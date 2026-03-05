Αταμάν: «Ο Λεσόρ θα αποφασίσει αν θα παίξει με τον Ολυμπιακό»

Η ώρα που περίμενε ο Ματίας Λεσόρ, ο Εργκίν Αταμάν, άπαντες στην ομάδα του "τριφυλλιού" και φυσικά οι φίλοι της ομάδας φαίνεται πως είναι πολύ κοντά.

Ο Ματίας Λεσόρ πήρε και σήμερα μέρος στην προπόνηση της ομάδας και όπως αποκάλυψε ο Εργκίν Αταμάν αύριο το πρωί θα αποφασίσει ο ίδιος αν θα βρίσκεται στη δωδεκάδα για το ματς του ΣΕΦ.

Αναλυτικά όσα είπε για τον Λεσόρ:

"Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον. Ο Ματίας ήταν από τα πιο σημαντικά κλειδιά της ομάδας στην επιτυχία μας το 2024. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι σίγουρα αύριο στο παρκέ, θα το αποφασίσει εκείνος. Όμως στο επόμενο ματς της Euroleague θα είναι 100% στο παρκέ, ελπίζω" και πρόσθεσε:

"Θα είναι δική του απόφαση για το αν θα παίξει. Έχει κάνει μόνο δύο προπονήσεις με την ομάδα. Δεν έχει παίξει ομαδικό μπάσκετ για 1,5 χρόνο. Έχει κάνει μόνο δύο ομαδικές προπονήσεις. Είναι υγιής, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί στο πέντε εναντίον πέντε. Αύριο το πρωί εκείνος θα αποφασίσει αν θα παίξει ή όχι. Έχουμε μια δυνατή ομάδα και είμαι σίγουρος 100% πως θα αγωνιστεί με τη Ζαλγκίρις. Για αύριο θα δούμε".

