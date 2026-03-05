Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Μακρόν για την κρίση στη Μέση Ανατολή
Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κύριο Μακρόν για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Kύπρο
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην Κύπρο και στον Λίβανο.
Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κύριο Μακρόν για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Kύπρο.
Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.
