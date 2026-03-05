Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οριστικά εκτός ντέρμπι Βεζένκοφ και Ουόκαπ, αμφίβολος ο Μόρις

Με δύο πολύ σημαντικά προβλήματα αναμένεται να παραταχθεί το βράδυ της Παρασκευής (6/3, 21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός, κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μη μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ.

Ο Βούλγαρος παίκτης των Πειραιωτών συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμό στη μέση, που υπέστη κατά τη διάρκεια του τελικού του Κυπέλλου και τον ανάγκασε να αποχωρήσει από το ματς, ενώ στη συνέχεια έμεινε εκτός και του αγώνα με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας.

Ο Βεζένκοφ δεν πήρε μέρος στη σημερινή προπόνηση με αποτέλεσμα ο Γιώργος Μπαρτζώκας να μη μπορεί να τον χρησιμοποιήσει.

Την ίδια στιγμή εκτός προπόνησης και κατά συνέπεια εκτός και της αυριανής αναμέτρησης, έμεινε και ο Τόμας Ουόκαπ. Ο Τεξάνος παίκτης υποφέρει από μυικό σπασμό που δεν του έχει επιτρέψει να προπονηθεί και έτσι δε θα μπορέσει να συνδράμει στις προσπάθειες των συμπαικτών του.

Παράλληλα, εξαιρετικά αμφίβολος είναι και ο Μόντε Μόρις που αισθάνθηκε σφίξιμο στη μέση.