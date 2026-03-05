Σκληρό ροκ από τον Ανδρέα Λοβέρδο: Εξετάσεις για την απόκτηση του δεύτερου πτυχίου του στα ντραμς

Ο Ανδρέας Λοβέρδος συμμετείχε πριν από λίγες ημέρες στις εξετάσεις για την απόκτηση του δεύτερου πτυχίου του στα ντραμς.

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Ωδείο Μητσάκου στη Γλυφάδα, με εξεταστή τον Paul Colman από το University of West London, London College of Music Examination.

Ο πρώην υπουργός, μακριά από τις πολιτικές εντάσεις των τελευταίων ημέρων, επιλέγει το σκληρό ροκ και συνεχίζει τη μουσική του δραστηριότητα, έχοντας ήδη ολοκληρώσει προηγούμενες σπουδές στο ίδιο αντικείμενο.

Σε ανάρτηση του στα socila media αναφέρει: «Εξετάσεις σήμερα για το 2ο πτυχίο. Με τον εξεταστή μου Paul Colman, University of West London, London College of Music Examination στο Ωδείο Μητσάκου στη Γλυφάδα».

Η εμφάνιση σε πανηγύρι

Ο Ανδρέας Λοβέρδος είχε παίξει ντραμς το 2023 σε πανηγύρι στη Δεσφίνα Φωκίδας στο πλευρό του Χρήστου Μενιδιάτη. Την εμφάνισή του αυτή την είχε προαναγγείλει μέρες πριν ο Ανδρέας Λοβέρδος με τα βίντεο από τη συγκεκριμένη βραδιά να γίνονται viral.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος μιλώντας για την ξεχωριστή του εμπειρία είχε αναφέρει: «Η εμπειρία ήταν αξέχαστη για πάρα πολλούς λόγους. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ό,τι κι αν λένε, το πανηγύρι το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος σε όλη την Ελλάδα, εξ ου και γίνονται τόσα πολλά. Δεν υπάρχει χωριό που να μην κάνει το δικό του πανηγύρι».

Μάλιστα, ο Ανδρέας Λοβέρδος συμπλήρωσε: «Ήταν πάρα πολλά νέα παιδιά, ωραίες παρέες, πάρα πολλές από τις οποίες είχαν έρθει για μένα και μου το έλεγαν. Δεν είναι κάτι που το κάνω επαγγελματικά αλλά μου έκανε την τιμή ο Χρήστος Μενιδιάτης να θέλει να παίξω μαζί του».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Ανδρέας Λοβέρδος αποκάλυψε το παρασκήνιο της συνεργασίας με τον Χρήστο Μενιδιάτη αλλά και τις άλλες δύο προτάσεις που του έγιναν.

«Όταν είπα στο ραδιόφωνο ότι θα ήθελα να παίξω ντραμς, ένας άνθρωπος που κάνει τέτοιου είδους εκδηλώσεις μου έκανε τρεις προτάσεις.

Η μία ήταν να παίξω με τον Λευτέρη Πανταζή, η άλλη με τον Νίκο Μακρόπουλο και η τρίτη με τον Χρήστο Μενιδιάτη. Επειδή δεν μπορούσα να παίξω στις πρώτες δύο, έπαιξα σε αυτό το πανηγύρι», περιγράφει ο Ανδρέας Λοβέρδος.

«Είχα πολύ μεγάλο άγχος, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Είναι ένα όργανο διαμάντι, που θέλει πολλή προσπάθεια, αλλά είναι τέλειο».

