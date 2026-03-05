WSJ: Μαχητικό αεροσκάφος του Κουβέιτ κατέρριψε κατά λάθος τα τρία F-15 των ΗΠΑ

Μαχητικό αεροσκάφος τύπου F/A-18 της Πολεμικής Αεροπορίας του Κουβέιτ ήταν αυτό που κατέρριψε κατά λάθος τα τρία F-15 των ΗΠΑ την Κυριακή, εκτοξεύοντας ισάριθμους πυραύλους, ανέφερε η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη τρεις πηγές της, ενήμερες για τα πρώτα ευρήματα της έρευνας που διενεργείται.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ:

Το μαχητικό F/A-18 του Κουβέιτ εκτόξευσε τρεις πυραύλους, οι οποίοι έπληξαν τρία αμερικανικά F-15.

Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ατύχημα ή λάθος αναγνώρισης στόχου κατά τη διάρκεια στρατιωτικής δραστηριότητας.

Οι πρώτες πληροφορίες προέρχονται από πηγές που έχουν πρόσβαση στα προκαταρκτικά πορίσματα της έρευνας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες της εφημερίδας με ανεξάρτητο τρόπο.

Τα έξι μέλη των αμερικανικών μαχητικών έκαναν χρήση των εκτινασσόμενων καθισμάτων τους και επέζησαν όταν καταρρίφθηκαν τα αεροσκάφη.

«Από φίλια πυρά της αεράμυνας του Κουβέιτ καταρρίφθηκαν τρία μαχητικά»

Οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει ότι τρία μαχητικά F-15E Strike Eagles που πετούσαν για την υποστήριξη της επιχείρησης Epic Fury συνετρίβησαν στο Κουβέιτ λόγω φίλιων πυρών τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), κατά τη διάρκεια ενεργών μαχών — που περιελάμβαναν επιθέσεις από ιρανικά αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και drones — τα μαχητικά αεροσκάφη της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:03 μ.μ. ET, 1 Μαρτίου, σημειώνει η ανακοίνωση της CENTCOM.

Και τα έξι μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν με ασφάλεια, έχουν διασωθεί και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

«Το Κουβέιτ έχει αναγνωρίσει το περιστατικό και είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειες των κουβεϊτιανών αμυντικών δυνάμεων και την υποστήριξή τους στην εν εξελίξει επιχείρηση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το «κακό συνήθειο» με τις καταρρίψεις από φίλια πυρά

Ένα βίντεο που εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει κατοίκους του Κουβέιτ να προσφέρουν βοήθεια σε μια Αμερικανίδα πιλότο F-15E, η οποία καταρρίφθηκε από φιλικά πυρά.

Στο βίντεο, ένας ντόπιος άνδρας πλησιάζει τη γυναίκα, τη ρωτάει αν χρειάζεται βοήθεια και την ευχαριστεί για την υποστήριξή της.

Τα συστήματα αεράμυνας του Κουβέιτ

Σημειώνεται ότι το Κουβέιτ διαθέτει 14 πυραυλικά συστήματα Patriot, τέσσερα πυραυλικά συστήματα MIM-23 I-HAWK της Raytheon, ένα σύστημα μεσαίου ύψους αποτελεσματικό κατά αεροσκαφών και ορισμένων πυραύλων, καθώς και συστήματα μικρής εμβέλειας, όπως το φορητό πυραυλικό σύστημα FIM-92 Stinger [MANPADS] και το Spada 2000, ένα σύστημα ιταλικού σχεδιασμού που ενισχύει την προστασία από απειλές χαμηλής πτήσης.

Επιπλέον, το ναυτικό του Κουβέιτ διαθέτει συστήματα αεράμυνας στα πλοία του, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο δίκτυο άμυνας.

Περιστατικά φίλιων πυρών κατά τη διάρκεια πολέμων

Περιστατικά καταρρίψεων από φίλια πυρά έχουν συμβεί σε πολλούς πολέμους.

Στην πραγματικότητα, μετά από ενδελεχή έρευνα, εάν αυτό το περιστατικό στο Κουβέιτ επιβεβαιωθεί ως τέτοιο, τότε πάνω από όλα, θα είναι μια θλιβερή παρατήρηση για το πόσο λίγο έχουν εξελιχθεί τα συστήματα αεροπορικής άμυνας από τον πόλεμο του Ιράκ, όταν δύο περιστατικά φιλικών πυρών σε δύο εβδομάδες οδήγησαν στο θάνατο τριών πιλότων μαχητικών αεροσκαφών.

Για την ακρίβεια 23 χρόνια νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ιράκ, στις 23 Μαρτίου 2003, μια αμερικανική πυροβολαρχία Patriot κατέρριψε ένα αεροσκάφος Tornado GR4 της βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας που επέστρεφε από αποστολή πάνω από το Ιράκ. Ο σμηναγός Kevin Main και ο σμηναγός Dave Williams σκοτώθηκαν. «Το Tornado GR4A ZG710 της Βασιλικής Αεροπορίας επέστρεφε στην αεροπορική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ, όταν καταστράφηκε από έναν πύραυλο εδάφους-αέρος Patriot του αμερικανικού στρατού, αφού αναγνωρίστηκε λανθασμένα ως ιρακινός πύραυλος», ανέφερε η RAF σε δήλωσή της.

Δώδεκα ημέρες αργότερα, στις 3 Απριλίου 2003, μια συστοιχία Patriot στόχευσε και κατέστρεψε ένα F/A-18C Hornet του αμερικανικού ναυτικού. Ο υποσμηναγός Nathan White σκοτώθηκε στο περιστατικό. Το Hornet δέχτηκε επίθεση από μια κινητή συστοιχία πυραύλων PAC-3 Patriot του αμερικανικού στρατού στο Ιράκ.

Μέσα σε δύο εβδομάδες, οι συμμαχικές δυνάμεις έχασαν τρεις πιλότους μαχητικών και δύο αεροσκάφη λόγω περιστατικών φιλικού πυρός.

Παρομοίως, τον Δεκέμβριο του 2024, ένα περιστατικό φιλικών πυρών στην Ερυθρά Θάλασσα οδήγησε ένα καταδρομικό της Αμερικανικής Ναυτικής κλάσης Ticonderoga, το USS Gettysburg, να εκτοξεύσει έναν πύραυλο Standard Missile-2 (SM-2) που κατέρριψε ένα F/A-18F Super Hornet. Το μαχητικό αεροσκάφος επέστρεφε στο αεροπλανοφόρο USS Harry S. Truman όταν καταρρίφθηκε από το καταδρομικό. Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου Harry S. Truman βρισκόταν υπό συνεχή επίθεση από drones των Χούθι κατά τη στιγμή του συμβάντος

Το 2019, κατά τη διάρκεια του σύντομου πολέμου μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν (αεροπορικές επιδρομές στο Balakot), ένα ινδικό ελικόπτερο Mi-17 V5 καταρρίφθηκε σε ένα περιστατικό «φίλιων πυρών». Η Ινδία αντιμετώπιζε εκείνη τη στιγμή μια αεροπορική εισβολή από πολλά πακιστανικά μαχητικά αεροσκάφη.

Στον πόλεμο της Ουκρανίας, τα φίλια πυρά έχουν αναφερθεί ως αιτία πολλαπλών απωλειών F-16. Ωστόσο, αυτό δεν έχει ακόμη αποδειχθεί στις επίσημες έρευνες.

Τον Δεκέμβριο του 2024, Ρώσοι αμυνόμενοι κατέρριψαν ένα από τα δικά τους επιθετικά ελικόπτερα Ka-52 Alligator. Νωρίτερα, ένα ρωσικό πλήρωμα πυραύλων στην Κριμαία κατέρριψε ένα από τα δικά της ρωσικά μαχητικά Su-27.

Γιατί επαναλαμβάνονται περιστατικά με φίλια πυρά

Είναι σαφές ότι τέτοια ατυχή περιστατικά «φίλιων πυρών» έχουν συμβεί σε όλο τον κόσμο. Γιατί όμως τα περιστατικά επαναλαμβάνονται;

Το 2003, μια συστοιχία Patriot AD που είχε αναπτυχθεί στο Κουβέιτ κατέρριψε ένα βρετανικό αεροσκάφος Tornado GR4.

Είκοσι τρία χρόνια αργότερα, μια άλλη συστοιχία Patriot AD που είχε αναπτυχθεί στο Κουβέιτ φαίνεται να κατέρριψε τρία αεροσκάφη F-15E Strike Eagle των ΗΠΑ.

Το ίδιο σύστημα Patriot AD, αναπτυγμένο στον ίδιο θέατρο πολέμου, υπό τις ίδιες συνθήκες: κορεσμένος εναέριος χώρος, πολλαπλές ταυτόχρονες διαδρομές πυραύλων, με μια επιπλέον μεταβλητή, την υπεροχή των drones στη σύγχρονη πολεμική τέχνη.

Τα drones έχουν επηρεάσει βαθιά τα περιστατικά φίλιων πυρών, γεμίζοντας τον εναέριο χώρο και περιπλέκοντας την αναγνώριση.

Σχολιάζοντας στο eurasiantimes.com τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα συστήματα AD, ο Shanaka Anslem Perera, συγγραφέας και εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας, δήλωσε: «Κάθε συστοιχία Patriot στον Κόλπο λειτουργεί στο πιο πυκνό σε στόχους περιβάλλον αεροπορικής άμυνας από τότε που σχεδιάστηκε το σύστημα. Το Patriot κατασκευάστηκε για να παρακολουθεί και να αντιμετωπίζει βαλλιστικούς πυραύλους. Όταν ο ουρανός είναι ταυτόχρονα γεμάτος με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ, μονοκατευθυντικά drones επίθεσης και φιλικά αεροσκάφη επίθεσης που επιστρέφουν από τον ιρανικό εναέριο χώρο, η πρόκληση της διάκρισης IFF (Identification Friend or Foe) υπερβαίνει οτιδήποτε έχει δοκιμαστεί σε ασκήσεις σε καιρό ειρήνης».

Υπογράμμισε περαιτέρω ότι αυτό είναι ένα κενό που δεν μπορεί να καλυφθεί εν μέσω πολέμου.





