Η Eurovision των σταρ, η νέα «Φουρέιρα» της Γερμανίας και ο Akylas

Η φετινή Eurovision έχει πολλούς αστέρες, εκρηκτικές παρουσίες και μία ελληνική συμμετοχή που συζητιέται…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Σε τροχιά Eurovision έχουν μπει για τα καλά οι 35 χώρες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, με τους Eurofans να δίνουν τον παλμό και να έχουν κάνει ήδη τις επιλογές τους. Αίσθηση προκαλεί ότι τα περισσότερα φαβορί είναι καταξιωμένοι τραγουδιστές, που έχουν ήδη διανύσει μία μεγάλη πορεία και θεωρούνται σταρ στις χώρες τους.


Περίτρανο παράδειγμα η Φινλανδία, που εδώ και καιρό φιγουράρει στην πρώτη θέση των στοιχηματικών. Το τραγούδι «Liekinheitin», που ερμηνεύει ο Πιτ Πάρκονεν με την εντυπωσιακή βιολίστρια Λίντα Μπράβα, είναι το απόλυτο άλογο κούρσας. H Λίντα είναι μία από τις πιο διάσημες βιολίστριες, ενώ η καριέρα της δεν περιορίστηκε στην κλασική μουσική. Αν και έχει εμφανιστεί ως σολίστ σε κλασικά έργα και κοντσέρτα, έγινε ιδιαίτερα γνωστή και για τις crossover εμφανίσεις της, συνδυάζοντας κλασική μουσική, ποπ, ροκ, techno. Στη δεκαετία του 1990 απέκτησε σημαντική δημοσιότητα, ιδιαίτερα στη Σκανδιναβία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο για τη μουσική της όσο και για τις τηλεοπτικές εμφανίσεις της. Έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ και έχει συνεργαστεί με διάφορους καλλιτέχνες και παραγωγούς διεθνώς. Το 2024 με την κυκλοφορία της σειράς ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων Linda, η καλλιτέχνης προχώρησε σε μία ωμή εξομολόγηση. Σε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές, δήλωνε στην κάμερα: «Στην Αμερική ένιωθα ότι δεν είχα πια όνομα, ήμουν απλώς ένα asset. Όταν αρνήθηκα να μπω στο παιχνίδι των ισχυρών, έγινα αόρατη μέσα σε μια νύχτα».

Τις τελευταίες ώρες, όμως, ανεβαίνει επικίνδυνα και η Αυστραλία που πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση. Η Ντέλτα Γκούντρεμ είναι μεγάλο αστέρι στη χώρα της και το τραγούδι «Eclipse» σαρώνει. Με καριέρα άνω των 20 ετών, πολυπλατινένιες πωλήσεις και σημαντική διεθνή παρουσία, η συμμετοχή της θεωρείται μία από τις πιο υψηλού προφίλ επιλογές που έχει κάνει η Αυστραλία στη Eurovision. Η εντυπωσιακή Ντέλτα απασχόλησε και τον Guardian, που αναφέρει ότι η 41χρονη τραγουδίστρια σηματοδοτεί μια αλλαγή στις επιλογές της χώρας.

Από την Αυστραλία στην όμορφη Ιταλία, όπου κι εκεί ένας εξαιρετικά δημοφιλής καλλιτέχνης αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει τη χώρα στη φετινή Eurovision. Ο Σαλ ντα Βίντσι είναι Ιταλός τραγουδιστής και ηθοποιός, γιος του δημοφιλούς ερμηνευτή της ναπολιτάνικης σκηνής Mario Da Vinci, που έκανε το μουσικό του ντεμπούτο το 1976 σε ντουέτο με τον πατέρα του. Με καριέρα που εκτείνεται από τα παιδικά του χρόνια μέχρι σήμερα, όπως αναφέρει το ogaegreece, έχει κυκλοφορήσει δεκάδες άλμπουμ, κινούμενος ανάμεσα στην ιταλική ποπ και το παραδοσιακό ναπολιτάνικο τραγούδι, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει και σε θεατρικές παραγωγές και μιούζικαλ.

Την ίδια ώρα, ο Akylas, που βρίσκεται πλέον με το κομμάτι «Ferto» στην τέταρτη θέση των στοιχηματικών, ζει το όνειρό του κάνοντας ταξίδια για το πρόμο της συμμετοχής του. Το Σάββατο ήταν special guest στον τελικό του σόου «Pesma za Evroviziju 2026», του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Σερβίας, και ξεσήκωσε τους πάντες. Ακολούθησε εμφάνιση στο Σαν Μαρίνο, ενώ αναμένονται και άλλες εκπλήξεις. Ο Έλληνας εκπρόσωπος θα αναστατώσει τους Eurofans και η συνέχεια θα έχει ενδιαφέρον.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η εκπρόσωπος της Γερμανίας. Η Σάρα Λομπάρντι θα βάλει φωτιά στο stage με το τραγούδι «Fire», ενώ η παρουσία της και το act θυμίζουν πολύ την Ελένη Φουρέιρα και το «Fuego».

