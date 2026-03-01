Euroleague: Φυγαδεύεται στην Ελλάδα η Χάποελ Τελ Αβίβ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Snapshot Η Χάποελ Τελ Αβίβ μεταφέρεται στην Ελλάδα λόγω της αναβολής του αγώνα Euroleague με την Παρί εξαιτίας της πολεμικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Η διοίκηση της Χάποελ Τελ Αβίβ δεσμεύεται να ενημερώνει για τις εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση και τους αγώνες.

Στην ελληνική πρωτεύουσα θα παραμείνει η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη μέχρι νεωτέρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Χάποελ Τελ Αβίβ:

«Αγαπητοί φίλοι,

Χθες, η διοίκηση της Euroleague ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα με την Παρί, ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί στο Τελ Αβίβ την ερχόμενη Τρίτη. Παρακολουθούμε τις οδηγίες και τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Η ομάδα και το προπονητικό επιτελείο βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ' οδόν προς το Ελάτ, και αύριο θα πετάξουν μέσω Τάμπα προς την Αθήνα, όπου θα παραμείνουν μέχρι νεωτέρας.

Σας παρακαλούμε να ακολουθείτε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου και να παραμείνετε ασφαλείς.

Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη».