Αποχώρησε με ασθενοφόρο ο Σεμπά κατά τη διάρκεια του αγώνα Καλαμάτα – Μαρκό

Ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων τραυματίστηκε και χρειάστηκε να αποχωρήσει με το ασθενοφόρο από το γήπεδο.

Newsbomb

Αποχώρησε με ασθενοφόρο ο Σεμπά κατά τη διάρκεια του αγώνα Καλαμάτα – Μαρκό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άτυχος στάθηκε ο Σεμπά στον αγώνα της Καλαμάτας με τη Μαρκό για τον Β’ όμιλο της Super League 2. Ο ποδοσφαιριστής της φιλοξενούμενης ομάδας βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο με πρόβλημα στο πόδι, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο μαρκάρισμα ή κάποια σύγκρουση με αντίπαλο.

Αποχώρησε αρχικά με φορείο, με τους αντιπάλους να πηγαίνουν να δουν πως είναι. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για μυϊκό τραυματισμό, όμως η εικόνα του αθλητή δεν έδειχνε κάτι τέτοιο. Ο Σεμπά είχε δακρύσει και χρειάστηκε να φύγει για το νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ο Ολυμπιακός Β’ νίκησε τον Πανιώνιο, «αγκαλιά» με την άνοδο η Καλαμάτα

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Kηφισιά: Kαταδίωξη 22χρονου οδηγού μηχανής που έτρεχε με 197 χλμ.

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Επίθεση τρόμου σε πολυσύχναστη περιοχή - Τρεις νεκροί - Έτρεχαν να κρυφτούν μέσα στα μπαρ

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί το Ιράν επιτίθεται στο Ντουμπάι και στις άλλες χώρες του Κόλπου

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Νεφροπαθής κατέληξε στη φυλακή για πρόστιμο ΚΟΚ που του είχε επιβληθεί προ δεκαετίας

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Έκτακτη ανακοίνωση Aegean για ακύρωση επιπλέον πτήσεων έως τις 4 Μαρτίου

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι βύθισαν ένα ιρανικό πλοίο

16:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποχώρησε με ασθενοφόρο ο Σεμπά κατά τη διάρκεια του αγώνα Καλαμάτα – Μαρκό

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες νεκροί

16:50TRAVEL

Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 - Στη λίστα 4 ελληνικές

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Η La Niña αποχωρεί, ο El Niño καραδοκεί: Τι σημαίνει αυτό για το παγκόσμιο κλίμα και την Ελλάδα

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου στο εξωτικό Ντουμπάι: Ο συναγερμός στα πεντάστερα και ο πανικός των τουριστών - «Νομίζαμε ότι έριχναν πυροτεχνήματα»

16:42WHAT THE FACT

Ένα «αδύνατο» ουράνιο φαινόμενο θα μπορούσε να συμβεί στις 3 Μαρτίου

16:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Βασικός ο Μάνταλος στον Βόλο – Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

16:35WHAT THE FACT

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

16:35ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν ορκίζεται εκδίκηση για τον Χαμενεΐ - Χτύπημα με 9 νεκρούς στο Ισραήλ - Στόχος των Φρουρών αμερικανικό αεροπλανοφόρο

16:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι ο Γιασικεβίτσιους, σύμφωνα με τους Σέρβους

16:31WHAT THE FACT

Τα 10 πράγματα στο Διάστημα που μοιάζουν αδύνατα (αλλά υπάρχουν πραγματικά)

16:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος: Δώρισε απινιδωτή στον Ολυμπιακό Λαμπετίου - Η ευχαριστήρια ανακοίνωση

16:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Φυγαδεύεται στην Ελλάδα η Χάποελ Τελ Αβίβ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:35ΚΟΣΜΟΣ

Νουρ Παχλαβί: Ποια είναι η εξόριστη πριγκίπισσα του Ιράν που ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για την ανατροπή του καθεστώτος

18:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες νεκροί

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή

16:35ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν ορκίζεται εκδίκηση για τον Χαμενεΐ - Χτύπημα με 9 νεκρούς στο Ισραήλ - Στόχος των Φρουρών αμερικανικό αεροπλανοφόρο

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Μάρτης δεν θα είναι «γδάρτης» - Η ανάλυση Κολυδά για τις πρώτες ημέρες του μήνα και τον ρόλο του «βόρειου ρεύματος»

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή - Μεταξύ άλλων έπληξαν βάση στο Ιράκ

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Νεκρός και ο πρώην πρόεδρος Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου στο εξωτικό Ντουμπάι: Ο συναγερμός στα πεντάστερα και ο πανικός των τουριστών - «Νομίζαμε ότι έριχναν πυροτεχνήματα»

09:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πήγε να δει WWE και τον παρακαλούσαν να «μετακομίσει» στους Νικς! (βίντεο)

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: Συνελήφθη διευθυντής λυκείου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Η La Niña αποχωρεί, ο El Niño καραδοκεί: Τι σημαίνει αυτό για το παγκόσμιο κλίμα και την Ελλάδα

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Χαμενεΐ άλλαξε το πρόγραμμά του και βομβαρδίστηκε με 30 βόμβες

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί φοράμε «Μάρτη» - Τι συμβολίζει και ποια είναι η ιστορία του εθίμου

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο-ντοκουμέντο: H στιγμή του φονικού βομβαρδισμού από το Ισραήλ στο συγκρότημα που έμενε ο Χαμενεΐ στην Τεχερανή

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει η ώρα τον Μάρτιο - Η ημερομηνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ