Διάγγελμα Ιρανού προέδρου: «Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε σκληρά στα βήματα του ανώτατου ηγέτη μας»

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα συνεχίσουν να χτυπούν σκληρά, θα συνεχίσουν να καταστρέφουν τις στρατιωτικές βάσεις των εχθρών μας. Το μαρτύριο του ηγέτη της επανάστασης ήταν το αποκορύφωμα χρόνων θυσίας», είπε μεταξύ άλλων ο Μασουντ Πεζεσκιάν στο τηλεοπτικό του διάγγελμα.

Προηγουμένως ο Πεζεσκιάν είχε χαρακτηρίσει τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν ως «ανοιχτή κήρυξη πολέμου εναντίον των Μουσουλμάνων», ιδίως των Σιιτών. «Αυτό το τραγικό γεγονός είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία που αντιμετωπίζει ο ισλαμικός κόσμος σήμερα», ανέφερε.