Kηφισιά: Kαταδίωξη 22χρονου οδηγού μηχανής που έτρεχε με 197 χλμ.

Χειροπέδες πέρασαν σε οδηγό οχήματος που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και χωρίς άδεια οδήγησης στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Κηφισιάς οι αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Αττικής.

Πρόκειται για 22χρονο οδηγό αυτοκινήτου ο οποίος κινούνταν με 197 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 97 χλμ/ώρα, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης πρώτες πρωινές ώρες χθες στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας

Σύμφωνα με την αστυνομία η διαπίστωση της υπερβολικής ταχύτητας από τον 22χρονο οδηγό έγινε μέσω συσκευής radar.

Μάλιστα στην προσπάθεια του ο νεαρός οδηγός να διαφύγει, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, ενώ πραγματοποίησε αντικανονική αναστροφή.

Σε βάρος του 22χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, βεβαιώθηκαν σχετικές τροχονομικές παραβάσεις, ενώ σημειώνεται ότι ο στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.