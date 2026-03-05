Τι σημαίνει η δήλωση Στουρνάρα για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Προ ημερών, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας προειδοποίησε πως μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, θα αυξήσει τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη.

Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της όσον αφορά τον καθορισμό των επιτοκίων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο αντίκτυπος στον πληθωρισμό και στην παραγωγή εξαρτάται από τη διάρκεια και το βάθος της ένοπλης σύγκρουσης. Δεδομένου ότι δεν έχουμε ορατότητα σε κανένα από τα δύο και λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές του πληθωρισμού, κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να βιαστούμε να αλλάξουμε τώρα καμία από τις παραμέτρους της νομισματικής πολιτικής, αλλά να είμαστε σε εγρήγορση και να παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά».

Πρόκειται για μια προσεκτική αλλαγή στάσης από τον Έλληνα κεντρικό τραπεζίτη, ο οποίος εμμέσως πλην σαφώς καλεί την ΕΚΤ να μην βιαστεί και να μην προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων, εν μέσω των πιέσεων που ασκεί στον πληθωρισμό η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Στουρνάρας πριν από δύο εβδομάδες και συγκεκριμένα στις 20 Φεβρουαρίου, μιλώντας στο Politico εκτιμούσε πως «ήταν πιθανότερη η μείωση των επιτοκίων, παρά η αύξησή τους», επικαλούμενος τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη της ευρωζώνης.

Τι θα σήμαινε πιθανή αύξηση επιτοκίων

Εάν όμως επιβεβαιωθεί το άσχημο σενάριο, δηλαδή ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ - Ισραήλ και Ιράν να διαρκέσει περισσότερο του αναμενομένου, μοιραία ο πληθωρισμός θα αυξηθεί, και η ΕΚΤ θα αναγκαστεί να επιστρέψει στις αυξήσεις επιτοκίων.

Επίλογη που μπορεί μεν να τιθασεύσει τον πληθωρισμό, από την άλλη ωστόσο το χρήμα καθιστά το χρήμα πιο «ακριβό»: Αυξάνεται το κόστος δανεισμού κρατικών ομολόγων, αλλά και επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Η ζήτηση πέφτει, η οικονομική δραστηριότητα μειώνεται και αυτό με τη σειρά του επηρεάζει τους οικονομικούς δείκτες και δημιουργεί πιθανότητες επιστροφής της οικονομίας σε ύφεση.

