Βόλος – ΑΕΚ: Εικόνες από το «κιτρινόμαυρο» Πανθεσσαλικό

Οι φίλοι της ΑΕΚ έκαναν μια πρωτοφανή «κατάβαση» στον Βόλο, για να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αναζητά το «διπλό», το οποίο θα τη διατηρήσει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η παρουσία των οπαδών της «Ένωσης» στο Πανθεσσαλικό σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη σε όγκο παρουσία φιλάθλων φιλοξενούμενης ομάδας, που υπήρξε ποτέ σε αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος και κυπέλλου.

