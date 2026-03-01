Ένα «αδύνατο» ουράνιο φαινόμενο θα μπορούσε να συμβεί στις 3 Μαρτίου

Ένα παράθυρο λίγων λεπτών

Δημήτρης Δρίζος

Ένα «αδύνατο» ουράνιο φαινόμενο θα μπορούσε να συμβεί στις 3 Μαρτίου
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις 3 Μαρτίου, ο ουρανός ετοιμάζεται να προσφέρει ένα θέαμα που, με την πρώτη ματιά, μοιάζει να παραβιάζει τους νόμους της ουράνιας γεωμετρίας: ο Ήλιος θα ανατέλλει την ίδια στιγμή που μια σεληνιασμένη, σκοτεινή Σελήνη θα δύει.

Η σπάνια αυτή σύμπτωση συνοδεύει την πρώτη ολική έκλειψη Σελήνης της χρονιάς, η οποία θα είναι ορατή κυρίως στις περιοχές γύρω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, αλλά και σε μεγάλο μέρος της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας.

Κατά τη φάση της ολικότητας – όταν η Σελήνη αποκτά το χαρακτηριστικό σκούρο κόκκινο χρώμα της λεγόμενης «Ματωμένης Σελήνης» – ορισμένες περιοχές της Γης θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, γνωστό ως σεληνήλιο (selenelion).

Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, διάρκειας μόλις 1 έως 2 λεπτών, κοιτάζοντας προς την ανατολή και τη δύση ταυτόχρονα, θα είναι δυνατό να διακρίνει κανείς τον ανατέλλοντα Ήλιο και τη Σελήνη που εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στη σκιά της Γης. Ένα γεγονός που μοιάζει «αδύνατο» με βάση την απλή γεωμετρία, αλλά γίνεται εφικτό χάρη στη φυσική της ατμόσφαιρας.

Πότε θα συμβεί η έκλειψη και από πού θα είναι ορατή

Η ολική φάση της έκλειψης θα ξεκινήσει στις 11:04 UTC και θα διαρκέσει περίπου 59 λεπτά. Η δυνατότητα παρατήρησης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη γεωγραφική θέση του παρατηρητή.

Στις ακτές του Ειρηνικού και στις δυτικές περιοχές της Βόρειας Αμερικής, το φαινόμενο θα είναι σχεδόν πλήρως ορατό, με τη Σελήνη να δύει καθώς εξέρχεται από τη σκιά της Γης. Στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, η Σελήνη θα δύει κατά τη διάρκεια της ολικότητας, την ώρα που ο ουρανός αρχίζει να φωτίζεται από την αυγή, προσφέροντας ίσως την καλύτερη ευκαιρία για την παρατήρηση του σεληνήλιου. Στη Χαβάη, η ολικότητα θα συμβεί με τη Σελήνη σχεδόν στο ζενίθ, τις ώρες μετά τα μεσάνυχτα.

Στην Κεντρική Ασία και τη δυτική Αυστραλία, η Σελήνη θα ανατέλλει καθώς βγαίνει από τη σκιά της Γης, ενώ στην ανατολική Αυστραλία, την Παπούα Νέα Γουινέα, την Ιαπωνία και την ανατολική Σιβηρία, ολόκληρο το φαινόμενο θα είναι ορατό σε σχετικά άνετες βραδινές ώρες.

Το σεληνήλιο και η φυσική που «νικά» τη γεωμετρία

Κατά τη διάρκεια μιας σεληνιακής έκλειψης, ο Ήλιος, η Γη και η Σελήνη ευθυγραμμίζονται σχεδόν τέλεια, σε μια διάταξη που οι αστρονόμοι ονομάζουν συζυγία, με τη Γη να παρεμβάλλεται ανάμεσα στα δύο ουράνια σώματα. Θεωρητικά, αν ο Ήλιος βρίσκεται πάνω από τον ορίζοντα, η Σελήνη θα πρέπει να είναι ακριβώς από κάτω και συνεπώς αόρατη – και το αντίστροφο.

Κι όμως, το σεληνήλιο συμβαίνει πραγματικά. Η εξήγηση βρίσκεται σε ένα φυσικό φαινόμενο που ονομάζεται ατμοσφαιρική διάθλαση. Η ατμόσφαιρα της Γης λειτουργεί σαν ένας φυσικός φακός, καμπυλώνοντας τις ακτίνες του φωτός και κάνοντας τα ουράνια αντικείμενα να φαίνονται ελαφρώς ψηλότερα στον ουρανό απ’ ό,τι βρίσκονται στην πραγματικότητα. Έτσι, όταν βλέπουμε τον Ήλιο να αγγίζει τον ορίζοντα, στην ουσία έχει ήδη βυθιστεί λίγο κάτω από αυτόν. Το ίδιο ισχύει και για τη Σελήνη.

Χάρη σε αυτή την οπτική «απάτη», για λίγα λεπτά και τα δύο σώματα μπορούν να είναι ταυτόχρονα ορατά, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά και σπάνια θεάματα που μπορεί να παρατηρήσει κανείς με γυμνό μάτι.

Ένα παράθυρο λίγων λεπτών

Το χρονικό περιθώριο για την παρατήρηση του σεληνήλιου είναι εξαιρετικά περιορισμένο, συνήθως από 1 έως 3 λεπτά, ανάλογα με τη θέση του παρατηρητή και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Σε πολλές περιοχές της ανατολικής Βόρειας Αμερικής, η Σελήνη ενδέχεται να φαίνεται ως ένας σκοτεινός, κοκκινωπός δίσκος που χάνεται στον δυτικό ορίζοντα, την ίδια στιγμή που ο Ήλιος αναδύεται από την ανατολή. Αντίθετα, πιο δυτικά, το φαινόμενο ίσως να μην είναι ορατό, καθώς η Σελήνη θα έχει ήδη εξέλθει από το πιο σκοτεινό τμήμα της γήινης σκιάς πριν από τη δύση.

Μια εξαιρετική κοσμική σύμπτωση

Φαινόμενα σαν κι αυτό είναι σπάνια όχι επειδή οι ολικές εκλείψεις είναι ασυνήθιστες, αλλά επειδή απαιτούν έναν εξαιρετικά ακριβή συνδυασμό χρονισμού, γεωγραφικής θέσης και ατμοσφαιρικών συνθηκών.

Όταν όμως όλα ευθυγραμμιστούν, ο ουρανός χαρίζει μια εικόνα που υπενθυμίζει πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει η ατμόσφαιρα της Γης στη διαμόρφωση όσων βλέπουμε, μετατρέποντας την αυστηρή γεωμετρία του συστήματος Ήλιου–Γης–Σελήνης σε ένα απρόσμενο και μαγευτικό θέαμα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:11ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί το Ιράν επιτίθεται στο Ντουμπάι και στις άλλες χώρες του Κόλπου

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Νεφροπαθής κατέληξε στη φυλακή για πρόστιμο ΚΟΚ που του είχε επιβληθεί προ δεκαετίας

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Έκτακτη ανακοίνωση Aegean για ακύρωση επιπλέον πτήσεων έως τις 4 Μαρτίου

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι βύθισαν ένα ιρανικό πλοίο

16:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποχώρησε με ασθενοφόρο ο Σεμπά κατά τη διάρκεια του αγώνα Καλαμάτα – Μαρκό

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες νεκροί

16:50TRAVEL

Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 - Στη λίστα 4 ελληνικές

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Η La Niña αποχωρεί, ο El Niño καραδοκεί: Τι σημαίνει αυτό για το παγκόσμιο κλίμα και την Ελλάδα

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου στο εξωτικό Ντουμπάι: Ο συναγερμός στα πεντάστερα και ο πανικός των τουριστών - «Νομίζαμε ότι έριχναν πυροτεχνήματα»

16:42WHAT THE FACT

Ένα «αδύνατο» ουράνιο φαινόμενο θα μπορούσε να συμβεί στις 3 Μαρτίου

16:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Βασικός ο Μάνταλος στον Βόλο – Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

16:35WHAT THE FACT

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

16:35ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν ορκίζεται εκδίκηση για τον Χαμενεΐ - Χτύπημα με 9 νεκρούς στο Ισραήλ - Στόχος των Φρουρών αμερικανικό αεροπλανοφόρο

16:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι ο Γιασικεβίτσιους, σύμφωνα με τους Σέρβους

16:31WHAT THE FACT

Τα 10 πράγματα στο Διάστημα που μοιάζουν αδύνατα (αλλά υπάρχουν πραγματικά)

16:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος: Δώρισε απινιδωτή στον Ολυμπιακό Λαμπετίου - Η ευχαριστήρια ανακοίνωση

16:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Φυγαδεύεται στην Ελλάδα η Χάποελ Τελ Αβίβ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

16:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Χαμός στον Βόλο, αποθεώθηκε ο Ηλιόπουλος – H ΠΑΕ μοίρασε κασκόλ στους μικρούς φίλους (βίντεο)

16:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ΔΕΗ: Έρχονται μειώσεις έως 23% τον Μάρτιο

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Νεκρός και ο πρώην πρόεδρος Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:35ΚΟΣΜΟΣ

Νουρ Παχλαβί: Ποια είναι η εξόριστη πριγκίπισσα του Ιράν που ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για την ανατροπή του καθεστώτος

18:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες νεκροί

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή

16:35ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν ορκίζεται εκδίκηση για τον Χαμενεΐ - Χτύπημα με 9 νεκρούς στο Ισραήλ - Στόχος των Φρουρών αμερικανικό αεροπλανοφόρο

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Μάρτης δεν θα είναι «γδάρτης» - Η ανάλυση Κολυδά για τις πρώτες ημέρες του μήνα και τον ρόλο του «βόρειου ρεύματος»

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή - Μεταξύ άλλων έπληξαν βάση στο Ιράκ

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Νεκρός και ο πρώην πρόεδρος Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου στο εξωτικό Ντουμπάι: Ο συναγερμός στα πεντάστερα και ο πανικός των τουριστών - «Νομίζαμε ότι έριχναν πυροτεχνήματα»

09:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πήγε να δει WWE και τον παρακαλούσαν να «μετακομίσει» στους Νικς! (βίντεο)

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: Συνελήφθη διευθυντής λυκείου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Η La Niña αποχωρεί, ο El Niño καραδοκεί: Τι σημαίνει αυτό για το παγκόσμιο κλίμα και την Ελλάδα

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Χαμενεΐ άλλαξε το πρόγραμμά του και βομβαρδίστηκε με 30 βόμβες

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί φοράμε «Μάρτη» - Τι συμβολίζει και ποια είναι η ιστορία του εθίμου

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο-ντοκουμέντο: H στιγμή του φονικού βομβαρδισμού από το Ισραήλ στο συγκρότημα που έμενε ο Χαμενεΐ στην Τεχερανή

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει η ώρα τον Μάρτιο - Η ημερομηνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ