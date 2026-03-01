ΥΠΕΞ: Δέκα γραμμές έκτακτης ανάγκης για Έλληνες λόγω εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες
Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποιεί συνολικά δέκα τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.
Έλληνες πολίτες δύνανται να καλούν στις τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό +30 2103685730 και προστίθενται στις ήδη διαθέσιμες +30 2103681000, +30 2103681730 και +30 2103681350.
Ειδικά, για πληροφορίες για Έλληνες πολίτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενεργοποιούνται τρεις τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό +30 2103685700.
