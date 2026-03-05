Ριφιφί στο Ψυχικό: Πέντε χρόνια μετά ανοίγει ο φάκελος –«Ζητάμε δικαίωση κι αποζημίωση εκατομμυρίων»

Η διάρρηξη τεσσάρων θυρίδων σε χρηματοκιβώτιο υποκαταστήματος τράπεζας στο Ψυχικό είχε αποκαλυφθεί το 2020

Ελένη Μητσάλη

Ριφιφί στο Ψυχικό: Πέντε χρόνια μετά ανοίγει ο φάκελος –«Ζητάμε δικαίωση κι αποζημίωση εκατομμυρίων»
Πέντε χρόνια μετά το κινηματογραφικό ριφιφί σε θυρίδες τράπεζας στο Ψυχικό, η πολύκροτη υπόθεση που είχε προκαλέσει σάλο το 2020 μπαίνει στη τελική ευθεία.

Η διάρρηξη τεσσάρων θυρίδων σε χρηματοκιβώτιο υποκαταστήματος τράπεζας στο Ψυχικό είχε αποκαλυφθεί το 2020, όταν πελάτες διαπίστωσαν ότι πολύτιμα αντικείμενα –κοσμήματα, τιμαλφή και οικογενειακά κειμήλια ανεκτίμητης συναισθηματικής αξίας– είχαν κάνει «φτερά».

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά, ο κατηγορούμενος φέρεται να κατάφερε, μόνος του και χωρίς οργανωμένο σύστημα ή συνεργούς, να διαρρήξει τέσσερις θυρίδες χρησιμοποιώντας απλό κατσαβίδι, κάτω από τα μάτια των υπαλλήλων της τράπεζας.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς τέθηκαν σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας του τραπεζικού καταστήματος. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, κρατήθηκε προσωρινά, ενώ η προανάκριση ολοκληρώθηκε. Ωστόσο, η εκδίκαση της υπόθεσης καθυστέρησε σημαντικά.

Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, η δίκη ξεκίνησε αλλά διεκόπη λόγω ασθένειας του συνηγόρου υπεράσπισης και αναμένεται να συνεχιστεί στις 17 Μαρτίου, οπότε και θα εξεταστούν σε πρώτη φάση οι παθούσες.

«Ανυπολόγιστο το ψυχολογικό κόστος»

Ο δικηγόρος των θυμάτων, Αλέξιος Μαυραϊδής, μιλώντας στο Newsbomb.gr, ανέφερε: «Το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια κι εγώ προσωπικά έχουμε αναλάβει το βήμα της υποστήριξης της κατηγορίας για τη γνωστή υπόθεση της διάρρηξης των τεσσάρων θυρίδων στο χρηματοκιβώτιο της τράπεζας στο Ψυχικό που έλαβε χώρα το 2020».

Όπως εξηγεί, το γραφείο εκπροσωπεί δύο από τις παθούσες, οι οποίες έχασαν το σύνολο του περιεχομένου των θυρίδων τους, αξίας εκατομμυρίων ευρώ.

«Πρόκειται για τιμαλφή, για κοσμήματα, για πράγματα πολύ σημαντικής αξίας και οικονομικής και συναισθηματικής», τονίζει.

Αγωγή 1,6 εκατ. ευρώ – Στο στόχαστρο και η τράπεζα

Η μία εκ των δύο γυναικών έχει ήδη καταθέσει αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 1,6 εκατ. ευρώ – ποσό που, σύμφωνα με την πλευρά της, αντιστοιχεί στην αξία των αντικειμένων που εκλάπησαν.

Η αγωγή στρέφεται και κατά της τράπεζας, καθώς –όπως υποστηρίζει η ενάγουσα– τα μέτρα ασφαλείας ήταν ανεπαρκή.

«Θεωρούμε ότι έχει ευθύνη, επειδή λόγω ανύπαρκτων μέτρων ασφαλείας κατάφερε ένας άνθρωπος μόνος του να διαρρήξει τέσσερις θυρίδες με απλό κατσαβίδι», σημειώνει ο κ. Μαυραϊδής.

Η δεύτερη παθούσα αναμένεται να καταθέσει αντίστοιχη αγωγή εντός των επόμενων ημερών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ηθική βλάβη που υπέστησαν τα θύματα της ληστείας. Όπως περιγράφει ο δικηγόρος, η διαδικασία καταγραφής των κλοπιμαίων, οι πραγματογνωμοσύνες, τα αλλεπάλληλα ραντεβού και το αρχικό σοκ της κλοπής, συνθέτουν μια πολυετή δοκιμασία για τις παθούσες.

«Εάν έχεις φυλάξει οικογενειακά κειμήλια και ξαφνικά βλέπεις να τα κλέβουν και προσπαθείς να θυμηθείς τι είχες, το ψυχολογικό κόστος είναι ανυπολόγιστο», επισημαίνει.

Τα στοιχεία και η στάση του κατηγορουμένου

Σύμφωνα με τον κ. Μαυραϊδή, ο κατηγορούμενος αρνείται τα πάντα, παρά –όπως αναφέρει– την ύπαρξη αδιάψευστων αντικειμενικών στοιχείων, μεταξύ των οποίων η ανεύρεση βιολογικού του υλικού στο εσωτερικό μίας θυρίδας.

«Από εκεί και πέρα, τον τελευταίο λόγο έχει η Δικαιοσύνη», καταλήγει.

Η δίκη για την αγωγή κατά της τράπεζας έχει προσδιοριστεί για τις 21 Οκτωβρίου 2026, ενώ το ποινικό σκέλος της υπόθεσης συνεχίζεται με την εξέταση των μαρτύρων.

Η υπόθεση του ριφιφί στο Ψυχικό παραμένει μία από τις πιο ηχηρές διαρρήξεις θυρίδων των τελευταίων ετών, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην αίθουσα του δικαστηρίου, όπου θα κριθούν ευθύνες και αποζημιώσεις εκατομμυρίων.

Ξανά στο «σκαμνί» ο Βασίλης Γκουρούσης

Ο θεατρικός παραγωγός Βασίλης Γκουρούσης, που συνελήφθη το 2021 ως βασικός ύποπτος για το ριφιφί, είχε αποφυλακιστεί το 2022 ύστερα από 14 μήνες προφυλάκισης. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, η πρώην σύζυγός του, Τέτα Καμπουρέλη τον στήριξε δημόσια, ωστόσο η σχέση τους κλονίστηκε ανεπανόρθωτα από την υπόθεση κι επήλθε το διαζύγιο.

Η Τέτα Καμπουρέλη αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας στη δίκη του Βασίλη Γκουρούση, και κληθείσα να σχολιάσει την κλήτευσή της είχε πει: «Δεν είμαι μάρτυρας υπεράσπισης, ούτε μάρτυρας κατηγορίας. Κλήθηκα από το δικαστήριο και όταν πάω, θα πω αλήθειες σε ό,τι με ρωτήσουν».

