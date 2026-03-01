Ιρανικά ΜΜΕ: Νεκρός και ο πρώην πρόεδρος Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ

Δεν έχουν τέλος οι αναφορές για απώλειες στελεχών του καθεστώτος των μουλάδων του Ιράν μετά την επιδρομή ΗΠΑ-Ισραήλ καθώς σύμφωνα με αναφορές, «ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ σκοτώθηκε μαζί με τους σωματοφύλακες του στις επιθέσεις στην Τεχεράνη».

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ιρανικά ΜΜΕ, ο Αχμαντινετζάντ φέρεται να σκοτώθηκε στο σπίτι του. Και τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν την «εξόντωση» του Αχμαντινετζάντ, περιγράφοντάς την ως μέρος μιας συνεχιζόμενης εκστρατείας που στοχεύει ανώτερα ιρανικά στελέχη.

Οι πληροφορίες μεταδίδονται από διεθνή και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, ενώ αναμένεται διευκρίνιση από επίσημες πηγές, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή εν μέσω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή.