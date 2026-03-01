Euroleague: Εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι ο Γιασικεβίτσιους, σύμφωνα με τους Σέρβους

Πολλοί είναι οι άνθρωποι του αθλητισμού που έχουν εγκλωβιστεί σε περιοχές που έχουν εμπλακεί στις εχθροπραξίες της Μέσης Ανατολής. Ειδικά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αφορμή και τη διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων στο μπάσκετ, αποτέλεσαν προορισμό πολλών ανθρώπων του σπορ.

Μεταξύ αυτών και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, όπως αναφέρει το «mozzartsport». Ο Λιθουανός προπονητής της Φενέρμπαχτσε, φέρεται να έχει εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι μετά τους βομβαρδισμούς αντιποίνων από το Ιράν.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης αλλά και η Ντουμπάι BC που είναι ομάδα Euroleague, προσπαθούν να βοηθήσουν τον «Σάρας» να φύγει από την περιοχή και να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη.

Αυτό θα συμβεί είτε περιμένοντας να λειτουργήσουν ξανά τα αεροδρόμια, ή μέσω διαφυγής στις γειτονικές χώρες. Να πάει δηλαδή οδικώς είτε στη Σαουδική Αραβία είτε στο Ομάν και από εκεί να πετάξει για τον προορισμό του.