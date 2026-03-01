ΑΕΚ: Χαμός στον Βόλο, αποθεώθηκε ο Ηλιόπουλος – H ΠΑΕ μοίρασε κασκόλ στους μικρούς φίλους (βίντεο)

Καρφίτσα δεν πέφτει από το πρωί στον Βόλο, όπου χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ βρίσκονται στην πόλη για τον αγώνα της 23ης αγωνιστικής.

Στο Πανθεσσαλικό θα βρίσκονται πάνω από 20.000 φίλοι της «Ένωσης», σε μια ιστορική παρουσία οπαδών φιλοξενούμενης ομάδας.

Αρκετές ώρες πριν τη σέντρα, οι «κιτρινόμαυροι» οπαδοί έκαναν βόλτα στην παραλιακή, όπου τραγούδησαν και συνθήματα, δίνοντας ένα ξεχωριστό χρώμα στην πόλη.

Βόλτα στην παραλιακή έκανε κι ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο που βρέθηκε εκεί. Οι εκδρομείς φίλοι της ΑΕΚ φώναζαν το γνωστό «είναι τρελός ο πρόεδρος», με τον ίδιο να σταματάει για να βγάλει φωτογραφίες με πολλούς εξ αυτών, έχοντας στο λαιμό το κασκόλ.

Η όμορφη κίνηση για τους μικρούς φίλους της

Η ΠΑΕ ΑΕΚ προχώρησε σε μια πολύ όμορφη κίνηση, ενόψει του αγώνα με τον Βόλο. Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε, με το άνοιγμα των θυρών στο Πανθεσσαλικό, θα μοιραστούν δωρεάν κασκόλ στους μικρούς φίλους της ομάδας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΑΕΚ: «Με το άνοιγμα των Θυρών του Πανθεσσαλικού για το σημερινό παιχνίδι με τον Βόλο ΝΠΣ, στην αρχή της πρώτης πεζογέφυρας του Σταδίου, η ΠΑΕ ΑΕΚ θα μοιράζει δωρεάν κασκόλ της ομάδας μας, αποκλειστικά για τους μικρούς της φίλους!».

