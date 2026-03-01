Ο φωτογράφος που αποθέωσε το National Geographic μιλά για τον μοναχικό αργυροπελεκάνο της Κερκίνης

Ο φωτογράφος Τόνυ Κωνσταντινίδης μιλά στο Newsbomb.gr για τη συγκίνηση της δημοσίευσης, τα μελλοντικά του σχέδια και τα επόμενα ταξίδια του για να φωτογραφίσει ζώα της άγριας φύσης

Ελένη Μητσάλη

Ο φωτογράφος που αποθέωσε το National Geographic μιλά για τον μοναχικό αργυροπελεκάνο της Κερκίνης
Τόνυ Κωνσταντινίδης
Μια μοναδική φωτογραφία ενός αργυροπελεκάνου από τη λίμνη Κερκίνη κατάφερε να ταξιδέψει πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας και να κερδίσει τον θαυμασμό του παγκοσμίως φημισμένου National Geographic.

Η φωτογραφία του Τόνυ Κωνσταντινίδη ξεχώρισε ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές και δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό «National Geographic Animals», που μετρά 15 εκατομμύρια ακόλουθους.

Ο ίδιος ο φωτογράφος μιλά στο Newsbomb.gr για τη συγκίνηση της δημοσίευσης, τα μελλοντικά του σχέδια και τα επόμενα ταξίδια του για να φωτογραφίσει ζώα της άγριας φύσης.

Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα

«Είμαι Κύπριος και μένω στη Λεμεσό. Ήταν όνειρο από μικρός να ασχοληθώ με τη φωτογραφία. Είχα μανία με τα National Geographic όταν έβγαιναν κάθε μήνα. Αρχικά η ρουτίνα με απέσπασε και το όνειρό μου το αποθήκευσα σε ένα συρτάρι. Όμως, μετά από χρόνια η καριέρα μου στα ναυτιλιακά μου επέτρεψε να αγοράσω εξοπλισμό και να το πραγματοποιήσω. Στα 38 μου ξεκίνησα επαγγελματικά με τη φωτογράφιση άγριας ζωής», λέει ο Τόνυ.

Όταν είδε τη φωτογραφία του στο National Geographic, ένιωσε τεράστια χαρά.

«Όλοι ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα έρθει κάτι καλό... αλλά δεν περιμένουμε το πιο μεγάλο. Για μένα ήταν επιβράβευση, μια εσωτερική φωνή να λέει πως καλά έκανα και το κυνήγησα αν και αργά».

Η ιστορία πίσω από τον αργυροπελεκάνο

Ο Τόνυ Κωνσταντινίδης εξηγεί πώς προέκυψε η μαγική λήψη: «Επικοινώνησα με έναν φίλο στη λίμνη Κερκίνη, κλείσαμε ένα ταξίδι τεσσάρων ημερών. Η φωτογραφία είναι από την περίοδο ζευγαρώματος, Δεκέμβριο με Φεβρουάριο, και ο σάκος κάτω από το ράμφος κοκκινίζει ενώ μεγαλώνουν τα πούπουλα στο κεφάλι».

«Οι πρώτες δύο μέρες ήταν απογοητευτικές λόγω καιρού, αλλά η τρίτη μέρα ήταν μαγική. Ο ουρανός βάφτηκε ροζ και μωβ, τα σύννεφα άνοιξαν, το φως του ήλιου ζωγράφισε το σκηνικό – ήταν τέλειο για τη λήψη μου. Ήθελα τον συγκεκριμένο αργυροπελεκάνο γιατί ήταν περίεργος και μοναχικός, η όψη του εξωπραγματική, σαν να θέλει να σου πει κάτι».

Τα επόμενα μεγάλα ταξίδια

Ο φωτογράφος έχει ήδη σχέδια για το μέλλον: «Έχω δύο ταξίδια προγραμματισμένα, στη Νορβηγία και στην Κένυα. Το όνειρό μου ήταν να πάω στο Σβάλμπαρντ για να φωτογραφίσω πολικές αρκούδες. Θέλω να δείξω πως τα όνειρα δεν έχουν ημερομηνία λήξης και πρέπει να τα κυνηγάμε, ανεξάρτητα από ηλικία ή συνθήκες».

Η διαδικασία για το National Geographic

Ο Τόνυ εξηγεί πώς η φωτογραφία του βρέθηκε στο περιοδικό: «Πρέπει να κοινοποιήσεις τη φωτογραφία σου και να τους κάνεις tag. Το περιοδικό βλέπει τα χιλιάδες tags και αποφασίζει ποια θα δημοσιεύσει. Στη συνέχεια ζητούν το αρχικό αρχείο χωρίς επεξεργασία, για να διαπιστώσουν ότι δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Υπογράφεται συμφωνητικό μέσω DocuSign και μετά η φωτογραφία δημοσιεύεται».

Η αγάπη του κόσμου

«Από τη δημοσίευση δεν έλαβα χρηματική αμοιβή, αλλά πήρα αναγνώριση από ένα τεράστιο κοινό, ειδικά στα social media. Τα σχόλια από την Ελλάδα με συγκινούν – η φωτογραφία μου ταξιδεύει τον κόσμο μακριά από την καθημερινότητα», καταλήγει ο Τόνυ Κωνσταντινίδης.

