Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρή σε ρέμα γυναίκα που αγνοούνταν το τελευταίο 24ωρο
Η άτυχη 60χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε ρέμα στη περιοχή Ζελίχοβο - Αγία Παρασκευή
Νεκρή εντοπίστηκε 60χρονη γυναίκα που αγνοούνταν από χθες, Σάββατο (28/2) στην περιοχή Ζελίχοβο – Αγία Παρασκευή, στο Αγρίνιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniosite.gr, η γυναίκα βρέθηκε σε παρακείμενο ρέμα της περιοχής και μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.
Υπενθυμίζεται ότι από τη στιγμή που δηλώθηκε η εξαφάνισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο συνέδραμαν και δυνάμεις της 6η ΕΜΑΚ Πάτρας.
Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη
