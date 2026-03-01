Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ: Ο πραγματιστής αλλά και ιδεολόγος μουλάς που άλλαξε την ισορροπία δυνάμεων

Snapshot Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κυβέρνησε το Ιράν από το 1989 έως τον θάνατό του το 2026, μετατρέποντας τη χώρα σε σημαντική στρατιωτική και πολιτική δύναμη στη Μέση Ανατολή.

Υποστήριξε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δημιούργησε ένα δίκτυο περιφερειακών μαχητικών ομάδων, το οποίο αντιμετώπισε ισραηλινές επιθέσεις που αποδυνάμωσαν την επιρροή του.

Η εσωτερική αντίσταση στο θεοκρατικό καθεστώς του κορυφώθηκε με μαζικές διαδηλώσεις το 2026, που καταστάλθηκαν βίαια από τις δυνάμεις ασφαλείας, αφήνοντας αιματηρή κληρονομιά.

Ο θάνατός του σε αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη δημιουργεί αβεβαιότητα για τη μετάβαση εξουσίας και εντείνει τις εσωτερικές και διεθνείς προκλήσεις για το Ιράν.

Παρά την οικονομική κρίση και τις διεθνείς κυρώσεις, το Ιράν σημείωσε πρόοδο σε τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση, ενώ ο Χαμενεΐ διατήρησε την εξουσία με ισορροπία μεταξύ σκληροπυρηνικών και μετριοπαθών δυνάμεων.

Ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ , ο αυστηρός κληρικός που κυβέρνησε το Ιράν για περισσότερες από τρεις δεκαετίες και αναδιαμόρφωσε την ισορροπία δυνάμεων σε όλη τη Μέση Ανατολή μέσω της αντιπαράθεσης με τη Δύση, πέθανε κατά τη διάρκεια αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων εναντίον της χώρας του. Ήταν 86 ετών.

Ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του μεταεπαναστατικού Ιράν και πνευματικός ηγέτης εκατομμυρίων σιιτών μουσουλμάνων, ο Χαμενεΐ ανέπτυξε το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και δημιούργησε ένα κάποτε ισχυρό δίκτυο περιφερειακών μαχητικών ομάδων, το οποίο το Ισραήλ διαλύει συστηματικά για περισσότερο από ένα χρόνο.

Η αντίστασή του στις ΗΠΑ και το Ισραήλ είχε ευρεία απήχηση στη Μέση Ανατολή, παρά το γεονός ότι μεγάλα τμήματα του πληθυσμού του Ιράν απεχθάνονταν τη ζωή υπό τη θεοκρατική διακυβέρνησή του και ήθελαν να ξεφύγουν από την παγκόσμια απομόνωση της χώρας. Η δυσαρέσκεια κορυφώθηκε με μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα στις αρχές του 2026, τις οποίες οι δυνάμεις ασφαλείας του Χαμενεΐ κατέστειλαν με πρωτοφανή βιαιότητα, σκοτώνοντας χιλιάδες πολίτες και αφήνοντάς του μια αιματηρή κληρονομιά.

Πριν από τον θάνατό του, φοιτητές στα πανεπιστήμια της Τεχεράνης είχαν κάψει το ομοίωμά του, ένα κάποτε αδιανόητο θέαμα που έδειχνε πόσο βαθιά είχε αποξενώσει τους Ιρανούς το όραμά του για μια ισλαμική κοινωνία. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε μπαράζ αεροπορικών επιδρομών στο γραφείο του στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε συγκεντρώσει μια τεράστια στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή τις εβδομάδες πριν από την εκστρατεία βομβαρδισμών, κάλεσε τους Ιρανούς να αναλάβουν την κυβέρνησή τους μόλις τελειώσουν οι επιθέσεις.

Αφού ανέλαβε την εξουσία το 1989, παρά τις εγχώριες και ξένες πιέσεις, ο Χαμενεΐ έχτισε το Ιράν σε μια τρομερή στρατιωτική και πολιτική δύναμη. Ο προκάτοχός του, ο Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί , είχε αφήσει πίσω ένα έθνος φτωχό και ταπεινωμένο, μετά από έναν οκταετή πόλεμο με το γειτονικό Ιράκ, μια από τις πιο θανατηφόρες παγκόσμιες συγκρούσεις του περασμένου αιώνα.

«Όταν πέθανε ο Χομεϊνί, η Ισλαμική Δημοκρατία ήταν σαν ένας κάδος απορριμμάτων που έλαμψε», δήλωσε ο Αφσόν Όστοβαρ, αναπληρωτής καθηγητής στη Ναυτική Μεταπτυχιακή Σχολή στο Μοντερέι της Καλιφόρνια. «Ο Χαμενέι, μέσω της πανουργίας και της επιμονής, κατάφερε να πετύχει κάτι αρκετά θαυματουργό. Μετέτρεψε το Ιράν σε μια περιφερειακή δύναμη που έλεγχε μια αρκετά μεγάλη γεωγραφική περιοχή».

Ένα μέσο για την επέκταση του Χαμενεΐ ήταν ένα δίκτυο ένοπλων ομάδων στη Μέση Ανατολή που πολεμούσαν κατ' εντολή του Ιράν, καθηλώνοντας τους εχθρούς και παρέχοντας στην Τεχεράνη στρατηγικό χώρο για να αποτρέψει άμεσες εχθρικές επιθέσεις. Στο απόγειο της επέκτασης του Ιράν, έλεγχε έναν χερσαίο διάδρομο που εκτεινόταν από την Τεχεράνη μέσω του Ιράκ και της Συρίας προς τον Λίβανο, μέσω του οποίου μπορούσε να μεταφέρει όπλα και προσωπικό.

Η τύχη του Χαμενεΐ άλλαξε με αυτό που αρχικά φαινόταν σαν νίκη: την επίθεση με επικεφαλής τη Χαμάς , τον Παλαιστίνιο σύμμαχό της, στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Η πιο θανατηφόρα μεμονωμένη επίθεση που έγινε ποτέ εναντίον του Ισραήλ, χαιρετίστηκε από την Τεχεράνη ως απόδειξη της δύναμης της συμμαχίας που είχε χτίσει από την αρχή και επιδείκνυε το αυτοαποκαλούμενο καθεστώς του Χαμενεΐ ως σημαιοφόρο του παλαιστινιακού λαού.

Αλλά ο πόλεμος που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε απάντηση, στη Γάζα και πέρα ​​από αυτήν, πυροδότησε μια σειρά γεγονότων που θα μείωναν την περιφερειακή ισχύ του Ιράν και θα άφηναν τον Χαμενεΐ εκτεθειμένο. Ο αποκεφαλισμός των στενών συμμάχων του Ιράν, της Χεζμπολάχ και της Χαμάς, και μια σειρά από ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν που σκότωσαν μερικούς από τους υψηλόβαθμους διοικητές του , αναστάτωσαν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Κατά τη στιγμή του θανάτου του, ο Χαμενεΐ δεν προωθούσε πλέον την επέκταση της ιρανικής εξουσίας, αλλά εργαζόταν σκληρά για να σώσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Η διχαστική διακυβέρνησή του όχι μόνο έπληξε τη διεθνή φήμη του Ιράν, αλλά διέλυσε και τον ιστό της κοινωνίας του.

Το δύσκολο παζλ της μετάβασης εξουσίας

Ο θάνατός του αφήνει το Ιράν σε αδιέξοδο. Ο Χαμενεΐ ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος που συνέδεε τους σκληροπυρηνικούς με τα πιο μετριοπαθή στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εξασφάλισε την κυριαρχία του στην πατρίδα του χτίζοντας μια σφοδρή πίστη μεταξύ εκείνων που τον υποστήριζαν και ένα διαδεδομένο κράτος επιτήρησης για να καταστείλει όσους δεν τον υποστήριζαν.

Ο Χαμενεΐ ήταν τόσο κρίσιμος για την ασφάλεια του έθνους του που η υγεία του θεωρούνταν κρατικό μυστικό, αν και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση προστάτη το 2014. Τώρα οι ηγέτες του Ιράν θα πρέπει να διαχειριστούν μια μετάβαση εξουσίας, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την εσωτερική δυσαρέσκεια, τις οικονομικές δυσκολίες και τις εξωτερικές πιέσεις για αλλαγή από τις ΗΠΑ και άλλους.

Χωρίς αυτόν, οι Ιρανοί παραμένουν σε αβεβαιότητα. Η διακυβέρνηση του Χαμενεΐ εξαρτιόταν εν μέρει από το γεγονός ότι ήταν εγγυητής της εθνικής ασφάλειας. Πριν από τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ για την καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεών του και τη δολοφονία ανώτερων στρατιωτικών ηγετών και επιστημόνων, η Ισλαμική Δημοκρατία υπό την ηγεσία του είχε παράσχει σχετική ασφάλεια στους πολίτες της από τους πολέμους και τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έπλητταν γειτονικές χώρες.

Το Ιράν κράτησε τις εχθρικές δυνάμεις μακριά από το έδαφός του για δεκαετίες μετά τον πόλεμο του 1980-88 με το Ιράκ —ο οποίος σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανούς, μεταξύ άλλων από χημικά όπλα που χρησιμοποίησε ο Σαντάμ Χουσεΐν . Από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, ενώ το Ισλαμικό Κράτος σκότωσε δεκάδες χιλιάδες στο γειτονικό Ιράκ και το Αφγανιστάν, η εξτρεμιστική ομάδα πραγματοποίησε επίσης τέσσερις μεγάλες επιθέσεις στο Ιράν, σκοτώνοντας περίπου 150 ανθρώπους — λιγότερους από ό,τι σκότωσε την ίδια περίοδο στη Γαλλία.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έφερε τον Χαμενεΐ σε σύγκρουση με το Ισραήλ και τη Δύση. Επανενεργοποίησε το πρόγραμμα τη δεκαετία του 1990, αφού είχε ξεκινήσει από τον Σάχη τη δεκαετία του 1950. Η κατασκευή ατομικών εργοστασίων είχε σταματήσει κατά τη διάρκεια της επανάστασης και του επακόλουθου πολέμου με το Ιράκ. Ενώ ο Χαμενεΐ επανειλημμένα επέμενε ότι το πρόγραμμα ήταν ειρηνικό και εξέδωσε μια θρησκευτική διακήρυξη που υποστήριζε ότι το Ιράν δεν θα αποκτούσε πυρηνικά όπλα, οι Δυτικοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν επιδίωκε να αναπτύξει πυρηνικά όπλα τουλάχιστον μέχρι το 2003. Ο ταχύς ρυθμός ανάπτυξης του προγράμματος ανησύχησε τις Δυτικές δυνάμεις, οι οποίες επέβαλαν ολοένα και αυστηρότερους εμπορικούς περιορισμούς.

Ενώ ο Χαμενεΐ αύξησε την επιρροή του Ιράν, οικονομικά η κατάστασή του ήταν χειρότερη. Οι διεθνείς κυρώσεις και η κακοδιαχείριση της κυβέρνησης εμπόδισαν το Ιράν να αξιοποιήσει πλήρως τους τεράστιους φυσικούς του πόρους. Οι περιφερειακές του φιλοδοξίες εξάντλησαν τα ήδη επιβαρυμένα οικονομικά του. Το Ιράν συχνά δυσκολευόταν να πουλήσει πετρέλαιο , το κύριο εξαγώγιμο προϊόν του, και ο πλούτος από αυτό που πουλούσε πλούτιζε δυσανάλογα μια μικρή ελίτ.

Το Ιράν υπό τον Χαμενεΐ κατέγραψε πρόοδο σε ορισμένους σημαντικούς τομείς. Διαθέτει μερικές από τις καλύτερες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης στην περιοχή. Το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε στα 77 έτη το 2023 από 62 το 1986, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Την ίδια περίοδο, αύξησε τα ποσοστά αναλφαβητισμού των γυναικών στο 81% από 41%. Ωστόσο, εκατομμύρια Ιρανοί συνεχίζουν να ζουν σε συνθήκες φτώχειας και να μην έχουν εργασία.

Ήξερε πώς να ισορροπεί για να επιβιώνει

Ούτε πλήρης δικτατορία ούτε δημοκρατία, το θεοκρατικό σύστημα του Ιράν περιέχει στοιχεία και των δύο. Ο Χαμενεΐ ήξερε πώς να ισορροπει για να εξασφαλίσει την πολιτική του επιβίωση. Το να δίνει στις μετριοπαθείς δυνάμεις χώρο στις εκλογές έδωσε στον Χαμενεΐ μια επίφαση νομιμότητας, ενώ οι πολιτικοί περιορισμοί διασφάλισαν ότι δεν έχασε ποτέ τον έλεγχο.

«Αν άφηνε τη δημοκρατία ελεύθερη, θα απομακρυνόταν», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αγιατολάχι Ταμπάαρ, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Texas A&M. «Από την άλλη πλευρά, αν έθετε τέλος σε αυτά τα πράγματα [όπως οι εκλογές], θα μπορούσε να υπάρξει μια δημόσια εξέγερση».

Στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές, ωστόσο, το κατεστημένο απέκλεισε δεκάδες μετριοπαθείς και μεταρρυθμιστές υποψηφίους από την υποψηφιότητα για την προεδρία, βοηθώντας στην ομαλή πορεία προς τη νίκη για τους υποψηφίους που είναι πιστοί στον Χαμενεΐ. Η αυξανόμενη εξάρτησή του από τους σκληροπυρηνικούς του συστήματος έθεσε την Ισλαμική Δημοκρατία σε όλο και μεαλύτερη πορεία αντιπαράθεσης με τους εχθρούς της. Πιο μετριοπαθείς εμπλεκόμενοι, οι οποίοι είχαν βοηθήσει στην οικοδόμηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, παραγκωνίστηκαν και τέθηκαν σε κατ' οίκον περιορισμό.

Η δημόσια δυσαρέσκεια για την κυριαρχία του Χαμενεΐ γινόταν ολοένα και πιο συχνή και εκτεταμένη. Το 2009, διαδηλωτές του Πράσινου Κινήματος εξεγέρθηκαν ενάντια σε αυτό που θεώρησαν νοθευμένες εκλογές. Το 2022, η οργή για τον θάνατο, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση μιας νεαρής γυναίκας που κατηγορήθηκε για παραβίαση του ισλαμικού ενδυματολογικού κώδικα της χώρας πυροδότησε εθνική αναταραχή.

Στις αρχές του 2026, εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, η απογοήτευση για τις οικονομικές δυσκολίες ξέσπασε στις πιο εκτεταμένες διαμαρτυρίες κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του. Οι δυνάμεις ασφαλείας κατέστειλαν γρήγορα, σκοτώνοντας χιλιάδες διαδηλωτές. Ο Χαμενεΐ κατηγόρησε ξένους εχθρούς για την αιματοχυσία.

Ο Χαμενεΐ κατείχε μια παπική θέση στον σιιτικό μουσουλμανικό κόσμο: εκλεγμένος από ένα συμβούλιο πρεσβυτέρων για να μεταφέρει τον λόγο του Θεού. Το μαύρο τουρμπάνι του, τα ιερατικά του άμφια και η γκρίζα γενειάδα του συνέθεταν την εικόνα που κοσμούσε γραφεία, τοίχους και διαφημιστικές πινακίδες σε όλη τη χώρα.

Για εκατομμύρια Ιρανούς, διατήρησε αυτή την εξουσία μέχρι τον θάνατό του. Ο Χαμενεΐ προσπάθησε να καθοδηγήσει τους Μουσουλμάνους του κόσμου, όχι μόνο τους Σιίτες, και είπε ότι το Ιράν ήθελε να εγκαινιάσει μια ισλαμική αναγέννηση που θα σάρωνε την περιοχή, «σαν το άρωμα των ανοιξιάτικων λουλουδιών που μεταφέρεται από το αεράκι».

Για πολλούς ανθρώπους στη Μέση Ανατολή, η επαφή με τον Χαμενεΐ δεν ήταν εύκολη. Η αυστηρή διακυβέρνησή του περιόρισε δεκάδες χιλιάδες επικριτές στη φυλακή και οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανούς στην εξορία.

Η κληρονομιά του αμαυρώθηκε επίσης από την ισχυρή υποστήριξή του προς τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της χώρας που ξέσπασε το 2011, σκοτώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες και εκτοπίζοντας εκατομμύρια. Για πάνω από μια δεκαετία, το Ιράν έστειλε δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης στη Συρία και κινητοποίησε δεκάδες χιλιάδες φτωχούς μαχητές πολιτοφυλακών από γειτονικές χώρες για να ενισχύσει την πολεμική προσπάθεια του Άσαντ, η οποία επικεντρώθηκε στην υποταγή των πόλεων που λιμοκτονούσαν και βομβαρδίζονταν.

Ο σφοδρός αντιαμερικανισμός του Χαμενεΐ ήρθε στο προσκήνιο κατά την αμερικανική εισβολή στο Ιράκ , όταν διέταξε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν να χρηματοδοτήσει και να εκπαιδεύσει τις τοπικές πολιτοφυλακές. Οι ένοπλες ομάδες, μέρος της εκτεταμένης παρουσίας του Ιράν στην περιοχή, σκότωσαν εκατοντάδες Αμερικανούς στρατιώτες, εκτός από χιλιάδες Ιρακινούς. «Η παρουσία ξένων στρατευμάτων είναι επιζήμια για τους Ιρακινούς», δήλωσε ο Χαμενεΐ το 2005. «Οι ΗΠΑ και η Βρετανία θα πρέπει τελικά να εγκαταλείψουν το Ιράκ με μια πικρή εμπειρία».

Στηρίζοντας κυρίως σιιτικές ομάδες, ο Χαμενεΐ έκανε περισσότερα για να σπείρει θρησκευτικές διαμάχες μεταξύ των μουσουλμάνων παρά για να τους ενώσει, ανέφεραν οι επικριτές του, και στην πορεία έβλαψε το σιιτικό Ισλάμ. Καθώς οι δημόσιες αναταραχές γίνονταν πιο συχνές κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, το ίδιο συνέβαινε και με τα συνθήματα των διαδηλωτών «Θάνατος στον Χαμενεΐ» ή με τις εκκλήσεις για διακοπή της χρηματοδότησης των συμμάχων του Ιράν στη Συρία, τον Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράκ.

«Μετά το καθεστώς του Χαμενεΐ, το Ιράν είναι πολύ πιο κοσμικό και επικριτικό απέναντι στον σιιτισμό από ό,τι όταν ανέλαβε την εξουσία», δήλωσε ο Αμπάς Μιλάνι, διευθυντής Ιρανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Παρά τις φονταμενταλιστικές του πεποιθήσεις, ο Χαμενεΐ ήταν ένας ευέλικτος πολιτικός. Επέζησε από κύματα κοινωνικών αλλαγών στο Ιράν και αρκετές αμερικανικές κυβερνήσεις που ήταν αποφασισμένες να υπονομεύσουν την κυριαρχία του.

Περιέβαλε τον εαυτό του με συμβούλους και στρατιωτικούς διοικητές που κράτησαν το Ιράν σε μεγάλο βαθμό ασφαλές από ξένες απειλές. Ήταν από τους πρώτους υποστηρικτές της ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, περιγράφοντάς τους ως όπλο που θα μπορούσε να απειλήσει το Ισραήλ και να αντιμετωπίσει την στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο.

Πραγματιστής αλλά και ιδεολόγος, ο Χαμενεΐ υποστήριζε τη διπλωματία όταν του ήταν βολικό. Υποστήριξε τον διάλογο με τις ΗΠΑ στο Ιράκ και ευλόγησε μια διεθνή πυρηνική συμφωνία το 2015, η οποία παρείχε στο Ιράν ανακούφιση από τις κυρώσεις με αντάλλαγμα περιορισμούς στο πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου. Το έπραξε απρόθυμα.

Επέτρεψε απρόθυμα στην ιρανική κυβέρνηση να συνεχίσει τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις με τη Δύση, οι οποίες ήραν τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν με αντάλλαγμα τον περιορισμό των δραστηριοτήτων εμπλουτισμού του. Αφού ο Πρόεδρος Τραμπ το 2018 αποσύρθηκε από την ιστορική πυρηνική συμφωνία που σύναψε το Ιράν με τις παγκόσμιες δυνάμεις το 2015, ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι δικαιώθηκε.

Τα τελευταία χρόνια, ο Χαμενεΐ επέβλεψε την εμβάθυνση των δεσμών με την Κίνα και, μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μια στροφή προς το Κρεμλίνο . Κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, το Ιράν έγινε ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ρωσίας, ψηφίζοντας κατά των ψηφισμάτων του ΟΗΕ που καταδίκαζαν τη Μόσχα και προμηθεύοντάς την με όπλα, ιδίως οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Αλί Χοσεΐνι Χαμενεΐ γεννήθηκε στις 19 Απριλίου 1939 στην ιερή πόλη των σιιτών Μασάντ, το δεύτερο από τα οκτώ παιδιά ενός σιίτη θρησκευτικού λόγιου. Η επίσημη βιογραφία του αναφέρει ότι μεγάλωσε φτωχικά σε ένα μικρό σπίτι με «ένα δωμάτιο και ένα ζοφερό υπόγειο». Ο Χαμενεΐ έφυγε από τη Μασάντ το 1957 για να παρακολουθήσει θεολογική σχολή στην ιερή πόλη των σιιτών Νατζάφ στο Ιράκ. Ένα χρόνο αργότερα, επέστρεψε στο Ιράν για να σπουδάσει στο Κομ, ένα άλλο σημαντικό κέντρο σιιτικής μάθησης.

Αν και πρωτίστως φοιτητής θεολογικού θεολογικού σεμιναρίου, ο Χαμενεΐ διάβαζε πολύ και διατηρούσε ποικίλες παρέες. Συναντήθηκε με κοσμικούς Ιρανούς διανοούμενους, με τους οποίους μοιραζόταν την αντιπάθεια για τις ΗΠΑ και την υποστήριξή τους στον δεσποτικό σάχη του Ιράν. Επηρεάστηκε από τον Σαγίντ Κουτμπ, τον Σουνίτη Αιγύπτιο θεωρητικό της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ο οποίος διέδωσε την ιδέα μιας Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Χαμενεΐ μετέφρασε μάλιστα πολλά από τα έργα του Κουτμπ στα περσικά.

Επαίνεσε Ρώσους μυθιστοριογράφους όπως ο Αλεξέι Τολστόι και ο Μιχαήλ Σολόχοφ για αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε φιλοεπαναστατικά γραπτά τους. Επαίνεσε «Τα σταφύλια της οργής» του Τζον Στάινμπεκ για τις περιγραφές της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και την «Καλύβα του μπαρμπά Θωμά» της Χάριετ Μπίτσερ Στόου για το φως που έριξε στη δουλεία στις ΗΠΑ. Πάνω απ' όλα, θαύμαζε τον Βίκτωρ Ουγκώ, του οποίου τους «Άθλιους» ο Χαμενεΐ αποκάλεσε «θαύμα στον κόσμο της μυθοπλασίας».

Στο Κομ, σπούδασε κοντά στον Αγιατολάχ Χομεϊνί, του οποίου οι ιδέες θα έθεταν τις βάσεις για την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Για περισσότερο από ένα χρόνο μετά την επανάσταση, η νέα κυβέρνηση, υπό την ηγεσία του κληρικού, ασχολήθηκε με την κατάληψη της αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη . Ο Χαμενεΐ αρχικά ήταν αντίθετος στην κατάληψη 52 Αμερικανών διπλωματών και πολιτών που κρατούνταν όμηροι για 444 ημέρες, όπως είχε δηλώσει κάποτε ο εκλιπών πρόεδρος του Ιράν, Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζανί. Ωστόσο, δημόσια, την υπερασπίστηκε ως απαραίτητη για τη διακοπή όλων των δεσμών με την Αμερική.

Η κατάληψη της Πρεσβείας των ΗΠΑ, μιας διακηρυγμένης «φωλιάς κατασκοπείας», έγινε εργαλείο για τους επαναστάτες να εδραιώσουν τη νέα τους αντιιμπεριαλιστική κυριαρχία. Έγινε ένα μοντέλο που θα ακολουθούσαν τις επόμενες δεκαετίες συγκέντρωσης της δημόσιας υποστήριξης σε περιόδους κρίσης και έθεσε τον τόνο για δεκαετίες εχθρικών σχέσεων με την Ουάσινγκτον.

Ο Χαμενεΐ εξελέγη πρόεδρος το 1981, κατά τη διάρκεια των ταραχωδών πρώτων χρόνων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Διατήρησε τη θέση για οκτώ χρόνια κατά τη διάρκεια του αιματηρού πολέμου με το Ιράκ, σε μια εποχή που οι αριστεροί αντίπαλοι πραγματοποίησαν επίσης μια σειρά επιθέσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Επέζησε από μια απόπειρα δολοφονίας το 1981, όταν εκρηκτικά κρυμμένα σε ένα μαγνητόφωνο τον τραυμάτισαν και του στέρησαν εφ' όρου ζωής τη χρήση του δεξιού του χεριού.

Όταν ο Χομεϊνί πέθανε το 1989, ο Χαμενεΐ θεωρήθηκε θεολογικά ανεπαρκής. Αλλά με μια ώθηση από τον Ραφσαντζανί επιλέχθηκε από τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων ως ο νέος ηγέτης. Χωρίς τη βαρύτητα του Αγιατολάχ Χομεϊνί, ο Χαμενεΐ έχτισε την εξουσία του εξισορροπώντας τους διάφορους πυλώνες εξουσίας του Ιράν. Εξωτερικοί παράγοντες βοήθησαν. Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου χρηματοδότησαν την αυταρχική του διακυβέρνηση. Η απειλή στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ ενίσχυσε το μήνυμά του ότι οι αμερικανικές κυβερνήσεις εργάστηκαν για την ανατροπή του ιρανικού συστήματος - είτε μέσω περιφερειακών πολέμων, οικονομικών κυρώσεων είτε υποστήριξης των εγχώριων ιρανικών κινημάτων διαμαρτυρίας.

«Ένα ολοκληρωμένο αμερικανικό σχέδιο έχει καταρτιστεί για την κατάρρευση του συστήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας», δήλωσε ο Χαμενεΐ σε μια ομάδα ιρανών κυβερνητικών αξιωματούχων το 2000, σύμφωνα με τον Ιρανό δημοσιογράφο Ακμπάρ Γκαντζί. Τις δεκαετίες του 1990 και του 2000, ο Χαμενεΐ επέτρεψε σε μεταρρυθμιστικές κυβερνήσεις να συμμετάσχουν σε εκλογές και να κερδίσουν, αλλά αντιμετώπισε σκληρά τους αντιφρονούντες.

Το 1999, αστυνομικοί με πολιτικά έκαναν έφοδο σε φοιτητική εστία μετά από μια διαδήλωση, πυροδοτώντας ημέρες μαζικών διαμαρτυριών. Το 2009, οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν δεκάδες και συνέλαβαν εκατοντάδες κατά την καταστολή των πανεθνικών διαμαρτυριών, γνωστών ως Πράσινο Κίνημα. Μια δεκαετία αργότερα, όταν οι διαδηλωτές το 2019 κατήγγειλαν τις οικονομικές δυσκολίες, οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν εκατοντάδες μέσα σε λίγες ημέρες.

Ο Χαμενεΐ έζησε τη ζωή του υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν είναι αξιόπιστες. Πέθανε, λένε οι υποστηρικτές του, δικαιωμένος για αυτή του την πεποίθηση.

