Εφετείο Αγρινίου: Μετατροπή κατηγορίας για σοβαρό τραυματισμό 19χρονης από ναυτική φωτοβολίδα το 2018

Σε πλημμέλημα μετατράπηκε στο Εφετείο ο σοβαρός τραυματισμός μιας 19χρονης κοπέλας από ναυτική φωτοβολίδα στο Αγρίνιο, κατά τη διάρκεια επεισοδίων, που έλαβαν χώρα στην πορεία διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα που έγινε το 2018.

Ο κατηγορούμενος, ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές με τη βοήθεια βιντεοληπτικού υλικού από καταστήματα της περιοχής. Επιπλέον, στο κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν κάποια από τα ρούχα που φορούσε εκείνη τη μέρα. Τα ρούχα στάλθηκαν για εξέταση στα εγκληματικά εργαστήρια και όπως προέκυψε είχαν χημικές ουσίες που επιβεβαίωσαν τη χρήση φωτοβολίδας.

Ο σοβαρός τραυματισμός της 19χρονης

Σημειώνεται ότι ο τραυματισμός της 19χρονης ήταν βαρύτατος και πως υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές (πάνω από πέντε στον αριθμό), αλλά και αισθητικές επεμβάσεις για να ανακάμψει.

Συγκεκριμένα, η νεαρή από τη ναυτική φωτοβολίδα υπέστη πολλαπλά κατάγματα του σπλαχνικού κρανίου και των οδόντων, υπέστη επίσης βαριά θλαστικά τραύματα και χρειάστηκε να της γίνει ανάταξη του ρινικού χόνδρινου διαφράγματος και να τοποθετηθούν εντός του κρανίου της λάμες και άλλα πρόσθετα υλικά για την ανάταξη των σημείων που επλήγησαν.

Η εκδίκαση της υπόθεση στο Εφετείο

Το Μικρό Ορκωτό Εφετείο Αγρινίου εκδίκασε χθες Τετάρτη (4/3) την υπόθεση, και τελικά μετέτρεψε την κατηγορία από κακουργηματική βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε πλημμεληματικού χαρακτήρα κατηγορία και του επέβαλε ποινή δύο ετών και επτά μηνών με αναστολή, αφού του αναγνώρισε και δύο ελαφρυντικά.

Υπενθυμίζεται ότι το 2023 το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Μεσολογγίου έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, αλλά του αναγνώρισε ελαφρυντικό και του επέβαλλε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 10 μηνών με αναστολή.

Ο κατηγορούμενος δεν είχε προφυλακιστεί μετά την ταυτοποίησή του ούτε εξέτισε στη συνέχεια κάποια ποινή, καθώς η πρωτόδικη απόφαση που είχε επιβάλλει ποινή με αναστολή.

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, σε δηλώσεις του για την απόφαση του ΜΟΕ Αγρινίου ανέφερε:

«Έγιναν από το Δικαστήριο δεκτοί οι αυτοτελείς μας ισχυρισμοί σε ό,τι αφορά το νομικό χαρακτηρισμό της πράξης, που επ΄ουδενί δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι αρχικά ο 21χρονος τότε δράστης είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης κατά συρροή σε βάρος 20 αστυνομικών, όμως από το ΜΟΔ Μεσολογγίου είχε αθωωθεί για την κατηγορία αυτή.

Με πληροφορίες από sinidisi.gr

