Χατζηδάκης: Τα τρομολαγνικά σενάρια βλάπτουν την ίδια την κοινωνία - Μακριά από υπερβολές

Οικονομία, αγορά, εξωτερική πολιτική, ένοπλες δυνάμεις και επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών οι προτεραιότητες

Χατζηδάκης: Τα τρομολαγνικά σενάρια βλάπτουν την ίδια την κοινωνία - Μακριά από υπερβολές

Ο Κωστής Χατζηδάκης

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή επανέλαβε ότι δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει θέμα ενεργειακής ασφάλειας ή τροφοδοσίας της αγοράς.

Μιλώντας στην ΕΡΤnews ανέφερε: «Όσο κακό είναι να υποτιμά κανείς τη διεθνή κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη, άλλο τόσο κακό είναι να καλλιεργείται κλίμα πανικού. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Τα τρομολαγνικά σενάρια βλάπτουν πρώτα απ’ όλα την ίδια την κοινωνία. Η κυβέρνηση, μακριά από φωνές και αντάρα ασκεί πατριωτική πολιτική. Το ίδιο ισχύει στην οικονομία. Μπορεί να μην κλαίμε γοερά για τα συμφέροντα των φτωχών, όπως κάνουν πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά προσπαθούμε να εφαρμόζουμε πρακτικές που στηρίζουν την κοινωνία. Αυτό θα επιχειρήσουμε να κάνουμε και σε αυτήν την κρίση, μένοντας μακριά από υπερβολές και πολιτικές σαπουνόφουσκες».

Απαντώντας σε ερωτήσεις σε σχέση με την διεθνή κρίση και τις επιπτώσεις της ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε τα εξής:

  • Για τη στήριξη της Κύπρου με την αποστολή 2 φρεγατών και 4 μαχητικών αεροσκαφών: Η Ελλάδα προφανώς δεν αποτελεί μέρος στις όποιες πολεμικές ενέργειες γίνονται αυτή την ώρα, αλλά κάνει το αυτονόητο: Στηρίζεται και στηρίζει τις διεθνείς της συμμαχίες και από την άλλη πλευρά βρίσκεται δίπλα στην Κύπρο. Δεν είναι μόνο λόγια ότι ανήκουμε στο ίδιο έθνος με τους Κύπριους. Πρέπει αυτό να μεταφραστεί και σε στήριξη. Και γι' αυτό το λόγο αμέσως ήμασταν οι πρώτοι που κινηθήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα του 2026 είναι πολύ διαφορετική από την Ελλάδα του 2019. Και στο επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων που είναι πολύ πιο ενισχυμένες και στο επίπεδο των συμμαχιών της. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις ΗΠΑ και στη Γαλλία αλλά και στο Ισραήλ και σε μια σειρά από αραβικές χώρες.
  • Για τη λήψη μέτρων στήριξης των πολιτών: Είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Υπάρχει το προηγούμενο της κρίσης στην Ουκρανία, οπότε αντιδράσαμε έγκαιρα και σοβαρά όταν χρειάστηκε. Ό,τι χρειαστεί και ό,τι αντέχει η οικονομία και ο προϋπολογισμός, θα γίνει στην ώρα του. Δεν είμαστε ούτε θα γίνουμε θαυματοποιοί, προσπαθούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και εθνικά χρήσιμοι.
  • Για τους ελέγχους στην αγορά: Τα αρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως και η Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή, επειδή συχνά παρατηρούνται φαινόμενα κερδοσκοπίας. Η κυβέρνηση θα κάνει όλα αυτά που πρέπει χωρίς καθυστέρηση. Δεν πρόκειται να ανεχθούμε φαινόμενα αισχροκέρδειας και δεν θα μείνουμε σε εκκλήσεις γιατί αυτές δεν γίνονται ακουστές. Υπάρχει η τεχνογνωσία, έχουμε την εμπειρία από ανάλογες κρίσεις στο παρελθόν και θα προχωρήσουμε στην υιοθέτηση όλων των απαιτούμενων μέτρων και πρωτοβουλιών. Δεν υπόσχομαι κάποια μαγική συνταγή, ούτε λέω ότι αν το πετρέλαιο διεθνώς ανεβαίνει, η Ελλάδα θα είναι η μόνη εξαίρεση. Μιλάμε για την αισχροκέρδεια και την αντιμετώπιση τέτοιου είδους φαινομένων.
  • Για τις επιπτώσεις στην οικονομία: Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με σενάρια που λαμβάνουν υπόψη τιμές πετρελαίου μέχρι και 100 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή πολύ υψηλότερες σε σχέση με τις σημερινές. Είναι λογικό ότι αν διαρκέσει η κρίση και εδώ και αλλού, θα υπάρξουν κάποιες δυσμενείς συνέπειες. Αλλά είναι πολύ πρόωρο να μιλάμε γι' αυτό, διότι δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Σημειώνω, πρώτον, ότι μόνο το 20-25 % του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διεθνώς διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ και ότι η Ελλάδα δεν προμηθεύεται καθόλου φυσικό αέριο από την περιοχή αυτή. Και δεύτερον, στην Ελλάδα το μεγαλύτερο τμήμα των τιμών που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία δεν σχετίζεται με τις διεθνείς τιμές αλλά με τους φόρους. Άρα και η επίπτωση κανονικά θα πρέπει να είναι πολύ μικρότερη.
  • Για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων που βρίσκονται στην περιοχή: Έχουν ξεκινήσει οι επιστροφές, μέσω Αιγύπτου και Ομάν και οι προσπάθειες του Υπουργείου Εξωτερικών συνεχίζονται. Οι πρεσβείες και οι προξενικές μας αρχές είναι σε επαφή με τους εγκλωβισμένους Έλληνες. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός οργάνωσε τηλεδιάσκεψη με τους πρέσβεις μας και τους προξένους σε αυτές τις περιοχές. Είμαστε συντονισμένοι με τις άλλες χώρες και εκμεταλλευόμαστε κάθε δυνατότητα και κάθε παράθυρο που υπάρχει ώστε οι συμπατριώτες μας που είναι εκεί να επιστρέψουν πίσω, χωρίς κίνδυνο φυσικά.

«Είναι θετικό για τη χώρα ότι βρίσκεται στο τιμόνι αυτή την ώρα ένας πεπειραμένος πρωθυπουργός και μια κυβέρνηση η οποία έχει αποδείξει και σε άλλες κρίσεις ότι μπορεί να χειρίζεται δύσκολες καταστάσεις», υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Όπως ήταν η κρίση στον Έβρο, η ενεργειακή κρίση, η κρίση του κορονοϊού. Οι καταστάσεις αυτές δεν αντιμετωπίζονται με πολιτικές σαπουνόφουσκες, ούτε με μεγάλα λόγια. Αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα, εγρήγορση και δράση μακριά από ιδεοληψίες και δογματισμούς».

