψε κατά λάθος τα τρία F-15 των ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μαχητικό αεροσκάφος τύπου F/A-18 της Πολεμικής Αεροπορίας του Κουβέιτ ήταν αυτό που κατέρριψε κατά λάθος τα τρία F-15 των ΗΠΑ την Κυριακή, εκτοξεύοντας ισάριθμους πυραύλους, ανέφερε η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη τρεις πηγές της, ενήμερες για τα πρώτα ευρήματα της έρευνας που διενεργείται.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ:

  • Το μαχητικό F/A-18 του Κουβέιτ εκτόξευσε τρεις πυραύλους, οι οποίοι έπληξαν τρία αμερικανικά F-15.
  • Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ατύχημα ή λάθος αναγνώρισης στόχου κατά τη διάρκεια στρατιωτικής δραστηριότητας.
  • Οι πρώτες πληροφορίες προέρχονται από πηγές που έχουν πρόσβαση στα προκαταρκτικά πορίσματα της έρευνας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες της εφημερίδας με ανεξάρτητο τρόπο.

Τα έξι μέλη των αμερικανικών μαχητικών έκαναν χρήση των εκτινασσόμενων καθισμάτων τους και επέζησαν όταν καταρρίφθηκαν τα αεροσκάφη.

«Από φίλια πυρά της αεράμυνας του Κουβέιτ καταρρίφθηκαν τρία μαχητικά»

Οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει ότι τρία μαχητικά F-15E Strike Eagles που πετούσαν για την υποστήριξη της επιχείρησης Epic Fury συνετρίβησαν στο Κουβέιτ λόγω φίλιων πυρών τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), κατά τη διάρκεια ενεργών μαχών — που περιελάμβαναν επιθέσεις από ιρανικά αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και drones — τα μαχητικά αεροσκάφη της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:03 μ.μ. ET, 1 Μαρτίου, σημειώνει η ανακοίνωση της CENTCOM.

Και τα έξι μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν με ασφάλεια, έχουν διασωθεί και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

«Το Κουβέιτ έχει αναγνωρίσει το περιστατικό και είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειες των κουβεϊτιανών αμυντικών δυνάμεων και την υποστήριξή τους στην εν εξελίξει επιχείρηση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το «κακό συνήθειο» με τις καταρρίψεις από φίλια πυρά

Ένα βίντεο που εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει κατοίκους του Κουβέιτ να προσφέρουν βοήθεια σε μια Αμερικανίδα πιλότο F-15E, η οποία καταρρίφθηκε από φιλικά πυρά.

Στο βίντεο, ένας ντόπιος άνδρας πλησιάζει τη γυναίκα, τη ρωτάει αν χρειάζεται βοήθεια και την ευχαριστεί για την υποστήριξή της.

Τα συστήματα αεράμυνας του Κουβέιτ

Σημειώνεται ότι το Κουβέιτ διαθέτει 14 πυραυλικά συστήματα Patriot, τέσσερα πυραυλικά συστήματα MIM-23 I-HAWK της Raytheon, ένα σύστημα μεσαίου ύψους αποτελεσματικό κατά αεροσκαφών και ορισμένων πυραύλων, καθώς και συστήματα μικρής εμβέλειας, όπως το φορητό πυραυλικό σύστημα FIM-92 Stinger [MANPADS] και το Spada 2000, ένα σύστημα ιταλικού σχεδιασμού που ενισχύει την προστασία από απειλές χαμηλής πτήσης.

Επιπλέον, το ναυτικό του Κουβέιτ διαθέτει συστήματα αεράμυνας στα πλοία του, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο δίκτυο άμυνας.

https://www.instagram.com/reel/DVbuxG_gHiR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Περιστατικά φίλιων πυρών κατά τη διάρκεια πολέμων

Περιστατικά καταρρίψεων από φίλια πυρά έχουν συμβεί σε πολλούς πολέμους.
Στην πραγματικότητα, μετά από ενδελεχή έρευνα, εάν αυτό το περιστατικό στο Κουβέιτ επιβεβαιωθεί ως τέτοιο, τότε πάνω από όλα, θα είναι μια θλιβερή παρατήρηση για το πόσο λίγο έχουν εξελιχθεί τα συστήματα αεροπορικής άμυνας από τον πόλεμο του Ιράκ, όταν δύο περιστατικά φιλικών πυρών σε δύο εβδομάδες οδήγησαν στο θάνατο τριών πιλότων μαχητικών αεροσκαφών.

Για την ακρίβεια 23 χρόνια νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ιράκ, στις 23 Μαρτίου 2003, μια αμερικανική πυροβολαρχία Patriot κατέρριψε ένα αεροσκάφος Tornado GR4 της βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας που επέστρεφε από αποστολή πάνω από το Ιράκ. Ο σμηναγός Kevin Main και ο σμηναγός Dave Williams σκοτώθηκαν. «Το Tornado GR4A ZG710 της Βασιλικής Αεροπορίας επέστρεφε στην αεροπορική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ, όταν καταστράφηκε από έναν πύραυλο εδάφους-αέρος Patriot του αμερικανικού στρατού, αφού αναγνωρίστηκε λανθασμένα ως ιρακινός πύραυλος», ανέφερε η RAF σε δήλωσή της.

Δώδεκα ημέρες αργότερα, στις 3 Απριλίου 2003, μια συστοιχία Patriot στόχευσε και κατέστρεψε ένα F/A-18C Hornet του αμερικανικού ναυτικού. Ο υποσμηναγός Nathan White σκοτώθηκε στο περιστατικό. Το Hornet δέχτηκε επίθεση από μια κινητή συστοιχία πυραύλων PAC-3 Patriot του αμερικανικού στρατού στο Ιράκ.

Μέσα σε δύο εβδομάδες, οι συμμαχικές δυνάμεις έχασαν τρεις πιλότους μαχητικών και δύο αεροσκάφη λόγω περιστατικών φιλικού πυρός.

Παρομοίως, τον Δεκέμβριο του 2024, ένα περιστατικό φιλικών πυρών στην Ερυθρά Θάλασσα οδήγησε ένα καταδρομικό της Αμερικανικής Ναυτικής κλάσης Ticonderoga, το USS Gettysburg, να εκτοξεύσει έναν πύραυλο Standard Missile-2 (SM-2) που κατέρριψε ένα F/A-18F Super Hornet. Το μαχητικό αεροσκάφος επέστρεφε στο αεροπλανοφόρο USS Harry S. Truman όταν καταρρίφθηκε από το καταδρομικό. Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου Harry S. Truman βρισκόταν υπό συνεχή επίθεση από drones των Χούθι κατά τη στιγμή του συμβάντος

Το 2019, κατά τη διάρκεια του σύντομου πολέμου μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν (αεροπορικές επιδρομές στο Balakot), ένα ινδικό ελικόπτερο Mi-17 V5 καταρρίφθηκε σε ένα περιστατικό «φίλιων πυρών». Η Ινδία αντιμετώπιζε εκείνη τη στιγμή μια αεροπορική εισβολή από πολλά πακιστανικά μαχητικά αεροσκάφη.

Στον πόλεμο της Ουκρανίας, τα φίλια πυρά έχουν αναφερθεί ως αιτία πολλαπλών απωλειών F-16. Ωστόσο, αυτό δεν έχει ακόμη αποδειχθεί στις επίσημες έρευνες.

Τον Δεκέμβριο του 2024, Ρώσοι αμυνόμενοι κατέρριψαν ένα από τα δικά τους επιθετικά ελικόπτερα Ka-52 Alligator. Νωρίτερα, ένα ρωσικό πλήρωμα πυραύλων στην Κριμαία κατέρριψε ένα από τα δικά της ρωσικά μαχητικά Su-27.

Γιατί επαναλαμβάνονται περιστατικά με φίλια πυρά

Είναι σαφές ότι τέτοια ατυχή περιστατικά «φίλιων πυρών» έχουν συμβεί σε όλο τον κόσμο. Γιατί όμως τα περιστατικά επαναλαμβάνονται;
Το 2003, μια συστοιχία Patriot AD που είχε αναπτυχθεί στο Κουβέιτ κατέρριψε ένα βρετανικό αεροσκάφος Tornado GR4.
Είκοσι τρία χρόνια αργότερα, μια άλλη συστοιχία Patriot AD που είχε αναπτυχθεί στο Κουβέιτ φαίνεται να κατέρριψε τρία αεροσκάφη F-15E Strike Eagle των ΗΠΑ.
Το ίδιο σύστημα Patriot AD, αναπτυγμένο στον ίδιο θέατρο πολέμου, υπό τις ίδιες συνθήκες: κορεσμένος εναέριος χώρος, πολλαπλές ταυτόχρονες διαδρομές πυραύλων, με μια επιπλέον μεταβλητή, την υπεροχή των drones στη σύγχρονη πολεμική τέχνη.

Τα drones έχουν επηρεάσει βαθιά τα περιστατικά φίλιων πυρών, γεμίζοντας τον εναέριο χώρο και περιπλέκοντας την αναγνώριση.

Σχολιάζοντας στο eurasiantimes.com τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα συστήματα AD, ο Shanaka Anslem Perera, συγγραφέας και εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας, δήλωσε: «Κάθε συστοιχία Patriot στον Κόλπο λειτουργεί στο πιο πυκνό σε στόχους περιβάλλον αεροπορικής άμυνας από τότε που σχεδιάστηκε το σύστημα. Το Patriot κατασκευάστηκε για να παρακολουθεί και να αντιμετωπίζει βαλλιστικούς πυραύλους. Όταν ο ουρανός είναι ταυτόχρονα γεμάτος με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ, μονοκατευθυντικά drones επίθεσης και φιλικά αεροσκάφη επίθεσης που επιστρέφουν από τον ιρανικό εναέριο χώρο, η πρόκληση της διάκρισης IFF (Identification Friend or Foe) υπερβαίνει οτιδήποτε έχει δοκιμαστεί σε ασκήσεις σε καιρό ειρήνης».

Υπογράμμισε περαιτέρω ότι αυτό είναι ένα κενό που δεν μπορεί να καλυφθεί εν μέσω πολέμου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:12ΚΟΣΜΟΣ

Οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικό πετρελαιοφόρο - Ιρανικά ΜΜΕ

10:07ΚΟΣΜΟΣ

El Mencho: Ο αστυνομικός που έγινε ναρκοβαρόνος - Η αμύθητη περιουσία που άφησε πίσω του

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Η «πολύ όμορφη» ψυχοπαθής κατά συρροή δολοφόνος με «στρατό θαυμαστών»

10:00ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Μαχητικό αεροσκάφος του Κουβέιτ κατέρριψε κατά λάθος τα τρία F-15 των ΗΠΑ

10:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πέταξε την μπάλα και δέχθηκε τεχνική ποινή - Δείτε βίντεο

09:56WHAT THE FACT

Εργαζόμενη «μπερδεύτηκε» στα καλώδια του γραφείου και πήρε αποζημίωση 20.000 ευρώ

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος μισεί ποιον στη Μέση Ανατολή: Ο οδηγός που εξηγεί το μεγαλύτερο γεωπολιτικό «μπέρδεμα» στον πλανήτη

09:50ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Η δράση συνεχίζεται στη σκιά των αναβολών λόγω πολέμου

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση διάσωσης σε άλλο ιρανικό πλοίο στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Αβεβαιότητα για τα Γκραν Πρι Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να διαρκέσει «100 ημέρες ή και περισσότερο»

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Στο αντίθετο ρεύμα οδηγούσε ο 95χρονος που σκοτώθηκε σε δυστύχημα - «Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου»

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Επαναπατρίστηκαν με αεροπλάνα και λεωφορεία 162 πολίτες από την εμπόλεμη ζώνη στη Μέση Ανατολή

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις ανηλίκων για την επίθεση με μαχαίρι σε 17χρονο μαθητή

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Η στιγμή που πύραυλοι Tomahawks πετούν πάνω από εμπορικό πλοίο - Βίντεο

09:19ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόωρο «αντίο» από το Indian Wells – Δεύτερος σερί αποκλεισμός στον πρώτο γύρο

09:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ -Oικογένεια νεκρού 20χρονου στρατιώτη στο Κουβέιτ -«Δεν προλάβαμε να του πούμε πόσο τον αγαπάμε»

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι δύο διαφορετικές «γραμμές» των Ευρωπαίων για το Ιράν

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Αξιωματούχος της Χαμάς σκοτώθηκε σε ισραηλινές επιδρομές στη Βηρυτό

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Αμερικανικό F-15 συνετρίβη στο Ιράν - Το πλήρωμα διασώθηκε από εχθρικό έδαφος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Αρνήθηκε να συναντήσει τον πατέρα της - Τι προβλέπει ο γερμανικός Νόμος για την περίπτωσή της

06:47ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν - «Ο πρόεδρος γέλασε τελευταίος», ανέφερε ο Χέγκσεθ

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ – Ομοβροντία πληγμάτων σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Σε κατάσταση συναγερμού οι πρεσβείες των ΗΠΑ

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπαλί με την απαγωγή του γιου πλούσιου Ουκρανού - Βρέθηκε διαμελισμένη σορός

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Στο αντίθετο ρεύμα οδηγούσε ο 95χρονος που σκοτώθηκε σε δυστύχημα - «Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου»

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Απόδραση από το Ντουμπάι: Πληρώνουν έως και 100.000 λίρες για ιδιωτικά τζετ διαφυγής οι πλούσιοι

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Το Charlie Hebdo ξαναχτύπησε με τον Αλί Χαμενεΐ να πέφτει στην τουαλέτα ανάμεσα στα ερείπια

07:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη μεταβολή «εξπρές» με λασποβροχές και ψύχρα - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

09:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Δεν γίνεται να βγω και να παίξω σκατ…» - Όσα είπε ο Ματίας Λεσόρ

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις ανηλίκων για την επίθεση με μαχαίρι σε 17χρονο μαθητή

18:34ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Επαναπατρίστηκαν με αεροπλάνα και λεωφορεία 162 πολίτες από την εμπόλεμη ζώνη στη Μέση Ανατολή

03:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Με ψύχρα και απουσία βροχών ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Αλλαγή από τις 13 Μαρτίου

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Κούρδοι με στήριξη από τη Μοσάντ και τη CIA ετοιμάζονται για χερσαία επίθεση στο Ιράν

08:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Αμερικανικό F-15 συνετρίβη στο Ιράν - Το πλήρωμα διασώθηκε από εχθρικό έδαφος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ