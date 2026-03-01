Στιγμές τρόμου στο εξωτικό Ντουμπάι: Ο συναγερμός στα πεντάστερα και ο πανικός των τουριστών

Οι λάτρεις της πολυτέλειας και οι ένοικοι των πεντάστερων ξενοδοχείων στο Ντουμπάι τρομοκρατήθηκαν από τους ιρανικούς πυραύλους. Επί χρόνια, η πόλη-εμιράτο παρουσιάζεται ως καταφύγιο για το κεφάλαιο και τη σταθερότητα, μακριά από τις πολιτικές καταιγίδες που πλήττουν τους γείτονές της

Νατάσα Παυλοπούλου

Στιγμές τρόμου στο εξωτικό Ντουμπάι: Ο συναγερμός στα πεντάστερα και ο πανικός των τουριστών
Το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε όπως συνήθως στο Ντουμπάι . Αργά το πρωί του Σαββάτου, τα παραλιακά κλαμπ στο Παλμ Τζουμέιρα ήταν ήδη γεμάτα. Κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου, οι ομάδες τζόκινγκ συγκεντρώθηκαν κάτω από τους πύργους, βιντεοσκοπώντας την προθέρμανση τους πριν ξεκινήσουν σε τακτοποιημένο σχηματισμό.

Στο Instagram, η πόλη φαινόταν ανέγγιχτη: γαλανός ουρανός, ήρεμη θάλασσα και μία σταθερή ροή αγοραστών μέσα στο Dubai Mall. Στην άλλη άκρη του Κόλπου, ωστόσο, ο μεγαλύτερος περιφερειακός πόλεμος από την εισβολή στο Ιράκ το 2003 εντεινόταν. Ενώ εκτοξεύονταν αμερικανικοί και ισραηλινοί πύραυλοι και ο εναέριος χώρος έκλεινε σε μέρη της Μέσης Ανατολής, το Ντουμπάι συνέχιζε την προσεκτικά διατηρούμενη κανονικότητά του.

Επί χρόνια, η πόλη-εμιράτο παρουσιάζεται ως καταφύγιο για το κεφάλαιο και τη σταθερότητα, μία όαση τάξης και προβλεψιμότητας σε μια ασταθή περιοχή, απομονωμένη από τις πολιτικές καταιγίδες που πλήττουν τους γείτονές της. Αυτή η ψευδαίσθηση κράτησε μέχρι τη δύση του ηλίου.

d.jpg

Το λιμάνι Τζεμπέλ Αλί του Ντουμπάι

Λίγο μετά το σούρουπο, τα πρώτα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι έπληξαν τις χώρες του Κόλπου. Οι αεράμυνες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα , καθώς και στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν, ενεργοποιήθηκαν σε απάντηση, με τα αναχαιτιστικά τους να πετάνε στον νυχτερινό ουρανό.

Αρκετοί τουρίστες είπαν ότι αιφνιδιάστηκαν εντελώς. Δεν υπήρχαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής και ενώ οι κάτοικοι με τοπικούς αριθμούς τηλεφώνου άρχισαν να λαμβάνουν επίσημες ειδοποιήσεις, πολλοί δεν κατάλαβαν αμέσως τι συνέβαινε. «Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν πυροτεχνήματα», είπε η Ναταλία Βερεμεένκο, η οποία διέμενε κοντά στο Fairmont The Palm, ένα πεντάστερο θέρετρο του οποίου η είσοδος τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από αυτό που φαινόταν να είναι επίθεση με drone.

Η Βερεμεένκο αρχικά πίστευε ότι η πυρκαγιά ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό και μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι άρχισαν να γεμίζουν ξανά. «Καθάρισαν τα πάντα γρήγορα», είπε. Πλήθη εθεάθησαν να συγκεντρώνονται όπως συνήθως γύρω από τα σιντριβάνια έξω από το εμπορικό κέντρο Dubai Mall για τη νυχτερινή παράσταση με το φως και το νερό. Αλλά η εορταστική ατμόσφαιρα δεν κράτησε.

Αργότερα το βράδυ, αναφέρθηκαν πυρκαγιές και πυκνά σύννεφα καπνού στα αεροδρόμια του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι, αφού συντρίμμια από drone χτύπησαν τα σημεία, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας περίπου δώδεκα άλλα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πυκνές στήλες καπνού υψώνονταν από την περιοχή του λιμανιού Τζεμπέλ Άλι στο Ντουμπάι, το ένατο πιο πολυσύχναστο λιμάνι στον κόσμο και το πιο πολυσύχναστο στη Μέση Ανατολή, όπου μια προβλήτα έπιασε φωτιά. Ο ουρανοξύστης Μπουρτζ Αλ Άραμπ, που θεωρείται ευρέως ως το πιο αναγνωρίσιμο ορόσημο του Ντουμπάι, χτυπήθηκε από πτώσεις συντριμμιών από drone, προκαλώντας μια σύντομη πυρκαγιά.

Παραμένει ασαφές εάν το Ιράν στόχευε άμεσα ξενοδοχεία και άλλα αξιοθέατα των ΗΑΕ - σημαντικά έσοδα για τα εμιράτα - και όχι τις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που είχε ορκιστεί να χτυπήσει. Αλλά για τα ΗΑΕ, οι επιθέσεις σηματοδότησαν μια σπάνια ρήξη στη φιλική προς τις επιχειρήσεις φήμη που τα κράτη του Κόλπου έχουν καλλιεργήσει επί χρόνια. Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του Ντουμπάι είναι αλλοδαποί, οι οποίοι προσελκύονται από την υπόσχεση της πόλης για ασφάλεια και χαμηλούς φόρους.

dubai2.jpg

Πυροσβέστες επιθεωρούν τις ζημιές στο Fairmont The Palm Hotel του Ντουμπάι

Μέχρι το βράδυ, πολλά πολυτελή ξενοδοχεία οδηγούσαν τους επισκέπτες από τα εκτεθειμένα δωμάτια και τις βεράντες σε υπόγειους χώρους στάθμευσης και διαδρόμους εξυπηρέτησης. Οι σκηνές έμοιαζαν με εικόνες που συνήθως συνδέονται με πόλεις της Ουκρανίας, αν και εδώ η ανταπόκριση είχε μια έντονη χροιά...Ντουμπάι.

«Κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά ας τη βιώσουμε με στυλ», έγραψε μια Ρωσίδα lifestyle blogger, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της με μεταξωτές πιτζάμες από το υπόγειο ενός ξενοδοχείου. Η Αικατερίνα, Ρωσίδα κάτοικος του Ντουμπάι, είπε ότι ένιωσε για πρώτη φορά πανικό όταν έλαβε ένα μεταμεσονύκτιο μήνυμα στο τηλέφωνό της που της έλεγε να αναζητήσει καταφύγιο στον πύργο της. Στο πάρκινγκ άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι το Μπουρτζ Χαλίφα, το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, είχε χτυπηθεί - ισχυρισμοί που αργότερα αποδείχθηκαν ψευδείς, αλλά αποτύπωσαν την αβέβαιη ατμόσφαιρα της νύχτας.

Μέχρι το πρωί, οι αρχές είχαν κινηθεί γρήγορα για να ηρεμήσουν τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευτεί για αποζημιώσεις πτήσεων σε όσους επλήγησαν από τη διαταραχή. Η αεράμυνα των ΗΑΕ φαίνεται να λειτούργησε αποτελεσματικά. Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι 137 πύραυλοι και 209 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν προς το έδαφος των ΗΑΕ και η πλειονότητα αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αεράμυνάς τους.

«Μπορείτε να επιστρέψετε στην κανονικότητα τώρα. Τα ΗΑΕ είναι 100% ασφαλή. Η ζωή και οι επιχειρήσεις συνεχίζονται κανονικά», έγραψε στο X ο Amjad Taha, σχολιαστής από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Δυτικοί influencer με έδρα το Ντουμπάι, μερικοί από τους οποίους μετακόμισαν όπως λένε για να ξεφύγουν από αυτό που περιγράφουν ως ευρωπαϊκές πόλεις με έντονη εγκληματικότητα και υψηλούς φόρους, έσπευσαν να επαναλάβουν το μήνυμα. «Χαιρετισμούς από μια πολύ χαλαρωτική βόλτα με σκύλους στην καλύτερη και ασφαλέστερη πόλη του κόσμου», είπε ο Joule Sullivan, ένας Αυστραλός που ζει στο Ντουμπάι, στους μισούς ακολούθους του στο Instagram. «Συγγνώμη haters. Το Ντουμπάι εξακολουθεί να είναι η καλύτερη πόλη στον κόσμο», πρόσθεσε.

Αλλά καθώς το Ιράν δεν δείχνει κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης και χιλιάδες φθηνά drones πιστεύεται ότι παραμένουν στο οπλοστάσιό του, αυτή η εμπιστοσύνη μπορεί να δοκιμαστεί. Τα αεροδρόμια παραμένουν κλειστά, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες τουρίστες εγκλωβισμένους χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ξαναρχίσουν οι πτήσεις.

Το πρωί της Κυριακής, οι τουρίστες άρχισαν να λαμβάνουν μηνύματα από τις αρχές που τους προέτρεπαν να παραμείνουν στα σπίτια τους και να περιμένουν οδηγίες. Κάποιοι είπαν ότι παρέμειναν απτόητοι, συνεχίζοντας τις καθημερινές τους δραστηριότητες. «Σχεδιάζω ακόμα να πάω στο εμπορικό κέντρο του Ντουμπάι για ψώνια σήμερα», είπε η Βερεμεένκο. «Ελπίζω ότι όλα αυτά θα τελειώσουν σύντομα».

