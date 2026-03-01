Ο λογιστικός «πονοκέφαλος» των ΗΠΑ: Η επάρκεια των πυρομαχικών θα καθορίσει τη διάρκεια της επίθεσης

Snapshot Η διάρκεια της αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν εξαρτάται από την επάρκεια των πυρομαχικών και των αναχαιτιστικών πυραύλων που διατίθενται.

Οι ΗΠΑ έχουν μειώσει σημαντικά τα αποθέματα αεράμυνας στη Μέση Ανατολή λόγω συνεχών συγκρούσεων με το Ιράν και τους συμμάχους του.

Το Πεντάγωνο αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αναπλήρωση αποθεμάτων αναχαιτιστικών πυραύλων Thaad, Patriot και Standard Missile, που είναι κρίσιμα για την αεράμυνα.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν επίσης πυραύλους κρουζ Tomahawk σε μεγάλο ρυθμό, γεγονός που επιδεινώνει την πίεση στα αποθέματα οπλισμού.

Η συμμετοχή του Ισραήλ στις επιθέσεις μειώνει εν μέρει το φορτίο στις αμερικανικές δυνάμεις, αλλά και το Ισραήλ αντιμετωπίζει έλλειψη πυρομαχικών αεράμυνας. Snapshot powered by AI

Όταν ο ανώτατος στρατηγός του αμερικανικού στρατού εξέθεσε τους κινδύνους που διατρέχει ο πρόεδρος Τραμπ από την έναρξη μιας μεγάλης και εκτεταμένης επίθεσης στο Ιράν, ένα από τα ζητήματα που επεσήμανε ήταν το απόθεμα πυρομαχικών της Αμερικής. Τώρα αυτό δοκιμάζεται, καθώς οι ΗΠΑ αγωνίζονται να καταστρέψουν την πυραυλική και μη επανδρωμένη δύναμη του Ιράν προτού εξαντληθούν τα αναχαιτιστικά της για να αποκρούσει τα αντίποινα της Τεχεράνης, λένε νυν και πρώην αξιωματούχοι και αναλυτές.

Το ακριβές μέγεθος του αμερικανικού αποθέματος (πυρομαχικά, πύραυλοι και οπλικά συστήματα που επηρεάζουν άμεσα την ικανότητα ενός στρατού να διατηρεί πολεμικές επιχειρήσεις με την πάροδο του χρόνου)- είναι απόρρητο. Ωστόσο, οι επανειλημμένες συγκρούσεις με το Ιράν και τους αντιπροσώπους του στη Μέση Ανατολή έχουν μειώσει την προσφορά αεράμυνας στην περιοχή.

Από το πρωί του Σαββάτου, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στην περιοχή έχουν βομβαρδίσει μια σειρά από στόχους της ηγεσίας και στρατιωτικούς στόχους στη χώρα, ανάμεσά τους εκτοξευτές πυραύλων, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροδρόμια του Ιράν. Ένας λόγος για τον οποίο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ χτύπησαν πρώτοι, δήλωσε το Σάββατο ένας ανώτερος αξιωματούχος, ήταν για να αμβλύνουν την ικανότητα του Ιράν να αντιδράσει με τους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο θα διαρκέσουν οι επιθέσεις. «Ωστόσο, οι σφοδροί και εστιασμένοι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν, αδιάλειπτα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή, για όσο χρειαστεί, για να επιτύχουμε τον στόχο μας για ειρήνη σε όλη τη Μέση Ανατολή και μάλιστα σε όλο τον κόσμο!», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο.

Τα αντίποινα του Ιράν το Σάββατο ήταν πιο σκληρά από ό,τι στον 12ήμερο πόλεμο, όταν εκτόξευσε περισσότερους από 500 πυραύλους και πολλά περισσότερα επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ , σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή θα μπορούσε επίσης να επιταχύνει τον τερματισμό της σύγκρουσης, αν και δεν είναι καθόλου σαφές ποιος θα μπορούσε να τον διαδεχθεί.

Ωστόσο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε το Σάββατο ότι η δύναμή της έχει ήδη οργανώσει μια σε μεγάλο βαθμό επιτυχημένη άμυνα ενάντια σε εκατοντάδες ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αν και ορισμένες έχουν καταφέρει να χτυπήσουν τους στόχους τους, ειδικά σε αραβικά κράτη του Κόλπου που βρίσκονται κοντά στο Ιράν. Η σύγκρουση δεν έχει τελειώσει και υπάρχουν ακόμη περισσότερα αμερικανικά, ισραηλινά και ιρανικά πλήγματα που θα ακολουθήσουν.

«Μία από τις προκλήσεις είναι ότι μπορούν να τα εξαντλήσουν πολύ γρήγορα», δήλωσε η Κέλι Γκριέκο, ανώτερη συνεργάτης στο think tank Stimson Center, η οποία δίδασκε στο Air Command and Staff College. «Τα χρησιμοποιούμε πιο γρήγορα από ό,τι μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε».

Το αντιπυραυλικό σύστημα Thaad αναπτύχθηκε στο Ισραήλ το 2024, μαζί με τα στρατεύματα του αμερικανικού στρατού για να το λειτουργήσουν, καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν επιδίωξε να προστατεύσει τη χώρα από το Ιράν. Ένα Thaad έχει επίσης αναπτυχθεί στην Ιορδανία, όπου τώρα αναπτύσσονται πολλά αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. Μια σημαντική ανησυχία για το Πεντάγωνο είναι η διατήρηση επαρκούς αποθέματος αναχαιτιστικών για το Thaad, το οποίο οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν επίσης στη Νότια Κορέα και το Γκουάμ, για την αποτροπή της Βόρειας Κορέας και της Κίνας.

Το Πεντάγωνο αγωνίζεται επίσης να αναπληρώσει τα αποθέματα των αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot και Standard Missile, τα οποία επίσης εξουδετερώνουν εναέριες απειλές και χρησιμοποιούνται για την άμυνα κατά των ιρανικών πυραύλων και drones. Τα Patriot εξουδετερώνουν απειλές που πετούν χαμηλότερα, ενώ τα SM-3 μπορούν να αναχαιτίσουν βαλλιστικούς πυραύλους πάνω από την ατμόσφαιρα της Γης.

Τα αναχαιτιστικά συστήματα αεράμυνας δεν είναι τα μόνα πυρομαχικά που βρίσκονται σε έλλειψη. Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν επίσης πυραύλους κρουζ Tomahawk που εκτοξεύονται από τη θάλασσα, ευρέως γνωστούς ως TLAM, και όπλα που εκτοξεύονται από αεροσκάφη εναντίον ιρανικών στόχων. Αυτό έρχεται μετά την Επιχείρηση Rough Rider, την αμερικανική εκστρατεία πέρυσι, όταν οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς εναντίον μαχητών Χούθι με έδρα την Υεμένη.

«Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει τους TLAMS με εξαιρετικό ρυθμό σε επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ιράν και των Χούθι, καθώς και στη Νιγηρία την ημέρα των Χριστουγέννων», δήλωσε η Μπέκα Βάσερ , ανώτερη συνεργάτης στο Κέντρο για μια Νέα Αμερικανική Ασφάλεια.

Αυτά τα όπλα είναι κατάλληλα για την επίθεση σε υποδομές και θα έχουν μεγάλη ζήτηση τις πρώτες εβδομάδες μιας πιθανής σύγκρουσης με την Κίνα. «Όταν κάνουμε πολεμικά παιχνίδια, τα TLAMS είναι από τα πρώτα πυρομαχικά που θα αποστέλλονταν εντός της πρώτης εβδομάδας μιας σύγκρουσης ΗΠΑ-Κίνας», δήλωσε η Wasser. Για να αντισταθμίσει το έλλειμμα, πρόσθεσε, το Πεντάγωνο θα πρέπει να διπλασιάσει τις προμήθειες και την παραγωγή.

Η συνεχιζόμενη αεροπορική εκστρατεία κατά του Ιράν δεν φαίνεται να περιελάμβανε αμερικανικούς πυραύλους κατά πλοίων μεγάλου βεληνεκούς, τους οποίους οι ΗΠΑ θα χρειάζονταν επίσης σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα. Μια εξέλιξη που θα μειώσει την πίεση στην αμερικανική προμήθεια επιθετικών πυρομαχικών είναι η εμπλοκή του ισραηλινού στρατού, ο οποίος, όπως ισχυρίζεται, πραγματοποίησε τις επιθέσεις εναντίον της στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν.

Ωστόσο, το Ισραήλ έχει ανησυχίες και για την προμήθεια πυρομαχικών. Εξακολουθεί να έχει χαμηλά αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων αεράμυνας Arrow 3, λέει ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος. Το Ισραήλ έχει επίσης χαμηλά αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων αέρος, ένα όπλο που χρησιμοποίησε για να καταρρίψει ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων αυτό το καλοκαίρι και για να επιτεθεί σε ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ πέρυσι.

Ο Τζόναθαν Κόνρικους, πρώην εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και ανώτερος συνεργάτης στο Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών, δήλωσε ότι «δεν είναι εντυπωσιασμένος μέχρι στιγμής από την ποσότητα των πυραύλων που έχουν καταφέρει να εκτοξεύσουν οι Ιρανοί». «Τελικά, καταλήγουμε σε αριθμούς», πρόσθεσε. «Πόσα αναχαιτιστικά θα έχουμε σε σχέση με το πόσους εκτοξευτές θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να εκτοξεύσουν».

Οι ΗΠΑ μετέφεραν μια μεγάλη ποσότητα πυραύλων και αναχαιτιστικών στις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και εταίρων που διαθέτουν αναχαιτιστικά. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί και χρειαστούν περισσότερα αναχαιτιστικά, το Πεντάγωνο θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα έχει πρόσβαση σε αποθέματα στον Ειρηνικό, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.