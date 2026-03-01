Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό της Σερβίας ο Akylas με το «Ferto»

Ο Akylas ξεσήκωσε το κοινό της Σερβίας με μία εκρηκτική εμφάνιση στον εθνικό τελικός της για την ανάδειξη της σερβικής εκπροσώπησης στη Eurovision 2026.

Ο Έλληνας καλλιτέχνης εμφανίστηκε ως special guest στον Τελικό του show «Pesma za Evroviziju 2026» του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTS, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 και παρουσίασε το τραγούδι «Ferto» μεταφέροντας την ενέργεια και τον σύγχρονο ήχο της ελληνικής συμμετοχής στο σερβικό και διεθνές κοινό.

Μια γεύση από το «Ferto» πήρε και το κοινό της Γερμανίας, καθώς στο πρώτο κανάλι του ARD, κατά τη διάρκεια του Εθνικού Τελικού «Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale» παρουσιάστηκε απόσπασμα από την εμφάνιση του Akyla στο «Sing for Greece 2026».

https://www.instagram.com/reel/DVVqOO2AF7l/

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Σερβία, ο Akylas πραγματοποίησε πολλές εμφανίσεις σε ΜΜΕ της χώρας, μιλώντας για το «Ferto» και την ελληνική συμμετοχή στον δημοφιλέστερο διαγωνισμό τραγουδιού.

Ξεχωριστή στιγμή ήταν η συνάντηση του Akyla με τον εμβληματικό καλλιτέχνη και θρύλο της Eurovision Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς (Zeljko Joksimovic), ο οποίος αποκάλυψε ότι αγαπάει ιδιαίτερα το τραγούδι «Ferto» και στηρίζει την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision. Επίσης, προσέφερε ένα συμβολικό δώρο στον Akyla, λέγοντας, με χιούμορ, ότι του έχει δώσει το προσωνύμιο «Akyla Fertovic». Από την πλευρά του, ο Akylaς, σε εκτενή συνέντευξη που έδωσε στο σερβικό κανάλι K1 Television, μίλησε για τη συνάντηση, αναφέροντας ότι ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς τού έδωσε χρήσιμες συμβουλές και του ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026 εμφανίστηκε ζωντανά σε πρωινή εκπομπή της δημόσιας σερβικής ραδιοτηλεόρασης RTS και έδωσε πολλές συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς κι άλλα κορυφαία ΜΜΕ της χώρας.

Ο Akylas συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία του για τη μεγάλη σκηνή της Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με πάθος, δημιουργικότητα και σύγχρονη καλλιτεχνική ταυτότητα.

