Το Ιράν ύψωσε την «κόκκινη σημαία εκδίκησης» στο τζαμί Τζαμκαράν μετά τη δολοφονία Χαμενεΐ

Μια κόκκινη «σημαία εκδίκησης» υψώθηκε πάνω από το τζαμί Τζαμκαράν στην ιρανική πόλη Κομ με ένα βίντεο να διανέμεται από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Αυτό το τζαμί έχει γίνει το συμβολικό μέρος όπου οι ιρανικές αρχές υψώνουν την κόκκινη σημαία μετά από μεγάλα γεγονότα ή δολοφονίες, σηματοδοτώντας μια υπόσχεση για αντίποινα.

Το Κομ είναι ένα νευραλγικό κέντρο της σιιτικής θρησκευτικής εξουσίας.

El gobierno de Irán izó la bandera roja de la venganza en la cúpula de la mezquita de Jamkaran, cerca de Qom, tras la muert* del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, según reportes de medios oficiales del país.



La bandera roja, símbolo con gran significado religioso y…

Δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται στο Ιράν. Η κόκκινη σημαία υψώθηκε κατά την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ισραήλ το καλοκαίρι του 2025. Πριν από αυτό, είχε υψωθεί το 2020, όταν ο στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί σκοτώθηκε ως αποτέλεσμα επίθεσης των ΗΠΑ.

Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε στο γραφείο του το πρωί του Σαββάτου μετά από επίθεση με ρουκέτες από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν κήρυξε 40ήμερο πένθος στη χώρα.

Η «Κόκκινη Σημαία της Εκδίκησης» είναι ένα μονόχρωμο κόκκινο ύφασμα, το οποίο στη σιιτική παράδοση δεν είναι απλώς ένα σύμβολο, αλλά ένα συναισθηματικό κάλεσμα για αντίποινα για το αθώο αίμα που χύθηκε.

Αυτή η σημαία υψώνεται ως ένδειξη ότι η βία δεν θα μείνει αναπάντητη και η σημασία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα τραγικά γεγονότα του 680 στην Καρμπάλα, όπου ο Ιμάμης Χουσεΐν, εγγονός του Προφήτη Μωάμεθ, και 70 από τους συντρόφους του μαρτύρησαν από τα στρατεύματα του Άραβα χαλίφη Γιαζίντ Α'.