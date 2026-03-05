«Φωτιά» σε καύσιμα, ρεύμα, τρόφιμα: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την τσέπη των καταναλωτών

Επιπτώσεις στις τσέπες των καταναλωτών αναμένεται να φέρουν οι αυξήσεις που παρατηρούνται από τα προηγούμενα 24ωρα στα καύσιμα καθώς υπάρχουν φόβοι ότι θα οδηγήσουν σε ένα τρομακτικό ράλι ανατιμήσεων όλα τα προϊόντα.

Οι τιμές σε βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης, ρεύμα και τρόφιμα παίρνουν την ανιούσα λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Η αμόλυβδη βενζίνη χθες Τετάρτη (4/3), αυξήθηκε κατά 2,5 λεπτά και το diesel κατά 6,5 λεπτά. Οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι έως το τέλος της εβδομάδας η τιμή θα ανέβει στα καύσιμα και συγκεκριμένα θα αγγίξει τα 1,85 ευρώ το λίτρο, το diesel τα 1,60 ευρώ και το πετρέλαιο θέρμανσης τα 1,28 ευρώ το λίτρο.

Η κυβέρνηση σε μία προσπάθεια να ελέγξει τις επιπτώσεις στην αγορά έχει ήδη ξεκινήσει μπαράζ ελέγχων σε πρατήρια καυσίμων. Ήδη από το Σάββατο μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 700 έλεγχοι. Οι έλεγχοι έχουν ήδη εντοπίσει αποκλίσεις στις τιμές σε ορισμένα νησιά και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της αγοράς να έχουν ήδη επιβάλει τα ανάλογα πρόστιμα στους παραβάτες.

Ο φόβος για νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα, έχει φέρει μαζικές παραγγελίες από καταναλωτές για πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς ο χειμώνας δεν έχει ακόμα τελειώσει. Παράλληλα μεγάλη ανησυχία υπάρχει και για την τιμή του ρεύματος, ενώ την ίδια στιγμή η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου έχει εκτοξευθεί τα τελευταία 24ωρα.

«Η τιμή αναφοράς για το ηλεκτρικό ρεύμα για την τιμή της κιλοβατώρας ήδη κινείται πάνω από τα 40 με 45 ευρώ η θερμική μεγαβατώρα στον κόμβο της Ολλανδίας, ο δείκτης TTF, αυτομάτως αυτό να ξέρετε θα οδηγήσει τα τιμολόγια της λιανικής μεσοσταθμικά πάνω από 20% – 25%», αναφέρει ενεργειακός επιθεωρητής.

Φόβοι για ανατιμήσεις και στα τρόφιμα

Οι καταναλωτές από την πλευρά τους εκτιμούν από την πλευρά τους ότι η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα φέρουν ντόμινο ανατιμήσεων και στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία θα κριθούν από την διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

