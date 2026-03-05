Αθλητικές μεταδόσεις (05/03): Πού θα δείτε Euroleague και Premier League

Μια ακόμα περίεργη συγκυρία για τη EuroLeague, μιας και η 30η αγωνιστική της διοργάνωσης ξεκινάει σήμερα στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το πρόγραμμα για τη σημερινή (05/03) ημέρα περιελάμβανε κανονικά έξι αναμετρήσεις, αλλά τελικά θα πραγματοποιηθούν οι τέσσερις, μιας και οι αγώνες Μακάμπι - Χάποελ και Παρτιζάν - Ντουμπάι αναβλήθηκαν λόγω των εξελίξεων.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

19:45 Novasports 2HD Φενέρμπαχτσε - Μονακό (Euroleague)

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γκούμερσμπαχ - Λέμγκο (DAIKIN Bundesliga 2025-26)

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ - Ολυμπιακός (Κύπελλο Βόλεϊ Γυναικών)

20:30 Novasports Prime Premier League (Επεισόδιο: 29η Αγωνιστική)

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λας Πάλμας - Μονπελιέ (CEV Champions League 2026)

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 (Ίντιαν Γουέλς)

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Κολόοντ - Αλ Καντσία (Roshn Saudi League 2025-26)

21:30 Novasports Start Βαλένθια - Ζαλγκίρις Κάουνας (Euroleague)

21:30 Novasports 4HD Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα (Euroleague)

21:30 Novasports 6HD Βαλένθια - Ζαλγκίρις Κάουνας (Euroleague)

21:45 Novasports 3HD Ρεάλ Μαδρίτης - Βίρτους Μπολόνια (Euroleague)

22:00 Novasports Prime Τότεναμ - Κρίσταλ Πάλας (Premier League 2025/26)

22:10 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λιόν - Λανς (Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου)

23:30 Novasports 4HD Playmakers (Εκπομπή)

01:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 (Ίντιαν Γουέλς)

05:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 (Ίντιαν Γουέλς)

