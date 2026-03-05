Κατάρ: Βίντεο δείχνει αναχαιτίσεις πάνω από τη Ντόχα
Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν
Βίντεο που δημοσιεύει το Associated Press δείχνει λεπτό προς λεπτό την αντιαεροπορική άμυνα του Κατάρ. Στα πλάνα φαίνονται αναχαιτίσεις σε ιρανική πυραυλική επίθεση στον ουρανό της Ντόχα.
Νωρίτερα το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι δέχεται νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν και τα αντιαεροπορικά συστήματά του αναχαιτίζουν τους πυραύλους.
Το Ιράν ξεκίνησε μια νέα σειρά επιθέσεων σήμερα το πρωί εναντίον ισραηλινών και αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή και απείλησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «μετανιώσουν πικρά» για την τορπιλισμό ενός ιρανικού πολεμικού πλοίου στον Ινδικό Ωκεανό.
