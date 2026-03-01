Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρή σε ρέμα γυναίκα που αγνοούνταν το τελευταίο 24ωρο

Νεκρή εντοπίστηκε 60χρονη γυναίκα που αγνοούνταν από χθες, Σάββατο (28/2) στην περιοχή Ζελίχοβο – Αγία Παρασκευή, στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniosite.gr, η γυναίκα βρέθηκε σε παρακείμενο ρέμα της περιοχής και μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.

Υπενθυμίζεται ότι από τη στιγμή που δηλώθηκε η εξαφάνισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο συνέδραμαν και δυνάμεις της 6η ΕΜΑΚ Πάτρας.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη

