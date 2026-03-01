Η La Niña αποχωρεί, ο El Niño καραδοκεί: Τι σημαίνει αυτό για το παγκόσμιο κλίμα και την Ελλάδα

Το σήμα αυτό θεωρείται καθοριστικό από τους επιστήμονες και υποδηλώνει ότι, μέχρι την άνοιξη, το κλιματικό σύστημα θα επιστρέψει σε μια ουδέτερη φάση

Δημήτρης Δρίζος

Η La Niña αποχωρεί, ο El Niño καραδοκεί: Τι σημαίνει αυτό για το παγκόσμιο κλίμα και την Ελλάδα
  • Η φάση La Niña πλησιάζει στο τέλος της, με το κλιματικό σύστημα να αναμένεται να επιστρέψει σε ουδέτερη κατάσταση μέχρι την άνοιξη.
  • Υπάρχει κίνδυνος επανεμφάνισης του El Niño προς τα τέλη του 2026, που μπορεί να προκαλέσει μία από τις θερμότερες περιόδους που έχουν καταγραφεί.
  • Ο El Niño επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα καιρικά μοτίβα παγκοσμίως, με αυξημένες βροχοπτώσεις και πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές και ξηρασίες σε άλλες.
Όλα δείχνουν πως βρισκόμαστε πλέον στο τέλος ενός μεγάλου κλιματικού κύκλου. Η La Niña ετοιμάζεται να αποχωρήσει, καθώς οι ισημερινές περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού έχουν αρχίσει να θερμαίνονται.

Το σήμα αυτό θεωρείται καθοριστικό από τους επιστήμονες και υποδηλώνει ότι, μέχρι την άνοιξη, το κλιματικό σύστημα θα επιστρέψει σε μια ουδέτερη φάση, χωρίς έντονες αναταράξεις. Το μεγάλο ερωτηματικό, ωστόσο, αφορά το τι θα ακολουθήσει αμέσως μετά.

Ο βασικός φόβος είναι η επανεμφάνιση ενός νέου επεισοδίου El Niño προς τα τέλη του 2026, ένα σενάριο που μόνο αμελητέο δεν μπορεί να θεωρηθεί.

Αν επιβεβαιωθεί, τότε η διετία 2026–2027 ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις θερμότερες περιόδους που έχουν καταγραφεί ποτέ, με σοβαρές συνέπειες τόσο για την αγροτική παραγωγή όσο και για τα ήδη επιβαρυμένα οικοσυστήματα.

Τι είναι ο El Niño και γιατί ανησυχεί τους επιστήμονες

Ο El Niño αποτελεί τη θερμή φάση του κλιματικού κύκλου ENSO και χαρακτηρίζεται από έντονη άνοδο της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του Ειρηνικού Ωκεανού.

Η θέρμανση αυτή ανατρέπει τη λειτουργία των εμπορικών ανέμων, μεταβάλλει την κατανομή των βαρομετρικών πιέσεων και προκαλεί ένα παγκόσμιο «ντόμινο» αλλαγών στα καιρικά μοτίβα.

Αυτή τη στιγμή, οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας παραμένουν σχετικά χαμηλές, γεγονός που είναι τυπικό στο μεταβατικό στάδιο μετά τη La Niña. Όμως, τα δεδομένα δείχνουν ότι η τάση αντιστρέφεται και ότι το σύστημα κινείται σταδιακά προς μια πιο θερμή φάση.

Αν αυτή η πορεία συνεχιστεί, οι επιπτώσεις για το παγκόσμιο κλίμα μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Η άνοδος της μέσης θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με τις ήδη έντονες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα για την επόμενη διετία.

Ακραία φαινόμενα, πλημμύρες και ξηρασίες

Ο El Niño δεν φέρνει απλώς περισσότερη ζέστη. Αναδιατάσσει πλήρως τον παγκόσμιο καιρό. Στη Μεσόγειο, αλλά και στις νότιες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πιθανό να καταγραφούν αυξημένες βροχοπτώσεις, με μεγαλύτερη συχνότητα έντονων καταιγίδων. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι περισσότερα πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στις υποδομές.

Στον αντίποδα, σε περιοχές όπως ο Καναδάς και μεγάλα τμήματα της Βόρειας Αμερικής, το κλίμα ενδέχεται να γίνει πιο ξηρό και θερμό, θέτοντας σε κίνδυνο τα υδάτινα αποθέματα και αυξάνοντας την πιθανότητα εκτεταμένων πυρκαγιών.

Σημαντικές ανακατατάξεις αναμένονται και στους ωκεανούς. Κατά τη διάρκεια ενός El Niño, ο Ατλαντικός τείνει να εμφανίζει μειωμένη δραστηριότητα τροπικών κυκλώνων, ενώ στον Ειρηνικό παρατηρείται εκρηκτική αύξηση των ισχυρών καταιγίδων και τυφώνων.

Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Για τη χώρα μας, ένα ενδεχόμενο ισχυρό επεισόδιο El Niño θα μπορούσε να σημαίνει πιο ασταθείς καιρικές συνθήκες, με έντονες εναλλαγές. Τα φθινόπωρα και οι χειμώνες ενδέχεται να γίνουν πιο βροχεροί, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών, ιδιαίτερα σε περιοχές με ευάλωτες υποδομές και κορεσμένα εδάφη.

Ταυτόχρονα, τα καλοκαίρια θα μπορούσαν να εξελιχθούν ακόμη πιο θερμά και παρατεταμένα, με μεγαλύτερη συχνότητα και διάρκεια καυσώνων. Ένα τέτοιο σενάριο θα επιβαρύνει σημαντικά την αγροτική παραγωγή, τη διαχείριση υδάτων και τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, που ήδη αποτελεί μόνιμη απειλή για τη χώρα.

Στενή παρακολούθηση τους επόμενους μήνες

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της θερμοκρασίας στον Ειρηνικό, καθώς οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι για να διαπιστωθεί αν η τάση αυτή θα παγιωθεί. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το παγκόσμιο κλιματικό σύστημα βρίσκεται σε φάση μετάβασης και ότι τα επόμενα χρόνια ενδέχεται να φέρουν έντονες και απρόβλεπτες μεταβολές.

Σε έναν πλανήτη που ήδη δοκιμάζεται από την κλιματική κρίση, η πιθανή επιστροφή του El Niño προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας, τον οποίο τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι κοινωνίες καλούνται να λάβουν σοβαρά υπόψη.

*Με πληροφορίες από το Meteoweb.eu

