Γιατί η Ρωσία είναι η μεγάλη κερδισμένη του πολέμου στο Ιράν - ΗΠΑ και Ευρώπη ζούσαν στη la-la-land

Τα αποθέματα εξαντλούνται αφήνοντας ευάλωτη την ουκρανική άμυνα - Ειδικοί επισημαίνουν το στρατηγικό λάθος Ευρώπης και Αμερικής

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μπορεί να μην εμπλέκεται άμεσα στο πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή, αλλά η Ρωσία θεωρείται μέχρι στιγμής η μεγάλη νικήτρια της «αναμέτρησης» και ο λόγος είναι κάθε άλλο παρά περίπλοκος.

Η σύγκρουση Ισραήλ - ΗΠΑ με το Ιράν, εκτός ότι στρέφει την προσοχή στην ευαίσθητη αυτή περιοχή, αποδυναμώνει παράλληλα την αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας, με την οποία η Ρωσία, βρίσκεται σε πόλεμο εδώ και 4 χρόνια.

Οι ιρανικοί πύραυλοι εξαντλούν τα αποθέματα αναχαιτιστών Patriot που χρειάζεται η Ουκρανία για την άμυνά της, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Patriot-system.jpg

To πρόβλημα, ωστόσο δεν είναι πρόσφατο, καθώς υπήρξαν ελλείψεις, αλλά και συμφόρηση στην παραγωγή τους, πολύ πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, κάτι που επέτρεψε στη Ρωσία να ξεπεράσει τα κενά στην αεράμυνα της Ουκρανίας, καταστρέφοντας την ενεργειακή υποδομή της και βυθίζοντας τις ουκρανικές πόλεις στο σκοτάδι.

Οι ΗΠΑ και τα κράτη του Κόλπου έχουν εκτοξεύσει εκατοντάδες αναχαιτιστές τις πρώτες ημέρες του πολέμου για να αποκρούσουν ιρανικά μπαράζ πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Τα κράτη του Κόλπου διαθέτουν αναχαιτιστικά πυραύλων που επαρκούν μόνο για λίγες ημέρες σε περίπτωση συνεχών επιθέσεων, γεγονός που ενδέχεται να αναγκάσει την Ουάσιγκτον να αντλήσει από τα αποθέματα της στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού και άλλες, αποδυναμώνοντας έτσι τη στρατιωτική της παρουσία σε άλλη τοποθεσία.

Το Ιράν είχε εκτοξεύσει περισσότερους από 500 βαλλιστικούς πυραύλους και 2.000 drones από την έναρξη της εκστρατείας, δήλωσε την Τετάρτη ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Είπε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή πυρομαχικά για την επιχείρηση στο Ιράν.

Η συνολική παραγωγή της Lockheed Martin στις ΗΠΑ το 2025 του πιο προηγμένου αναχαιτιστή της, του PAC-3, ήταν λίγο πάνω από 600.

Congress Ukraine

Ένα σύστημα πολλαπλών εκτοξεύσεων πυραύλων (MLRS) M270 συναρμολογείται στο εργοστάσιο όπλων της Lockheed Martin, στο Κάμντεν του Αρκάνσας. (2024)

AP/Tara Copp

Τουλάχιστον δύο αναχαιτιστές Patriot απαιτούνται συνήθως για να καταστρέψουν έναν μόνο βαλλιστικό πύραυλο - συχνά ακολουθούμενο από έναν τρίτο ή περισσότερους εάν το πρώτο ζευγάρι αποτύχει.

Η παραγωγή ενός μόνο αναχαιτιστή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων είναι περιορισμένη και μπορεί να διαρκέσει μήνες, με εξαρτήματα που προέρχονται από όλες τις ΗΠΑ και μέχρι την Ισπανία.

Η Ρωσία είναι πλέον σε θέση να παράγει περίπου 80 βαλλιστικούς πυραύλους τον μήνα, σύμφωνα με ουκρανικές και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας εκτιμά ότι χρειάζεται τουλάχιστον 60 αναχαιτιστές PAC-3 το μήνα μόνο και μόνο για να συμβαδίσει με τις ρωσικές επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων.

Η έλλειψη αναχαιτιστών θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις ειρηνευτικές συνομιλίες, επειδή οι δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία περιλαμβάνουν την ενίσχυση της αεράμυνας του Κιέβου, σύμφωνα με Ευρωπαίους και Ουκρανούς διαπραγματευτές.

Η Ρωσία εκτοξεύει επίσης καθημερινά εκατοντάδες φονικά drones τύπου Shahed που αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά στο Ιράν, τα οποία η Μόσχα είναι σε θέση να παράγει μαζικά μετά από μια συμφωνία μεταφοράς τεχνολογίας το 2023 με την Τεχεράνη.

Το σύστημα Patriot ήταν το χρυσό πρότυπο της δυτικής αεράμυνας κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών πολέμου στην Ουκρανία. Το εξελιγμένο σύστημα είναι δύσκολο για τους αντιπάλους να το καταστρέψουν επειδή είναι απλωμένο σε μια μεγάλη περιοχή.

Μέρος του προβλήματος είναι η απροθυμία της βιομηχανίας να επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε νέες γραμμές παραγωγής χωρίς εγγυημένες μακροπρόθεσμες κρατικές συμβάσεις, δήλωσε ο Fabian Hoffmann, διδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Όσλο.

Ο πρόεδρος Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναγνώρισαν και οι δύο την πίεση αυτή την εβδομάδα.

Ο Ρούμπιο είπε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ παράγουν μόνο «έξι ή επτά» αναχαιτιστές το μήνα, ενώ το Ιράν κατασκευάζει περισσότερους από 100 πυραύλους την ίδια περίοδο.

Η Γερμανία, ο μεγαλύτερος Ευρωπαίος υποστηρικτής της Ουκρανίας, παρήγγειλε οκτώ νέα συστήματα Patriot το 2024 με περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ το καθένα, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη ούτε προσωρινή ημερομηνία παράδοσης, λένε Γερμανοί αξιωματούχοι.

Οι αντίπαλοι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ - συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ρωσίας και του Ιράν- παρακολουθούν στενά τις δαπάνες αναχαίτισης, σύμφωνα με αξιωματούχους πληροφοριών και άμυνας.

Η Αμερική και η Ευρώπη έκαναν ένα σημαντικό στρατηγικό λάθος αποτυγχάνοντας να επεκτείνουν την επίγεια παραγωγή αεράμυνας νωρίτερα και σε κλίμακα, δήλωσε ο Nico Lange, πρώην ανώτερος Γερμανός αξιωματούχος άμυνας. «Είχαν τέσσερα χρόνια για να το κάνουν», είπε ο Lange. «Τώρα είμαστε ευάλωτοι και όλοι το γνωρίζουν: Οι στρατηγικές της Ρωσίας, του Ιράν και της Κίνας έχουν επαναπροσδιοριστεί από τη γνώση ότι παράγουμε πολύ λίγα, πολύ αργά».

Ο στρατός των ΗΠΑ έχει προσαρμόσει το δόγμα του ανάλογα. Η αεράμυνα έχει σκοπό να κερδίσει χρόνο για επιθετικές επιχειρήσεις που εξουδετερώνουν τις δυνατότητες εκτόξευσης του εχθρού, δήλωσε ο Colby Badhwar, Καναδός αναλυτής ασφαλείας.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αγωνίζονται να καταστρέψουν τα αποθέματα πυραύλων και τους εκτοξευτές προτού κορεστούν οι συμμαχικές άμυνες, ανέφερε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, περιγράφοντας την προσέγγιση ως «βολή του τοξότη αντί για τα βέλη».

Ένας στρατηγικός λάθος υπολογισμός από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, υποστήριξε ο Badhwar, ήταν ο εφοδιασμός της Ουκρανίας κυρίως με αμυντικά συστήματα, περιορίζοντας παράλληλα τις δυνατότητες κρούσης μεγάλης εμβέλειας εντός της Ρωσίας.

Τώρα, η Ουκρανία έχει σχεδόν εξαντλήσει το αμυντικό της οπλοστάσιο χωρίς να εξουδετερώσει τη ρωσική απειλή.

«Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ και της Ευρώπης ζούσαν στη la-la-land τα τελευταία χρόνια και προσπάθησαν να υποστηρίξουν ότι τα αμυντικά όπλα είναι αρκετά», είπε ο Fabian Hoffmann.

