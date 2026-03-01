Τέξας: Επίθεση τρόμου σε πολυσύχναστη περιοχή - Τρεις νεκροί - Έτρεχαν να κρυφτούν μέσα στα μπαρ

Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 14 τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης με όπλο σε πολυσύχναστη περιοχή του Όστιν στο Τέξας, την ώρα που έκλεινε δημοφιλές μπαρ.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές «απόλυτου χάους», καθώς ακούστηκαν τουλάχιστον 17 διαδοχικοί πυροβολισμοί. Η αστυνομία δεν έχει ακόμη σχολιάσει τον αριθμό των πυροβολισμών, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Terrifying video from the mass shooting last night in downtown Austin shows how people have no clue how to react in these situations (or are too intoxicated).



Don't bunch up together in an unsecured room surrounded by glass. Arm yourself with a fire extinguisher and move… pic.twitter.com/Bvyypjlhb9 — Bx (@bx_on_x) March 1, 2026

Αξιωματούχοι του Αστυνομικού Τμήματος του Όστιν δήλωσαν ότι η πυροβολισμοί έπεσαν μετά το κλείσιμο ενός δημοφιλούς μπαρ, το οποίο ήταν γεμάτο κόσμο, καθώς βρίσκεται σε μια περιοχή γνωστή για τη νυχτερινή της ζωή.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 π.μ.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 άλλοι τραυματίστηκαν στην επίθεση. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για περίθαλψη.

Ένας ύποπτος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών, ενώ δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του.