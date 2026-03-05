Κυριάκος Μητσοτάκης: Με «οδηγό» τις προηγούμενες κρίσεις η εθνική γραμμή για τη νέα διεθνή πρόκληση

Μήνυμα ετοιμότητας από τη Βουλή για Κύπρο, άμυνα και οικονομία – Αιχμές κατά αντιπολίτευσης, προειδοποίηση για αισχροκέρδεια και ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης

Κώστας Τσιτούνας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές από το βήμα της Ολομέλειας, παρουσίασε όχι μονο στο Σώμα αλλά και στους πολίτες, την ετοιμότητα της χώρας απέναντι στη διεθνή κρίση σε όλα τα πεδία: από την οικονομία μέχρι τη διπλωματία και την άμυνα και από το μεταναστευτικό μέχρι την τρομοκρατία και τα ζητήματα Προστασίας του Πολίτη.

Παράλληλα, επεσήμανε τον εθνικοκεντρικό χαρακτήρα της πολιτικής του, τον οποίο συνόψισε στη φράση: «η εξωτερική και η αμυντική πολιτική δεν ασκείται με ιδεολογικά αλλά ασκείται με εθνικά κριτήρια και αναφέρθηκε στην απόφαση της χώρας να σταθεί στο πλευρό της Κύπρου».

Τέλος, συνέδεσε το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων και στις εθνικές εκλογές με τις τελευταίες εξελίξεις και την προσπάθεια να ενισχυθεί ο οικουμενικός ελληνισμός παγκοσμίως, καθώς θα εντάσσεται πλέον, στο εκλογικό σώμα και στα δρώμενα της χώρας.

Στο βασικό του μήνυμα για τις τρέχουσες εξελίξεις σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον και επανέλαβε ότι η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική με στόχο να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες.

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πλήρως την εθνική γραμμή: «Η θέση της πατρίδας μας είναι σαφής.Υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση συγκρούσεων και την επιστροφή της διπλωματίας με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα ενώ η επόμενη ημέρα στο Ιράν θα πρέπει να εγγυάται την ελευθερία και αυτοδιάθεση του λαού που καταπιέζεται εδώ και δεκαετίες. Με απόλυτο έλεγχο του πυρηνικού και βαλλιστικού του προγράμματος ώστε να πάψει το Ιράν να αποτελεί διαρκεί απειλή για την διεθνή και περιφερειακή ειρήνη».

Οι «πατριώτες της φακής»

Μιλώντας για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ο κ. Μητσοτάκης άφησε νέες αιχμές προς την πλευρά Σαμαρά (αλλά και συνολικά στο φάσμα δεξιότερα της ΝΔ) αναφερόμενος σε «επαγγελματίες ανησυχούντες» και «πατριώτες της φακής» αναδεικνύοντας την υποκρισία τους και τον οπορτουνισμό τους: «Ήταν οι πρώτοι υπέρμαχοι της ανάγκης να ενισχύσει την ισχύ της η Ελλάδα για να υπερασπίζεται την εθνική κυριαρχία. Διαπίστωσα, όμως, αμηχανία για αυτή την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης. Είχα μιλήσει για πατριώτες της φακής κάποτε. Μάλλον ήμουν προσβλητικός για τις φακές». Έστειλε μήνυμα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι είναι καιρός τα μικρά και κομματικά συμφέροντα να υποχωρήσουν μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά θέματα. «Η συναίνεση να επικρατήσει έναντι των διχαστικών συνθημάτων», είπε χαρακτηριστικα.

Ο κ. Μητσοτάκης φάνηκε ιδιαίτερα επικριτικός και προς τον Δημήτρη Κουτσούμπα ο οποίος όπως λένε στο γαλάζιο στρατόπεδο διακινούσε διάφορα fake news στους διαδρόμους της Βουλής: «Η Ελλάδα παρείχε αμυντική στήριξη στην Κύπρο και όχι στις βρετανικές βάσεις. Θα περίμενα μεγαλύτερη υπευθυνότητα όταν για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες η Ελλάδα συνδράμει την Κύπρο», είπε απευθυνόμενος στον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ.

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για προληπτικά μέτρα για τις αυξήσεις λόγω του πολέμου και ειδικά μέτρα ελέγχου των υπερβολικών ανατιμήσεων. Όπως τονίζουν από το Μέγαρο Μαξίμου ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι κράτησε όρθια την κοινωνία σε όλες τις μεγάλες κρίσεις που χτύπησαν και την χώρα μας.

Οι 5 δύσκολες αποφάσεις Μητσοτάκη

Από την πανδημία και τον Έβρο έως την Ουκρανία, ο πρωθυπουργός προβάλλει το αποτύπωμα αποφασιστικότητας ως εγγύηση σταθερότητας για Κύπρο, άμυνα, οικονομία και κοινωνία.

Από το 2019 μέχρι σήμερα, όπως λένε συνομιλητές του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε πέντε κρίσιμες ιστορικές στιγμές επέδειξε αποφασιστικότητα και ηγετικά χαρακτηριστικά, Έκλεισε τα αυτιά του στο λαϊκισμό της εποχής, πήρε, άμεσα, δύσκολες αποφάσεις και θωράκισε τη χώρα.

Αναφέρουν μάλιστα ως παραδείγματα τις ακόλουθες καταστάσεις:

  • Όταν προχώρησε στο lockdown για τον κορονοϊό, σώζοντας ζωές. Η Ελλάδα τα πήγε πολύ καλύτερα από άλλες χώρες, εκείνες που άργησαν.
  • Όταν απέτρεψε την υβριδική επίθεση στον Εβρο και κατάφερε από τότε να καταστήσει τα ελληνικά σύνορα, ευρωπαϊκά σύνορα,
  • Όταν το καλοκαίρι του 2020 έβγαλε στόλο και υποβρύχια στη Μεσόγειο οδηγώντας στη συνέχεια τον Ερντογάν να αλλάξει στάση έναντι της Ελλάδας,
  • Όταν το 2022 στήριξε χωρίς αστερίσκους την Ουκρανία, την ώρα που από πολλούς θεωρούνταν σίγουρη η επιτυχία της εισβολής Πούτιν, και
  • Όταν την Δευτέρα, έστειλε τις φρεγάτες και τα F-16 στην Κύπρο, πριν φτάσουν Γάλλοι και Γερμανοί.

Συγκράτηση τιμών και αισχροκέρδειας

Μετά τις διαβεβαιώσεις ότι, η χώρα μας και οι εταιρείες έχουν κάνει σωστό προγραμματισμό και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ανησυχία όσον αφορά τον εφοδιασμό, ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τη λήψη μέτρων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εφόσον χρειαστεί. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λένε στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου, έχει δείξει ότι όποτε έχει χρειαστεί «δεν αφήνει κανέναν πίσω στην κοινωνία και έχει τα εργαλεία, τα θεσμικά και τα οικονομικά. Και γι’ αυτό είναι πολύ σημαντική η δημοσιονομική σταθερότητα. Για να έχουμε τον δημοσιοοικονομικό χώρο, αν χρειαστεί, να μπορέσουμε να στηρίξουμε την κοινωνία».

