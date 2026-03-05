Παναθηναϊκός: Το «άγγιγμα» του Μπενίτεθ φέρνει ελπίδα και επιδόσεις που είχαν ξεχαστεί!

Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ πέτυχε τρίτη σερί νίκη στη Super League μετά από 14 μήνες, τέσσερα γκολ μετά από σχεδόν δύο χρόνια και «κλειδώνει» τη συμμετοχή του στα playoffs. 

Ηλίας Λαλιώτης

3'
  • Ο Παναθηναϊκός σημείωσε τρίτη συνεχόμενη νίκη στη Super League μετά από 14 μήνες και πέτυχε τέσσερα γκολ για πρώτη φορά σε σχεδόν δύο χρόνια.
  • Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ανέβηκε στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και μείωσε τη διαφορά από την κορυφή στους 11 πόντους.
  • Ο Παναθηναϊκός έχει προκριθεί στις 16 καλύτερες ομάδες του Europa League και παρουσιάζει σταθερό αγωνιστικό πλάνο μετά την ενσωμάτωση των μεταγραφικών αποκτημάτων.
  • Με νίκη στο επερχόμενο εκτός έδρας ματς κόντρα στον Λεβαδειακό, ο Παναθηναϊκός θα εξασφαλίσει μαθηματικά τη συμμετοχή του στα playoffs.
  • Η ομάδα δείχνει σημαντική βελτίωση στην απόδοση και προσφέρει ελπίδα για το μέλλον, σημειώνοντας επιδόσεις που είχαν να εμφανιστούν πολύ καιρό.
Ο Παναθηναϊκός ήταν απολαυστικός κόντρα στον ΟΦΗ, στην εξ αναβολής αναμέτρησης για την 1η αγωνιστική της Super League.

Με όμορφα γκολ και εξαιρετική απόδοση στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα της Λεωφόρου, επικράτησε με 4-1 και για πρώτη φορά μετά από την 8η αγωνιστική και 130 ημέρες, βρέθηκε στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ αποδίδει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο τον τελευταίο ένα μήνα, κάτι που μαρτυρά τόσο η άνοδός της στην κατάταξη του πρωταθλήματος (μείωσε στους 11 πόντους από την κορυφή), όσο και η πορεία της στην Ευρώπη, έχοντας προκριθεί στις 16 καλύτερες ομάδες του Europa League.

Με την ψυχολογία ανεβασμένη και τον Ισπανό τεχνικό να έχει βρει ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο, μετά και την ενσωμάτωση όλων των μεταγραφικών αποκτημάτων του Ιανουαρίου, σταματώντας τους πειραματισμούς και τις συνεχείες διαφοροποιήσεις σε συστήματα και τρόπο παιχνιδιού, ο Παναθηναϊκός βρίσκει τα πατήματά του και κυρίως προσφέρει ελπίδα για το μέλλον.

Κάνοντας πορεία πρωταθλητισμού τον τελευταίο ενάμισι μήνα στο πρωτάθλημα, αλλά και φτάνοντας σε επιδόσεις που είχαν... ξεχαστεί.

Η νίκη επί του ΟΦΗ ήταν η τρίτη σερί στη Super League, μετά από αυτές με τον ΟΦΗ στην Κρήτη πριν από 10 ημέρες, αλλά και με τον Άρη στη Λεωφόρο την περασμένη Κυριακή. Μπορεί να μοιάζει αδιανόητο, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε 14 μήνες να πετύχει κάτι αντίστοιχο. Συγκεκριμένα από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν τότε είχε σημειώσει 4 σερί επιτυχίες κόντρα σε Αστέρα, Λεβαδειακό, Καλλιθέα και ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, με τα τέσσερα γκολ που πέτυχε κόντρα στον ΟΦΗ χθες το Τριφύλλι γύρισε ακόμα περισσότερο τον χρόνο πίσω. Δύο χρόνια σχεδόν! Οι «πράσινοι» είχαν να πετύχουν τουλάχιστον τέσσερα τέρματα σε ματς πρωταθλήματος από τις 21 Απριλίου του 2024.

Τότε, με τον Φατίχ Τερίμ στον πάγκο ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 0-5 της Λαμίας για την 6η αγωνιστική των play offs. Στα επόμενα 59 ματς για τη Super League, το τριφύλλι δεν σκόραρε ποτέ πάνω από τρεις φορές στο ίδιο παιχνίδι!

Με αυτά τα δεδομένα, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται μόνη στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, με τρεις πόντους περισσότερους από τον Λεβαδειακό. Αν, μάλιστα, νικήσει στο εκτός έδρας ματς της Κυριακής (8/3, 19:00) κόντρα στους Βοιωτούς, τότε θα κλειδώσει και μαθηματικά την παρουσία του στα play offs. Ακόμα και με ισοπαλία, βέβαια, θα έχει το πάνω χέρι για τις τελευταίες δύο αγωνιστικές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού:

Παναθηναϊκός

  • Λεβαδειακός (εκτός έδρας)
  • Παναιτωλικός (εντός έδρας)
  • Αστέρας AKTOR (εκτός έδρας)

Λεβαδειακός

  • Παναθηναϊκός (εντός έδρας)
  • ΠΑΟΚ (εκτός έδρας)
  • Ατρόμητος (εντός έδρας)

Η βαθμολογία (23η αγωνιστική)

1.ΠΑΟΚ 53
2.Ολυμπιακός 53
3.AEK 53
4. Παναθηναϊκός 42
-------------------------------------
5. Λεβαδειακός 39
6. ΟΦΗ 28
7. Άρης 28
8. Ατρόμητος 27
--------------------------------------
9. Βόλος 27
10. Κηφισιά 24
11. Παναιτωλικός 21
12. ΑΕΛ Novibet 21
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 12

