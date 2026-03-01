Οι ευχές του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ στα ουαλικά με υπότιτλους

To υποτιτλισμένο μήνυμα του πριγκιπικού ζεύγους της Ουαλίας μεταδόθηκε με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας του Αγίου Δαυίδ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μία έκπληξη περίμενε τους βασιλικούς θαυμαστές, όταν σε ένα που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό Instagram του Ουίλιαμ και της Κέιτ, οι δύο μίλησαν εξ ολοκλήρου στα ουαλικά με αγγλικούς υπότιτλους με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας του Αγίου Δαυίδ.

Είναι η πρώτη φορά που η πριγκίπισσα της Ουαλίας, μιλάει σε μήνυμά της στα ουαλικά, ενώ ο Ουίλιαμ το έχει επαναλάβει άλλες τουλάχιστον δύο φορές στο παρελθόν.

Πέρυσι σε ένα παρόμοιο βίντεο από το Παλάτι του Κένσινγκτον και το 2013, όταν έδωσε μια ομιλία στα ουαλικά στην Αγροτική Έκθεση του Άνγκλσι.

Το βίντεο, στο οποίο το ζευγάρι φοράει νάρκισσους, το εθνικό λουλούδι της Ουαλίας, γυρίστηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Frogmore House στο κτήμα Windsor Home Park.

Στο βίντεο, ο πρίγκιπας ξεκινά λέγοντας: «Σε όλους στην Ουαλία, καλή Ημέρα του Αγίου Δαυίδ!»

Η Κάθριν προσθέτει: «Η Ουαλία είναι πολύ κοντά στις καρδιές μας και ανυπομονούμε για κάθε επίσκεψη. Είναι μια όμορφη χώρα, με πλούσια ιστορία και υπέροχους ανθρώπους. Σας ευχόμαστε μια μέρα γεμάτη γιορτές με την οικογένεια και τους φίλους σας».

Το μήνυμα έρχεται καθώς η βασιλική οικογένεια επισκέφθηκε την ουαλική κομητεία Powys νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και έκανε μια μη προγραμματισμένη στάση στην πόλη Llanidloes.

Η πρώτη στάση του ζευγαριού ήταν το The Hanging Gardens, ένα κοινοτικό κέντρο στην καρδιά της πόλης.

Κατά την άφιξή τους, δέχτηκαν επευφημίες από το πλήθος, πολλοί από τους οποίους κυμάτιζαν ουαλικές σημαίες και κρατούσαν μπουκέτα με νάρκισσους.

